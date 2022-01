Hoe zwaar kan het leven zijn als je de kerk verlaat? Ontiegelijk zwaar, ondervond Marieke. Ze overleefde een burn-out en zware depressie maar net. 'Ik heb heel, heel diep gezeten.'

Op het dieptepunt was het enige wat Marieke(*) nog scheidde van de dood, het vinden van een manier om een einde aan het leven te maken. Die manier vond ze niet, maar de brieven waarin ze afscheid nam van haar naasten lagen al klaar.



Jaren later zit ze hier, in de lobby van een snelweghotel, een slanke, gezonde vrouw halverwege de 30. Ja, bevestigt ze voorzichtig, ze is best gelukkig. Maar ach, wat was de strijd lang, en moeilijk.

Want afscheid nemen van de kerk, dat gaat niet vanzelf. Zeker niet als je onderdeel bent van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, een van de 'zwaarste' geloofsgemeenschappen van ons land. Marieke groeide op zonder krant, zonder televisie, zonder zwemles, zonder feestjes, zonder uitgaan, zonder sport en spel, zonder eigen kledingkeuze. Zonder heel veel dingen die voor andere kinderen heel normaal zijn, kortom.

Hel en verdoemenis

Ze werd wel grootgebracht met elke zondag twee lange kerkdiensten vol hel en verdoemenis, met catechisatie-avonden, met verplichte rok en lange haren, met strenge onderwijzers op de reformatorische basisschool, en met een opvoeding van tucht, orde en controle. "In de basis was het thuis goed", zegt Marieke, voor ze aan haar verhaal begint. "Ik ben niet geslagen of misbruikt. Ik was als kind ook niet per se alleen maar ongelukkig." Het verhaal is genuanceerder. "Ik voelde me vaak verdrietig, eenzaam, en anders dan de rest."

's Avonds huilde ik mezelf vaak in slaap. Maar als je als kind in zo'n gemeenschap leeft, kun je je niet spiegelen aan de wereld daarbuiten. Want die ken je niet. En ontdekken wie je zelf bent, dat gaat bijna niet. Alle keuzes worden voor je gemaakt. Over emoties praten, dat gebeurde niet. Die bestonden niet in mijn jeugd. Hard huilen, of juist lachen, dat deed je niet. Je moest gewoon normaal zijn, wat dat dan ook mocht betekenen. En er was zo veel controle, vooral van mijn moeder. Ik had het gevoel dat ik opgesloten zat in een soort blik, waar ik niet uit kon komen. Als ik 's ochtends beneden kwam, keek ik naar de oogopslag van mijn moeder. Daar paste ik mijn gedrag op aan. Dat is heel ongezond voor een kind."

Het is moeilijk voor te stellen hoe ánders het is om op te groeien in zo'n orthodoxe, gesloten gemeenschap. Marieke geeft een paar voorbeelden.

Wind van voren

"Als het 's nachts onweerde, werden we uit bed gehaald en moesten we beneden in de woonkamer gaan zitten. Want dan sprak God, zeiden mijn vader en moeder. Ik had ergens gelezen dat het met koude en warme lucht te maken had. Toen ik dat zei, kreeg ik de wind van voren. Vragen stellen, dat deed je niet."

"We reden wel eens langs een discotheek bij ons in de buurt. 'Wat is dat?', vroeg ik. Daar deden mijn ouders dan heel geheimzinnig over, maar het was in elk geval heel slecht wat er gebeurde. Ik had geen idee. Ik ben er nooit binnen geweest."

"Op de basisschool hield de leraar ooit een preek over de dag van het laatste oordeel. Het was ontzettend angstaanjagend. Ik weet nog dat ik doodsbang was toen ik naar huis fietste. Ik heb er tot twee jaar geleden nog nachtmerries over gehad."

Vriendjes die Marieke mee naar huis nam waren niet goed genoeg, zelfs als jongvolwassene moest ze nog om half elf 's avonds thuis zijn. Waarom toch dat ijzeren regime? "Ik denk dat vooral mijn moeder heeft aangevoeld dat ik niet paste in het leven dat ze voor mij voor ogen hadden. Dat ik zou worden zoals ik nu ben. Dat heeft ze koste wat kost willen voorkomen."

