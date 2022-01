Zijn advocaten deden wanhopige pogingen om de zaak naar de prullenmand te verwijzen, maar die vielen bij de rechter in dovemansoren. De Britse prins Andrew (62) zal zich dus voor een Amerikaanse rechtbank moeten verantwoorden wegens verkrachting, en riskeert een schadevergoeding die in de miljoenen zal oplopen. Intussen maakt Buckingham Palace zich op om de prins op 'intern ballingschap' te sturen. Hoe moet het nu verder met het zwarte schaap van de monarchie? Kan hij de rechtszaak nog ontlopen? Zal hij zelf in de rechtszaal moeten verschijnen? En kan hij dat allemaal wel betalen?

De afgelopen twee weken ondernamen Andrews advocaten een allerlaatste poging om te voorkomen dat de verkrachtingszaak tot een proces zou komen. Maar rechter Lewis A. Kaplan gooide de volledige motie in de prullenmand. Virginia Giuffre diende vorig jaar een klacht in omdat de prins haar tot drie keer toe verkracht zou hebben toen ze nog maar zeventien jaar oud was. Prins Andrew ontkent alle beschuldigingen met klem. Sterker nog, in een interview met BBC beweerde hij dat hij Giuffre nooit ontmoet heeft. Een foto waarop hij samen met haar te zien is in het huis van Jeffrey Epstein, spreekt dat echter tegen.

Tijdens het proces zal Virginia Giuffre in detail uit de doeken doen hoe ze naar eigen zeggen als minderjarige tot seks met de prins gedwongen werd, en ook Andrew zal onder eed verhoord worden. Virginia's advocaten hopen ook leden van de koninklijke familie te dagvaarden. Een ongeziene nachtmerrie voor de Wind­sors, die zich ook privé van Andrew distantiëren nu zijn vertrouwelinge Ghislaine Maxwell schuldig is bevonden aan sekshandel van minderjarigen.

De familie bespreekt hoe ze hem in de vergeetput kunnen werpen, want zelfs koningin Elizabeth II krijgt met steeds luidere kritiek af te rekenen als gevolg van het schandaal. Velen op het paleis en binnen het leger willen dat Andrew zijn titels en militaire rangen verliest. Voor zijn juridische kosten zal hij in elk geval zelf moeten instaan, want op hulp van zijn familie moet hij in geen geval rekenen, zélfs niet van zijn moeder.

"Charles en prins William waren woedend toen ze hoorden dat Andrew de Queen om geld gevraagd zou hebben", vertelt een insider. "Ze zijn allebei van mening dat Andrew zijn eigen rotzooi moet opruimen. Elizabeth zal hem dan ook niet helpen." Als gevolg daarvan is Andrew dringend op zoek naar geld, en zou hij nu proberen zijn Zwitserse chalet van 20 miljoen euro in sneltempo van de hand te doen.

Geheime deal

Journalisten die via een videolink de hoorzitting volgden in New York, vonden dat rechter Kaplan 'brutaal' op Andrews advocaten inhakte. Het juridische team van de prins had eerder al het deksel op de neus gekregen van hem, toen ze argumenteerden dat Virginia's zaak ongegrond was omdat ze in Australië woont, en in de VS dus geen rechtszaken kan aanspannen. Andrews ploeg stelde daarna al hun hoop op een geheime deal die Virginia in 2009 gesloten had met Jeffrey Epstein, de veroordeelde pedofiel en vriend van Andrew.

Om een rechtszaak wegens misbruik te ontlopen, had Epstein zijn slachtoffer met een half miljoen dollar afgekocht op voorwaarde dat ze achteraf niemand meer zou vervolgen, 'inclusief royalty', zo staat in het vorige week openbaar gemaakte document. Maar de feiten waarvan Virginia Epstein betichtte, sekshandel, zijn niet dezelfde als die ze Andrew ten laste legt. Daardoor heeft de deal geen gevolgen voor haar zaak tegen de prins, pleitte haar advocaat. Rechter Kaplan volgt dat argument, waardoor het nu eindelijk zeker is dat de zaak zal voorkomen.

Andrew is trouwens niet de eerste Britse royal die voor de rechter zal moeten verschijnen. Anne, de 'princess royal' en zus van Andrew, werd ooit al veroordeeld omdat haar pitbulls enkele kinderen hebben gebeten. Het is dus perfect mogelijk om een royal te vervolgen.

