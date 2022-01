Anna van den Breemer schrijft elke week over een alledaags opvoedkundig probleem waarvoor ze een oplossing zoekt.

'Onze zoon (5) maakt het leven van onze kitten geregeld zuur', mailt een bezorgde moeder. 'Hij rent achter hem aan, krijst naar het dier en duwde hem laatst met z'n kop in het waterbakje.' De ouders, die zelf enorme dierenvrienden zijn, maken zich zorgen. Waar komt dit 'pestgedrag' vandaan en hoe stop je het?

Dit zeggen de deskundigen

Het komt vaker voor dat kleine kinderen ruw omspringen met huisdieren. "Ze exploreren hun omgeving en dieren worden hierin meegenomen", zegt Nienke Endenburg, gz-psycholoog en universitair docent mens-dierrelaties aan de Universiteit Utrecht. Tevens is ze coördinator van het landelijk expertisecentrum dierenmishandeling. Van pesten of 'macht uitoefenen', zoals de moeder uit het voorbeeld oppert, hoeft dus geen sprake te zijn.

Maar wat te denken van de populaire opvatting dat kinderen die dieren pijn doen later een psychopaat worden? "Als kinderen boven de leeftijd van 6,5 jaar dieren pijn doen, wordt dit door de American Psychiatric Association gekwalificeerd als dierenmishandeling", zegt Endenburg. Die grens wordt niet voor niets gesteld. "Voor die tijd kunnen ze cognitief nog niet begrijpen dat een ander wezen pijn heeft. Dat moeten ze nog leren." Bij jonge kinderen hoef je je dus niet snel zorgen te maken. "Als een tienjarige een dier bewust pijn doet, dan is dat wel een rode vlag dat er iets misgaat in de ontwikkeling en dat wellicht hulp nodig is."

Kind en huisdier op een plezierige manier samen laten leven, kan best een klus zijn. "Voor veel ouders is het de eerste keer dat ze een kind én huisdier moeten opvoeden en dat ook nog in relatie tot elkaar", zegt Cindy van Dorst, die werkzaam is als gedragstherapeut voor kind en hond. Dat gaat niet vanzelf. "Je moet kinderen bijsturen in hun sociale contact met het dier, net zoals je hen begeleidt in de omgang met een broertje of zusje." De kunst is om hen in vrijheid te laten onderzoeken wat wel en niet kan, zonder dat dit ten koste gaat van het dier.

Hoe pak je het aan?

Doet een kind het huisdier pijn, dan grijp je als ouder direct in door de twee uit elkaar te halen. "Op dat moment heeft het weinig zin om een gesprek te voeren over waarom dat gedrag onwenselijk is. Doe dat als de rust is wedergekeerd", adviseert Van Dorst.

In plaats van steeds te reageren op elk incident, ga je eens goed zitten om duidelijke afspraken te maken. Stel open vragen. "Wanneer is het voor jou makkelijk om de kitten zachtjes te aaien? Welke superhelden kunnen jou helpen? Als ik zie dat jij de poes achternazit, wat spreken we dan af? Je zou bijvoorbeeld een codewoord kunnen kiezen zodat het kind dan direct afstand neemt", aldus Van Dorst. Laat je je kind zelf met ideeën komen, dan is er meer draagvlak. Maar ook dan geldt: je moet zo'n conversatie herhaaldelijk voeren en steeds bijsturen met de input van het kind.

Analyseer wat de risicomomenten zijn. "Valt het zoontje de kitten altijd lastig na school, tijdens de ochtendspits of vlak voor het slapengaan? Daar kun je op anticiperen", zegt de gedragstherapeut. Dat kan heel praktisch. "Puppy's hebben vaak een bench - een kamerkennel - om zich in terug te trekken. Dat kan ook goed werken voor een kitten." Zit de poes achter het hekje, dan weet kindlief: ik laat het dier met rust.

Kinderen willen lekker bezig zijn met de kitten en vaak uit dat zich in eindeloos optillen of achternazitten. "Bedenk samen een alternatief lijstje met activiteiten voor een positieve interactie", tipt Van Dorst, "zoals het maken van een parcours met een trapje en tunnels, of het verstoppen van kattensnoepjes."