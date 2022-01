Bij een zwembad met fontein, helidek en verlichte beachbar denk je eerder aan de tuin van een villa dan aan het achtersteven van een schip. Toch heeft superjacht Galactica, dat dinsdag de Brabantse wateren heeft verlaten, nog veel meer aan boord dat tot de verbeelding spreekt. Neem hier een kijkje aan boord van de megaboot van 100 miljoen.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Honderden toeschouwers zien al dagen vanaf de kant zien hoe het grootste jacht van de Osse werf Heesen Yachts nét te groot is om bij hoogwater onder alle Brabantse bruggen door te varen. Dinsdag heeft de Galactica dan toch echt de provincie verlaten en vervolgt ze haar tocht via Dordrecht naar het Friese Harlingen om daar afgebouwd te worden. Na ruim drie jaar en 500.000 manuren verder is het schip voor 90 procent klaar.



Maar hoe ze er vanbinnen uitziet is voor velen nog een mysterie. Op het 80 meter lange schip is alles groot, duur, luxe en imponerend. De buitenzijde is gebouwd van licht aluminium, binnen staat er een keuken van onyx-kwarts, in het hart van het schip een kristallen lift én een draaitrap gebouwd naar de beroemde Fibonacci-reeks.

De toekomstige eigenaar - zijn naam en herkomst houden ze bij Heesen Yachts uiterst discreet geheim - heeft er drie jaar op moeten wachten, maar zijn superjacht is bijna klaar. Op 1 april 2022 krijgt hij de sleutels overhandigd. De schetsen hieronder zijn gemaakt om de toekomstige eigenaar van het schip (en ons) alvast een impressie te geven.

De kristallen lift bevindt zich in het hart van het schip. Daarmee kunnen de verschillende verdiepingen zonder traplopen bereikt worden. De kristallen lift bevindt zich in het hart van het schip. Daarmee kunnen de verschillende verdiepingen zonder traplopen bereikt worden. Foto: Heesen Yachts

Draaitrap gebouwd naar de Fibonacci-reeks als verbinding tussen de verschillende verdiepingen. Draaitrap gebouwd naar de Fibonacci-reeks als verbinding tussen de verschillende verdiepingen. Foto: Heesen Yachts

De televisie boven het omvangrijke dressoir, van met de hand ingelegd uiterst kostbaar fineer, springt in het oog. Evenals de inloop-kleedkamers op het superjacht Galactica.

De 'open haard' en huiskamer. De 'open haard' en huiskamer. Foto: Heesen Yachts

De luxe huiskamer, ook met onyx-kwarts afwerking en verlichte bar. De luxe huiskamer, ook met onyx-kwarts afwerking en verlichte bar. Foto: Heesen Yachts

Een luxe appartement en doorgang van de superjacht. Een luxe appartement en doorgang van de superjacht. Foto: Heesen Yachts

Een kamer van de Galactica. Een kamer van de Galactica. Foto: Heesen Yachts

De masterbedroom van de Galactica. De masterbedroom van de Galactica. Foto: Heesen Yachts

Een van de bedden in een kamer van de Galactica. Een van de bedden in een kamer van de Galactica. Foto: Heesen Yachts

En een behoorlijke eetzaal heeft het schip ook.

De eetzaal van de Galactica. De eetzaal van de Galactica. Foto: Heesen Yachts

Een zaal bij de eetkamer in de Galactica. Een zaal bij de eetkamer in de Galactica. Foto: Heesen Yachts

Het zwembad met glazen bodem en waterval, erachter de beachbar en het helidek dat met een druk op de knop transformeert tot een openluchtbioscoop.

Zwembad op het achterdek, een voorstelling van hoe de Galactica er uit komt te zien. Zwembad op het achterdek, een voorstelling van hoe de Galactica er uit komt te zien. Foto: Heesen Yachts

De verlichte onyx 'Beachbar'. De verlichte onyx 'Beachbar'. Foto: Heesen Yachts

De landingsplaats voor de helikopter op het voordek kan met een druk op de knop worden getransformeerd tot een cinema met loungebanken. De landingsplaats voor de helikopter op het voordek kan met een druk op de knop worden getransformeerd tot een cinema met loungebanken. Foto: Heesen Yachts

Zo ziet de Galactica er 's nachts uit tijdens een tocht over een wereldzee. Zo ziet de Galactica er 's nachts uit tijdens een tocht over een wereldzee. Foto: Heesen Yachts

En dan de bouw zelf bij Heesen Yachts

De Galactica - die bij Heesen Project Cosmos heette - is vooralsnog het ultieme paradepaardje van de Osse jachtenbouwer. Met een lengte van 80 meter, een topsnelheid van bijna 30 knopen (ruim 55 kilometer per uur) is de Galactica het grootste en snelste aluminium jacht ooit ter wereld gebouwd. Zo ging de bouw.

De schroeven van de Galactica. De schroeven van de Galactica. Foto: Van Assendelft Fotografie

Inrichting masterbedroom van de Galactica. Inrichting masterbedroom van de Galactica. Foto: Van Assendelft Fotografie

Tv in de grootste slaapkamer van de Galactica. Tv in de grootste slaapkamer van de Galactica. Foto: Van Assendelft Fotografie

De brug in aanbouw van de Galactica. De brug in aanbouw van de Galactica. Foto: Van Assendelft Fotografie

Helideck van de Galactica. Helideck van de Galactica. Foto: Van Assendelft Fotografie

Galactica in de scheepswerf vanaf de onderkant gezien. Galactica in de scheepswerf vanaf de onderkant gezien. Foto: Heesen Yachts

De boeg van de Galactica. De boeg van de Galactica. Foto: Van Assendelft Fotografie