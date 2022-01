Het was dikke pret afgelopen zomer, toen de vrienden van Peter van der Meer (31) uit Schiedam een Google-locatie genaamd 'De friemelhoek van ome Peet' op zijn adres aanmaakten. Dat er maanden later boa's voor de deur zouden staan, had geen van hen verwacht.

Kinderlijk eenvoudig was het geweest. Wie een kaart in Google Maps opent, kan zonder problemen op de gewenste locatie een markering toevoegen. Geef vervolgens een leuke naam aan de beoogde spot en sla deze op. Hoewel Google meldt dat de toegevoegde gegevens worden beoordeeld, kwam de friemelhoek glansrijk door de keuring. "Ik vond het ook wel lachen, daarom heb ik het laten staan", aldus Van der Meer. Sindsdien werd er in zijn vriendenkring zo nu en dan aan de friemelhoek gerefereerd maar verder was er geen haan die ernaar kraaide.



Tot afgelopen vrijdag het oog van een journalist op de Google-locatie valt en zij hierover een bericht op Twitter plaatst: 'Je verzint het niet, een nachtclub op de Koolzaadakker. Lekker friemelen met ome Peet'. In de reacties onder het bericht wordt een greep uit de komische reviews gedeeld, waaronder: 'Wel gefriemeld, niet gepiemeld'. Daarnaast is op een foto gemaakt met Google Streetview duidelijk te zien waar het huis zich bevindt. Echter blijkt de aanduiding per ongeluk niet op het huis van Van der Meer, maar op dat van zijn buren te zijn beland.

Wanneer Peter vrijdag door zijn buren benaderd wordt, weet hij niet wat hij hoort: "Ze hebben daar dus aangebeld met de vraag of er een gaybar in hun huis gevestigd was. Gelukkig weten mijn buren dat ik wel van een geintje hou en was het al eens ter sprake gekomen. Maar zij vonden het natuurlijk ook vreemd dat er boa's op de stoep stonden", vertelt Peter lachend. "Ze vroegen me wel om het weg te halen zodat het niet nog eens zou gebeuren."

Een dag later gaat ook bij Peter de bel: "De boa's kwamen nu bij mij om te vertellen over een bericht op Twitter over 'de friemelhoek van ome Peet' waar verschillende journalisten op zouden hebben gereageerd. Ik heb zelf geen Twitter dus ik had geen idee", legt hij uit.

'Baksteen door de ruit'

De handhavers kwamen niet alleen kijken of er daadwerkelijk een nachtclub midden in de wijk De Akkers gevestigd was, maar wilden Van der Meer ook waarschuwen: "Ze legden me uit dat dit soort grapjes ook een negatieve uitkomst kunnen hebben voor mij. Stel dat het mensen kwaad maakt dat hier zogenaamd gefeest zou worden en er een baksteen door de ruit vliegt..." Of hij zich daar zorgen om maakte? "Nee, zonder dat bericht op Twitter had ik daar nooit aan gedacht. Nu het eraf is gehaald zal het ook wel goed komen", meent hij.

Een woordvoerder van de gemeente Schiedam benadrukt eveneens dat zulke geintjes verkeerd kunnen uitpakken: "Grappen als deze zijn niet zonder risico. Het kan tot negatieve reacties leiden aan het adres van de bewoner, maar ook tot overlast voor de buren", meldt hij. "Het bleek achteraf een grap van een vriendengroep. Dat het kostbare uren van Toezicht & Handhaving en politie heeft gekost is daarom betreurenswaardig."

Goed verhaal

Volgens de woordvoerder komen zulke situaties niet vaker voor :"Het is voor ons de eerste keer dat we te maken hebben met een huisadres dat met een dergelijke vermelding op internet is gezet", licht hij toe. "De gemeente Schiedam is zeer actief in het aanpakken van ondermijning en illegale prostitutie. Als daar daadwerkelijk sprake van zou zijn geweest, zou dit waarschijnlijk al eerder zijn opgemerkt."

Al met al heeft Peter er naar eigen zeggen een goed verhaal voor op feestjes bij: "Ik heb wel heel hard gelachen toen ik al die berichten op Twitter las, ja. Ik had nooit gedacht dat mensen zich zo druk zouden maken om een geintje."