Op nadrukkelijk advies van de AIVD reizen Nederlandse sporters en hun entourage met 'schone' smartphones en laptops naar de Olympische Spelen in Peking. 'Als je met een toestel die kant uit gaat, weet je 100 procent zeker dat het geïnfecteerd terugkomt.'

Dat Nederlandse olympiërs hun telefoon thuis- laten als ze eind deze maand naar de Spelen in Peking reizen, bleek gisteren. Uit angst voor Chinese spionage stuurt sportkoepel NOC*NSF de ploeg met 'schone' apparaten het vliegtuig in. Waar is de bond bang voor? Dat de Chinese schaatsbond beslag wil leggen op de trainingsschema's van Irene Schouten? Of dat de shorttrackconcurrenten willen weten wat Sjinkie Knegt 's ochtends op zijn boterhammen smeert?



Dat is vermoedelijk iets te simpel geredeneerd, zegt een bron met uitgebreide kennis over cyberspionage. Bij China, zegt hij, weet je eigenlijk nooit waar ze precies naar op zoek zijn. Je moet het volgens hem zo zien: een land als Rusland bedrijft cyberwarfare om de tegenstander zwakker te maken. Daar zijn ze blij als dingen vernietigd worden door een aanval, als er echt schade wordt aangericht.

China niet. China bedrijft geen cyberspionage om de tegenstander zwakker te maken, maar om er zelf sterker van te worden. China wordt blij van informatie, zoveel mogelijk informatie. Over de eigen burgers, maar ook over mensen die het land bezoeken. Die informatie kunnen ze achteraf gebruiken. Waarvoor, wanneer en op wat voor manier, dat weten ze waarschijnlijk nog helemaal niet. Het gaat erom dat ze de informatie hebben.



Die spionagestrategie past bij de cultuur van het Aziatische land, weet sinoloog Valérie Hoeks, die met haar bedrijf China Inroads Westerse bedrijven helpt met zakendoen in China. "Als je met Chinezen onderhandelt, weten ze precies wie er aan de overkant van de tafel zit. Dat is echt een van hun sterke punten. Dan hebben ze een hele lijst, waar je dan met naam en toenaam op staat. Ze monitoren en verzamelen heel veel."

Verzamelwoede

Dat gebeurt niet alleen met nobele doelstellingen, stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het recentste jaarverslag. Daarin constateert de AIVD dat China 'op grote schaal' reis-, visa-, paspoort-, vlucht-, telefoon-, en medische informatie verzamelt. China haalt volgens de veiligheidsdienst ook persoonsgegevens uit accounts op sociale media en andere openbare bronnen.

Het doel achter deze verzamelwoede (volgens de AIVD): China bouwt daar profielen mee van medewerkers van bedrijven en instellingen waar het land digitaal wil inbreken. Hoe meer gegevens het land heeft over het personeel van voor China interessante instanties, hoe gerichter het kan proberen een achterdeurtje te vinden om binnen te komen. "De wereldwijde, grootschalige vergaring van persoonsgegevens door Chinese actoren is daarom een bedreiging voor de Nederlandse veiligheid", schrijft de AIVD.

Weerbaarheid

Het is precies de reden dat de AIVD enige tijd geleden contact opnam met sportbond NOC*NSF, zegt een woordvoerder van de veiligheidsdienst. "Het is een van onze taken om bewustzijn en weerbaarheid te creëren bij mensen die naar landen gaan waarvan we weten dat er offensieve cyberprogramma's zijn." NOC*NSF besloot vervolgens om de sporters en andere teamleden die naar Peking gaan, niet met hun eigen laptops en telefoons die kant uit te sturen. Ook DPG Media, uitgever van onder meer deze krant, volgt deze lijn voor de verslaggevers en cameramensen die die kant op gaan.



Experts hebben niet de illusie dat die 'schone' digitale apparaten gevrijwaard zijn van een hackaanval. "Als je met een toestel die kant uit gaat, weet je 100 procent zeker dat dat toestel geïnfecteerd terugkomt", zegt iemand met kennis van de materie. "Het is heel moeilijk om dat aan te tonen, ze werken superslim en -geavanceerd en hun malware ook. Maar op basis van wat we van de Chinese cybercapaciteit weten, en de gedragingen uit het verleden, moet je daarvan uitgaan."

Dat China kán inbreken op een smartphone, of op een laptop, daarover bestaat geen twijfel. Wie op tv één keer naar het programma Hunted gekeken heeft, waarin de Nederlandse diensten voortvluchtigen (digitaal) op de huid zitten, weet dat hacken doorgaans een fluitje van een cent is. "Je telefoon kan al besmet raken als er een paar seconden een stekkertje in zit", zegt cyberexpert Ronald Prins, oprichter en voormalig topman van cyberbeveiligingsbedrijf Fox-IT. "Stel dat je bij de douane even je telefoon moet inleveren, dan kan dat zo gebeurd zijn."

QR-code

Fysieke toegang tot een apparaat is niet eens noodzakelijk. Alles wat je in China downloadt, zegt Prins, is een risico, omdat er spionagesoftware bij kan zitten. Volgens een andere expert, die niet bij naam genoemd wil worden, zet je met het scannen van een QR-code of het plegen van een telefoontje ook al digitaal de deuren open.



Daarom moet je ook - als je met schone en nieuwe apparaten die kant uit gaat - goed nadenken wat je er precies mee doet. Als je er als sporter voor kiest om in te loggen op je socialemedia-accounts, dan kun je ervan uitgaan dat de Chine- se overheid meekijkt. Werk je voor een bedrijf dat de beschikking heeft over gevoelige informatie, dan kun je met je smartphone maar beter niet met de systemen communiceren waarin die informatie is opgeslagen.



"Als ik in China ben, ga ik ervan uit dat ze alles wat ik via WeChat (de Chinese versie van WhatsApp, red.) verstuur mee kunnen lezen", zegt ondernemer Valérie Hoeks bijvoorbeeld. "En als ze willen, kunnen ze ook mijn computer in. Daar ga ik gewoon van uit."



Prins vraagt zich wel af of China er nou zoveel baat bij heeft om tijdens zo'n prestigieus evenement als de Spelen te gaan spioneren. "Het afbreukrisico is groot. Stel dat de sporters terugkomen en er wordt spionagesoftware ontdekt op hun telefoons, dan staan ze voor aap. Als ze middels spionage informatie over halfgeleiders kunnen verzamelen, of over Joe Biden, dan weegt de winst misschien nog op tegen het risico. Maar bij trainingsschema's van schaatsers ligt dat misschien toch wat anders."

Prestigieus

Hoeks, die al twintig jaar regelmatig in China komt, denkt echter dat ze het daar helemaal niet zo interessant vinden wat wij precies van ze denken. "De Spelen zijn voor China vooral prestigieus richting de eigen bevolking. De communistische partij wil ermee laten zien dat het nog steeds goed gaat, ondanks de moeilijkheden die er nu zijn, bijvoorbeeld door corona."



Ook Frans-Paul van der Putten, Chinakenner bij Instituut Clingendael, acht de mogelijkheid 'reëel' dat China ook bij Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Sven Kramer een poging waagt om gegevens los te peuren. "De Chinese overheid wil gewoon heel graag weten wat er in hun land gebeurt."