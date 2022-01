De NAM wil nieuwe olieboringen uitvoeren onder Rotterdam, in een gebied waar 70.000 woningen staan. Bewoners zijn bang, de gemeente is boos. Maar hoe groot zijn de risico’s echt?

De buurtapp ontplofte zowat, toen bewoners van Oud-Charlois begin december een briefkaartje in de bus kregen. De boodschap: er wordt hier al sinds 1984 naar olie geboord, en de NAM wil daar graag met nieuwe technieken nog uitgebreider mee door. 'Met vriendelijke groet, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat'.

"Niemand wist dat hier al zo lang naar olie geboord werd", zegt Feline Verbrugge. "En van die plannen hadden we ook nog nooit gehoord. Toen we op internet gingen zoeken, zagen we termen als 'bodemdaling' en 'seismiciteit'. Dan denk je meteen aan wat er in Groningen gebeurd is. Iedereen schrok zich rot."

'Geen bezwaar'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint inderdaad al sinds 1984 aardolie in een gebied onder 70.000 woningen in Charlois, Carnisse, Pendrecht, Schiemond en een klein stukje Barendrecht. Er ligt nog tussen één en drie miljoen kubieke meter olie, en die wil de NAM naar boven halen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet geen bezwaar.

Maar daar denken Rotterdam en Barendrecht anders over. Zonder dat iemand in de stad ervan wist, stuurde het Rotterdamse college al in juli vorig jaar een reactie op het plan naar het ministerie, met het nadrukkelijke verzoek om géén toestemming te verlenen. De twee redenen: de boringen brengen risico's op verzakkingen en bevingen met zich mee, én ze staan op gespannen voet met de klimaatambities van de stad en het rijk.

Pas in december kwam de kwestie naar buiten, toen het briefkaartje de bewoners wakker schudde, en zij op hun beurt de gemeenteraad. Die stelde een paar weken later in overgrote meerderheid dat de stad zich hard tegen de plannen van de NAM moet verzetten. "Volslagen ridicuul", zegt GroenLinks-raadslid Stephan Leewis, die het debat aanzwengelde. "Ten eerste zouden we überhaupt geen olie meer moeten winnen: we moeten zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen."

Maar de raad heeft ook zorgen over de gevolgen. "Er is een risico op bevingen", zegt Leewis. "De NAM zegt dat het allemaal wel meevalt, maar dat zeiden ze in Groningen ook. Bovendien: ze erkennen dat er twee centimeter bodemdaling zal optreden, en dat is slecht voor bomen, en misschien ook wel voor huizen. Zulke risico's moet je gewoon niet nemen in een gebied met 70.000 inwoners."

'Bijzonder klein risico'

De vraag is alleen: hoe groot zijn die risico's nu echt? De kans op bevingen is 'zo goed als nihil', zegt hoogleraar Jan Dirk Jansen van de TU Delft. Als lid van de Mijnraad, een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid, boog hij zich over de aanvraag van de NAM. De situatie is niet te vergelijken met die in Groningen, zegt hij. "We weten uit jarenlange metingen dat hier geen natuurlijke bevingen voorkomen, en dat er bij deze kleine volumes veel minder spanning wordt opgewekt dan in Groningen. Het gaat om bijzonder kleine risico's."

De kans op enkele centimeters bodemdaling is wél reëel, maar dat stelt volgens Jansen weinig voor. "Als je dat afzet tegen de natuurlijke bodemdaling, is de impact echt minimaal. Dat zal geen impact hebben op bomen of gebouwen."

Het probleem is: diezelfde sussende woorden werden ook in Groningen jarenlang gebezigd. Jansen erkent dat het daar dramatisch is misgegaan, mede door verkeerde inschattingen vanuit de wetenschap. "Maar we beginnen te begrijpen wat daar is gebeurd, en dat is een compleet andere situatie dan in Rotterdam."

Jansen erkent ook dat de kans op bevingen door boringen onder Rotterdam niet uit te sluiten zijn. "Het risico is niet nul, maar we weten dat er wel eens een vliegtuig uit de lucht valt, en toch accepteren we dat er vliegtuigen over ons land vliegen. Omdat we die risico's aanvaardbaar klein vinden. En naar onze inschatting is dat hier ook het geval."

Ook het Rotterdamse college beseft dat de risico's volgens deskundigen 'aanvaardbaar' zijn. Toch stuurde wethouder Arno Bonte dinsdag een brief naar de een dag eerder beëdigde staatssecretaris voor Mijnbouw, Hans Vijlbrief. Bonte schrijft dat het voornemen tot 'veel zorgen en woede' heeft geleid bij Rotterdammers en de raad.

"Naast de angst die er leeft voor mogelijke verzakkingen en bevingen, staat meer oliewinning haaks op de ambitieuze klimaatdoelstelling die we als Rotterdam hebben", aldus Bonte in de brief. "Ik verzoek u daarom mede namens de gemeenteraad en heel veel ongeruste Rotterdammers vriendelijk doch dringend om de voorgenomen vergunning voor oliewinning onder Rotterdam niet af te geven."

'Wordt dit Groningen 2.0?'

Bewoner Feline Verbrugge is blij met de steun. "Door wat er in Groningen is gebeurd, kun je gewoon niet meer op de NAM en de overheid vertrouwen", zegt Verbrugge, die met andere bewoners inmiddels een actiegroep heeft opgezet. "Wordt dit Groningen 2.0?, vroegen we tijdens een infoavond aan de NAM. Dat werd weggelachen. Nou, toen werden we pas echt ongerust."

De NAM zelf zegt in een reactie de bezwaren van Rotterdam te kennen. "Risico's moeten te allen tijde vermeden worden en dat is precies wat wij doen", zegt een woordvoerder. "Olie is weliswaar geen hernieuwbare energiebron, maar we zijn er op afzienbare termijn nog op aangewezen." De technieken die de NAM wil inzetten, vinden al decennialang plaats zonder effect op de ondergrond, zegt de woordvoerder.

Hoogleraar Jansen begrijpt het wantrouwen in zowel de overheid en de NAM als de wetenschap, vooral door de gebeurtenissen in Groningen. Jansen benadrukt dat hij zonder enig belang naar de kwestie heeft gekeken, hoewel hij tot twaalf jaar geleden voor Shell werkte. "Wij staan er als Mijnraad totaal objectief in, hebben er geen enkel belang bij. Onze inschatting is: deze aanvraag voldoet aan de wettelijke voorwaarden. En dat is het criterium waar het kabinet naar zal kijken."