Alles verbroken

Rond haar 22e begon de breuk te ontstaan. Een stage in een andere provincie, ver weg van huis, zorgde voor een heel voorzichtig ontluikend gevoel van vrijheid. Het begon met een avond waarop ze dacht: 'Ik kan nu doen wat ik wil.' Daarna het kopen van een nieuwe trui - zelf uitgekozen. Maar met elk extra brokje zelfstandigheid dat Marieke zich toe-eigende, groeide het verzet bij het thuisfront. "Als ik thuiskwam, was het alleen maar ruzie, de ene donderpreek na de andere."

Een niet-gelovig vriendje, met wie ze later uiteindelijk ook trouwde, maakte het conflict onoplosbaar. "Van de ene dag op de andere was ik alles kwijt. Niet alleen het contact met thuis werd verbroken. Álle familieleden lieten me in de steek. Van mensen uit de kerk heb ik nooit meer iets gehoord. Plotseling was ik ontzettend eenzaam."

Marieke werd wakker in een wereld die ze nauwelijks kende. Wat ze mooi vond, wat ze goed kon: ze wist het niet. Ze wist niet eens wie ze wás. "Je hoort een liedje op de radio. Iedereen kent het, maar jij hebt geen idee. Dat soort dingen heb je de hele dag. Als je dan ook nog eens geleerd hebt dat de wereld buiten de kerk slecht is en je hebt niet geleerd om emoties te tonen, dan kun je je misschien voorstellen hoe moeilijk ik het heb gehad."

Afkeurende gedachten

Ook over zichzelf had ze tijdens haar eigen opvoeding niets dan afkeurende gedachten opgebouwd. Zoals lotgenote en schrijfster Franca Treur het omschrijft in haar bestseller Dorsvloer vol confetti, die ook gaat over het opgroeien in een bevindelijk gereformeerd gezin: 'Ze zijn gewend om eigenwaarde te zien als een gebrek aan nederigheid.' Met andere woorden: beeld je maar niets in, je bent toch alleen maar tot slechte dingen in staat.

Marieke: "Ik was bijna paranoïde opgevoed tegenover de 'normale' wereld en ik vertrouwde niemand, inclusief mezelf. Met die bagage moest ik zelf een leven opbouwen."

Jaren later - Marieke had toen mondjesmaat contact met haar familie - scheidde ze. "Toen ik het mijn moeder vertelde, legde ze twee handen op mijn schouders. 'Jij belandt op de onderste plek in de hel', zei ze. Alsof er een vloek over me werd uitgesproken."

Het was de opmaat voor diepere ellende. Marieke liep helemaal vast. Eerst kwam de burn-out. "Als ik in bed rechtop ging zitten, werd het al zwart voor mijn ogen. Ik had allerlei fysieke klachten, belandde zelfs in het ziekenhuis. De arts zei dat ik de weerstand had van een kankerpatiënt." Na de burn-out kwam de depressie. "Ik heb heel, heel diep gezeten." Uiteindelijk zocht ze hulp.

Na omzwervingen vond ze iemand die haar begreep en die haar - het kostte jaren vol bloed zweet en tranen - leerde om patronen in haar hoofd te doorbreken. "Zomaar een klein voorbeeld. Als ik een ander bed wilde kopen, was het van: Ik heb het helemaal niet nodig, ik heb toch al een bed? Het is duur, waarom ben ik dat waard? Enzovoorts. Dat is geen leven. Ik was altijd maar hard voor mezelf, had mezelf aangeleerd dat ik iedereen teleurstelde. Omdat ik nooit bevestiging had gehad dat ik iets goed deed."

Enorm boos

Ook voor emoties kwam er eindelijk, en met horten en stoten, ruimte. "Of ik boos ben geweest? Wat dacht je? Ik ben enorm boos geweest. Op mezelf, op mijn ouders, mijn familie, mensen uit de kerk. Op iedereen. Omdat ik boven de 30 was, en compleet in puin lag door mijn jeugd, daar zoveel last van had." Maar het werd beter.

De euforie die ze voelde toen ze alleen een huis kocht, in de woonkamer stond en besefte dat ze de muren oranje kon verven, of paars, of groen, wat ze maar wilde, die was buitengewoon. "Juist dan realiseer je je hoe verschrikkelijk onvrijheid is." Sinds een half jaartje is ze 'ontslagen' van psychologische hulp. Ze kent haar valkuilen, kan haar gevoelens bespreekbaar maken en reguleren. Het besef dat er misschien duizenden jonge meisjes zijn zoals zij ooit was, vindt ze heel erg. "Al weet ik ook dat je het zelf pas erg gaat vinden als je de ruimte hebt om na te denken, vragen te stellen, andere dingen te voelen."