Prins Andrew. Prins Andrew. Foto: EPA

Flinterdunne verdediging

Dat Epsteins ex en handlanger Ghislaine Maxwell twee weken geleden schuldig werd bevonden aan sekshandel van minderjarigen en tegen 65 jaar cel aankijkt, is niet bevorderlijk voor Andrews zaak, zegt Lisa Bloom. Zij is de advocaat van Epsteins slachtoffers. "Hij heeft zelf gezegd in een interview hoe close hij met Ghislaine was. En nu is ze een veroordeelde sekshandelaar. Dat brengt ons enkel een stap dichter bij prins Andrew." Zijn verdediging blijkt intussen flinterdun.

Andrews alibi voor de dag waarvan Virginia zegt voor het eerst door hem verkracht te zijn, is dat hij met dochter Beatrice in een pizzeria was. De vrouw beweert ook dat Andrew overmatig zweette, waarop zijn repliek is dat hij aan een zeldzame aandoening lijdt waardoor hij niet kán zweten. Virginia's advocaten vroegen medisch bewijs voor die aandoening, én een lijst met getuigen die de prins die bewuste dag in Pizza Express zagen, maar hij moest toegeven dat hij over geen van beide beschikte.

Een andere optie is dat Andrew een schikking probeert te treffen met Virginia buiten de rechtbank om. Het zou een eindeloze én pijnlijke rechtszaak vermijden, maar dan zou hij ook wel impliciet schuld bekennen.

Een schikking?

Een andere optie is dat Andrew een schikking probeert te treffen met Virginia - buiten de rechtbank om. Het is een strategie die erg vaak gebruikt wordt in de Verenigde Staten om een eindeloze én pijnlijke rechtszaak te vermijden. Het zou hem echter niet per se goedkoper uitkomen, en daarmee zou hij natuurlijk ook wel impliciet schuld bekennen, want Giuffre heeft al laten verstaan dat ze naast een flinke schadevergoeding ook excuses wil van Andrew. Bovendien hoopt ze dat de prins zal toegeven dat hij iets fout gedaan heeft. Aangezien Andrew hardnekkig blijft ontkennen dat hij iets met de zaak te maken heeft, lijkt een schikking dus ook geen ideale optie.

Prins Andrew, hier in 2018 tijdens Trooping the Colour, had altijd een zeer goede band met zijn moeder. Prins Andrew, hier in 2018 tijdens Trooping the Colour, had altijd een zeer goede band met zijn moeder. Foto: Photo News

Op Buckingham Palace zitten ze intussen met de handen in het haar. De kans dat Andrew zich op het proces zal vertonen, lijkt onbestaande, maar hij zal vooraf wel onder eed ondervraagd worden. Bij een veroordeling riskeert hij een enorme geldboete, die kan oplopen tot 4,5 miljoen euro. Bovendien komt de prins dan op het Amerikaanse register met zedendelinquenten terecht en zou hij een risico nemen door het land ooit nog te bezoeken.

"Ik denk niet dat hij ooit nog naar de VS kan, maar hij lijkt perfect gelukkig om op zijn paard ritjes rond het paleis te maken", sneert een advocaat. De enkele keren dat Andrew de afgelopen maanden nog gespot werd, was inderdaad op Windsor, toen hij van zijn landgoed naar dat van zijn moeder reed.

Voor eeuwig zwijgen

Queen Elizabeth ligt bij de Britten intussen steeds meer onder vuur wegens haar steun aan haar favoriete kind. Hij mag zich nog steeds met Koninklijke Hoogheid laten aanspreken en behoudt voorlopig zijn militaire rangen en titels. Zaken die prins Harry en Meghan wel moesten inleveren, enkel maar omdat ze een stap terugzetten.

Aan het hof wordt druk gediscussieerd om Andrew te vragen de aanspreektitel te laten varen en zijn titel van hertog van York op te schorten. "Hij is nog steeds de beschermheer van veel liefdadigheidsinstellingen en dat zou ook moeten stoppen", zegt een bron betrokken bij de gesprekken. "Hij zou ook niet naar het buitenland kunnen wegens het risico op uitlevering, dus er zou een vorm van intern ballingschap moeten komen."

De prins zou verder zijn riante woonplaats op Windsor moeten verlaten. Hovelingen willen dat hij zich nog eenmaal verontschuldigt voor zijn vriendschap met Epstein en Maxwell: "Velen zouden graag hebben dat hij schoon schip maakt, toegeeft dat hij nooit in die huizen had moeten zijn en dan voor eeuwig zwijgt." Maar enkel de Queen kan Andrews titel van hertog ook echt ontnemen, en dat lijkt weinig waarschijnlijk, denkt Dickie Arbiter, die twaalf jaar lang Elizabeths perssecretaris was. "Ze is het staatshoofd en het hoofd van de natie, maar als puntje bij paaltje komt, is ze ook zijn moeder. Ze zal wellicht terughoudend zijn omdat dat het enige is wat hem nog rest."