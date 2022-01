'Wilco en de leugendetector' werd een gigantische internethit. Tien jaar na 'zas' en 'da was nie' zocht Jochem van Gelder de inmiddels zestienjarige Wilco op.

Meer dan tien miljoen views op YouTube, legio persiflages en een eindeloze stream 'memes' (grappige afbeeldingen of video's die massaal worden gedeeld op sociale media): Jochem van Gelders 'Wilco en de leugendetector' is al jaren een enorme internethit.

In de video uit 2012 zit de dan zesjarige Wilco uit Helmond vast aan een fictieve leugendetector en wordt hij ondervraagd door 'inspecteur' Van Gelder. Een vast onderdeel in Alles Kids, de tv-show die de televisiepresentator uit Beneden-Leeuwen destijds presenteerde. De antwoorden van Brabantse Wilco op vragen zijn iconisch: 'zès' (zes, zijn leeftijd), 'da was nie' (dat was niet zo) en 'Ajax boe boe boe'; Wilco was PSV-supporter.

De zesjarige Wilco in 2012 aan 'de leugendetector'. De zesjarige Wilco in 2012 aan 'de leugendetector'. Foto: YouTube

"Als Wilco een 'leugen' vertelde, kon ik op een knopje onder mijn bureau drukken en ging de leugendetector af. Zoals toen hij zei dat hij fan van PSV was", vertelt Van Gelder (58). "Het idee kwam één-op-één uit een Amerikaanse talkshow. Ik wist op dat moment al wel dat de editie met Wilco goede televisie was, maar niet dat het zó viral zou gaan. En het is nooit meer opgehouden."

Niet uitzenden?

Bijna was Nederland het item met Wilco onthouden, onthult Van Gelder tien jaar later. "Er was in eerste instantie besloten we de opname met Wilco niet uit te zenden. Dat kan allerlei oorzaken hebben gehad. Maar ik vond het zúlke goede televisie, dat ik met een dvd onder de arm naar het kantoor van John de Mol ben gegaan en het hem heb laten zien. De Mol ging zitten, keek ernaar en zei alleen maar: 'Dit gaat in de uitzending van vrijdag.' Zo goed was het."

Tien jaar later zit Van Gelder opnieuw tegenover Wilco, inmiddels zestien jaar oud. "Wilco stuurde me een berichtje, dat hij me graag weer een keer wilde zien. Hij is zelf een YouTube-kanaal begonnen en wilde me daarvoor interviewen. Toen dacht ik: dan maken we er meteen een dubbelinterview van, ook voor mijn YouTube-kanaal. En kan ik ook hém vragen hoe het nu met hem gaat. Want ik had de afgelopen jaren begrepen dat het lange tijd niet zo goed met hem ging."

Jochem van Gelder in 2012 als 'inspecteur Van Gelder'. Jochem van Gelder in 2012 als 'inspecteur Van Gelder'. Foto: YouTube

Probleemgezin

Wilco groeide namelijk op in een probleemgezin. Op de moeilijke thuissituatie volgde enkele jaren geleden zelfs een gedwongen uithuisplaatsing van Wilco en zijn broertje. In het interview met Van Gelder in 2022 vertelt de tiener openlijk over de problematiek.

"Wilco woont nu begeleid, op een groep met kinderen die een soortgelijke achtergrond hebben. Hij heeft heel wat meegemaakt, maar het gaat weer goed met hem", zag Van Gelder. "Hij heeft af en toe weer contact met zijn ouders, maar weet dat hij van hen niet veel in het leven kan verwachten. Hij moet het zelf doen en dóét het zelf. Heel knap en fijn om te zien. Dat was voor mij ook wel een voorwaarde om nu dit filmpje op te nemen: ik wilde niet in een vlek gaan wrijven."

Dankbaar

Van Gelder keek toch al niet met een topgevoel terug op het item met de leugendetector. "Het kleine 'verhoorkamertje', mijn strenge blik en de aanwezigheid van 'Brigadier Bob'; alles bij elkaar best een intimiderende omgeving voor een kind. Het tegenovergestelde van de setting van Praatjesmakers, wat ik daarvoor had gedaan. Daar deden we er alles aan kinderen juist te laten ontspannen en zoveel mogelijk in hún wereld te zijn. Daar voel ik me prettiger bij."

Van Gelder is Wilco dankbaar voor hun gedeelde stukje geschiedenis. "Door Wilco kent de jeugd van nu me nog. Praatjesmakers, Willem Wever, de nieuwe generatie zegt dat helemaal niets. Maar Wilco en de leugendetector kennen ze allemaal."

Is Wilco de opmaat naar meer?

De hernieuwde kennismaking met Wilco smaakt naar meer voor Jochem van Gelder. Hij ziet er zelfs een televisieprogramma in. "Het lijkt me geweldig om meer kinderen 'van toen' op te zoeken. Zij zijn nu twintigers of zelfs dertigers", zegt de presentator, die eerder kijkcijferkanonnen als Praatjesmakers en Willem Wever presenteerde. "Wat is er van hen geworden? In bijna tien jaar Praatjesmakers heb ik drieduizend kinderen gezien, daar zitten geweldige verhalen."

Of de kinderen van Willem Wever, waarbij Van Gelder met hen naar experts ging, om hun vragen te beantwoorden. "Een jongen wilde weten hoe een loods werkte, nu is hij kapitein op een groot passagiersschip. Dat is geweldig toch? Of Jeffrey Sarpong, de voormalig Ajax- en NEC-voetballer. Die had ik als zevenjarige in de uitzending met de vraag 'hoe kom ik bij Ajax terecht?' We zijn met hem naar een Ajax-talentendag gegaan en daar werd hij gekozen."

"Met hen terugblikken op de uitzendingen van toen is te gek. Maar mijn grote ambitie blijft om weer echt in gesprek te gaan met kinderen: hun wereld en de grotemensenwereld bespreken. Kids zijn mondiger dan ooit en volwassenen hebben nu meer dan ooit behoefte aan een stukje relativering. Ik geloof daar heilig in. Daarom zal ik niet rusten voor ik een programmabaas bij een van de tv-zenders of streamingdiensten heb overtuigd."