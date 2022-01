Als hij, na twintig jaar trouwe dienst, midden in coronatijd ontslagen wordt, slaat de bodem weg onder het bestaan van Rob G. (41) uit Neede. Politiemensen treffen hem in het voorjaar van 2021 twee keer spiernaakt, met alleen een cockring om, aan in de buurt van Markelo.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over. Met gebogen hoofd neemt hij woensdag 'als een klein jongetje' plaats tegenover politierechter De Ruiter. Het is moeilijk voor te stellen dat dit dezelfde man is die begin april, met alleen een cockring om, als een waanzinnige gillend en schreeuwend wordt aangetroffen in een auto vlak buiten Markelo. Hij is zo ver van de wereld dat het agenten niet lukt om contact met hem te krijgen. Drugs tegen eenzaamheid "Ik was onder invloed van drugs, geen idee wat ik aan het doen was", zegt hij met zachte stem. En met drugs bedoelt G. de recent verboden 'designerdrug' 3MMC en GBL, een zwaardere variant van GHB. Drugs waar een oud-collega hem kennis mee liet maken. Het gebruik ervan leek een uitweg te bieden voor het grote gevoel van eenzaamheid na het verlies van zijn baan, maar het trok hem juist verder de ellende in. Wakker worden in een cel Wakker worden in een politiecel zonder enig idee hoe hij daar terecht kwam, het zette de Needenaar wel aan het denken. Hij zocht contact met verslavingszorg en onderging een eerste behandeling in een Zutphense kliniek om van de drugs af te komen. Nu wacht hij op het vervolg, een behandeling om achter de dieperliggende oorzaak van zijn problemen te komen. "Die moet ik aanpakken, net als mijn eenzaamheid, die moet ik oppakken", zegt hij. Na de opname wil G. weer aan het werk. "Mijn leven oppakken als een normaal mens." 'U lag er nog levend' "Eerlijk gezegd, heftig, dat u daar zelf van schrikt begrijp ik helemaal", zeg rechter De Ruiter als ze hoort over het gebruik van het zwaar verslavende GBL. "Laat dit wel een waarschuwing zijn, u lag daar nog levend, maar ik ken ook andere voorbeelden!" G. krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur en een behandeling. ''U moet met uzelf aan het werk.''