Ze komt nog altijd bij haar ouders. Dan doet ze een rok aan. "Maar mijn kortere haar kan ik niet meer veranderen, en mijn oorbellen houd ik meestal ook in. Ik ben blij dat ik weer oké contact heb met mijn vader en moeder. Al zijn heel veel gespreksonderwerpen nog altijd verboden terrein." Haar ouders hebben haar niet bewust willen beschadigen, dat besef is er inmiddels. Blijkbaar wisten en konden ze niet anders. Terugkijken doet Marieke liever niet te veel meer. "Je hebt nu je leven, dat probeer ik mezelf altijd voor te houden. Elke dag dat je bezig blijft met je verleden, is weer een dag minder om te leven."

* Marieke is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

Reactie Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Namens de Gereformeerde Gemeenten in Nederland reageert Jan Dekker, voorzitter van het deputaatschap psychosociale zorg op het verhaal van Marieke:

"Om eerlijk te zijn heb ik het verhaal van Marieke met stijgende verbazing zitten lezen. Tjonge, wat moet ze het moeilijk hebben gehad! Wat moet ze zich eenzaam hebben gevoeld! Ook al ken ik haar niet en al hoor ik haar verhaal nu maar van één kant, toch voel ik plaatsvervangende schaamte als ik zie hoe haar omgeving, zowel in het gezin als in de kerk, allerlei signalen heeft gemist."

"Hoe belangrijk is het dat een gezin een warm nest is, dat bescherming biedt. Onbedoeld kunnen ouders hierin te ver gaan. Dan wordt een warm nest verstikkend. Het lijkt erop dat dit ook het geval was bij Marieke. Binnen ons kerkverband worden er om die reden allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema opvoeden."

"Wij willen er alles aan doen om te voorkomen dat een jongere niet aan zou durven kloppen bij de kerkelijke gemeente. Maar als ik afga op het verhaal van Marieke, is de drempel daar helaas toch te hoog geweest."

"Ik lees dat Marieke geen enkel gevoel van eigenwaarde meer had. Het is inderdaad zo dat we in de kerk leren dat elk mens zondig is en geneigd is tot het slechte. Dat geldt niet alleen Marieke maar ook mij. Dat betekent niet dat een mens zich waardeloos moet voelen. En dat mag niet het enige geluid zijn. We leren ook dat er een weg tot behoud is, een weg van verlossing - en ik weet zeker dat Marieke dat ook gehoord heeft. Sterker nog, die weg is er nog steeds voor haar en die gun ik haar van harte."

"Ik ken de ouders van Marieke niet, ik heb mijn vragen bij hun stijl van opvoeden maar geloof toch dat ze van hun kind hebben gehouden en dat ze hebben gehandeld naar het inzicht dat ze hadden. Verder wil ik nogmaals benadrukken dat ik verrast ben door dit verhaal en dat dit zeker niet het algemene beeld is van de jongeren en gezinnen in onze kerk."

"Als een jongere uiteindelijk, en misschien wel definitief, afscheid neemt van de christelijke opvoeding, dan is dat pijnlijk voor de ouders, maar zij mogen nooit meewerken aan een persoonlijke definitieve breuk met hun kinderen. Hun hart en deur zal altijd openblijven staan voor hun kind."

"Moeder heeft haar opmerking over de straf in de hel misschien bedoeld als een ernstige waarschuwing, maar zich niet gerealiseerd welke schade dat aanricht bij een meisje dat al zo gebutst en gedeukt is; niet beseft dat ze daarmee de deur helemaal dichtsmeet. Dit kan echt niet!"

"Ik vind het sterk van Marieke dat ze, ondanks alles wat er gebeurd is, toch weer contact heeft met haar ouders. Ik hoop werkelijk dat dit mag leiden tot heling. Gelukkig zijn de eerste stappen in die richting gezet. Ik zou zeggen: stap over elkaars vooroordelen heen! Luister echt naar elkaar! Er is al te veel gebrokenheid in deze wereld."