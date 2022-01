Groningse provincie- en gemeentebestuurders steken de hand in eigen boezem: dat de subsidie te weinig was, zag je al aankomen. Maar er is niks tegen ondernomen.

Hij heeft er buikpijn van. Schaamt zich. En tijdens een spoeddebat in de Groninger Provinciale Staten bood commissaris van de Koning René Paas woensdagavond zijn excuses aan voor de subsidiechaos van afgelopen maandag.

Op de agenda van de extra Statenvergadering stonden twee punten: de extra gaswinning die het vorige kabinet afgelopen week nog even uit de hoge hoed toverde, én de chaotische toestanden rondom de verdeling van subsidiegeld.

'Beschamend', 'vernederend' en 'teleurstellend': de Statenleden strooien de woorden rond als confetti, deze woensdagavond op het provinciehuis. "En ik heb dezelfde gevoelens", reageert Paas op de Statenbrede kritiek op het subsidiedebacle.

"Ik was betrokken, ik voel me verantwoordelijk. Wat er maandag is gebeurd, had voorkomen moeten worden. Dit gaat niet om kaartjes voor een popconcert, maar om onze inwoners die recht hebben op subsidie. Dan passen er excuses voor iedereen die in de kou heeft gestaan, excuses voor iedereen die urenlang thuis achter schermen heeft gezeten, en excuses voor iedereen die geld had willen aanvragen maar daar geen gelegenheid toe heeft gekregen."

Optimisme

Volgens Paas is er destijds te optimistisch gedacht over de subsidiepot. Eerder die dag stak ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen de hand in eigen boezem. Volgens hem was al eerder duidelijk dat het geld niet genoeg was, is er ook gewaarschuwd, maar is daar niets mee gedaan. "Wij zijn bestuurlijk betrokken bij de regeling en dus medeverantwoordelijk voor deze vertoning", zei hij tegen het Dagblad van het Noorden.

De Staten zijn helder: er moet gewoon meer geld bij. En het college moet er bij staatssecretaris Vijlbrief op aandringen dat dit ook gebeurt. Ze dienen een motie in hiertoe, die wordt aangenomen.

Ook over het andere agendapunt is op hoofdlijnen weinig onenigheid. Eigenlijk is zo'n beetje iedereen het er wel over eens dat er voor de zoveelste keer beloftes zijn geschonden.

Te mooi om waar te zijn

De verbazing over het toch niet dicht-, maar juist extra opendraaien van de gaskraan verbaast sommige Statenleden. Want even eerlijk, weten wij Groningers dan niet al jaren dat het, als het te mooi klinkt om waar te zijn, waarschijnlijk ook niet waar ís?

De Staten zijn er duidelijk over: het kabinet moet het besluit terugdraaien. Ook moet het zijn uiterste best doen om de Duitse overheden zover te krijgen dat ze hun gas ergens anders vandaan halen. Verder moet het alles in het werk stellen om te zorgen dat de vertraagde stikstoffabriek in Zuidbroek alsnog versneld gebouwd wordt. En het college van GS moet er bij het kabinet op aandringen dat dit ook echt allemaal gebeurt. Mocht de gaskraan toch niet dicht gaan, dan moeten de extra euro's die dat oplevert ten goede komen aan de gedupeerden van de gaswinning.

Ook deze motie hierover wordt aangenomen. Er was een einde beloofd aan "een lijdensmarathon", zegt Robert de Wit (CDA). "Hoe veerkrachtig ook, niemand kan voor eeuwig blijven staan." Hans Haze van Groninger Belang moet moeite doen om zijn fatsoen te houden, zegt hij. "Wederom wordt er gesold met de veiligheid van onze inwoners."

Tijdens het debat wordt bekend dat staatssecretaris Vijlbrief (D66) maandag en dinsdag naar Groningen komt om zich 'helemaal onder te dompelen' in het gasdossier.

Even verderop in de stad vindt ten tijde van het Statendebat nóg een extra vergadering plaats over de ontwikkelingen in het gasdossier: de gemeenteraad van Groningen is daar bijeen. Ook andere gemeenten in de provincie houden de komende week spoeddebatten over de kwestie.