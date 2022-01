Met 25 studenten in één huis wonen is in normale tijden al een uitdaging, maar wat als je door lockdowns tot elkaar veroordeeld bent? Hoe dit uitpakt, toont de Zwolse fotograaf en medebewoner Flora Madu (21) door de lens van haar fotocamera.

Madu bleef (en blijft) tijdens de lockdowns bewust in Den Haag, waar ze sinds ruim twee jaar onderdeel is van studentenwoning De Obrecht, net als haar 25 medebewoners. Verjaardagen worden zonder ouders gevierd, om besmetting te voorkomen. Op een whiteboard houden de studenten per dag bij wie het maximumaantal bezoekers per huishouden mag ontvangen.

Vrije hand

Voor een foto-opdracht van de Zwolse stichting De Stad Verbeeldt legde ze het leven in haar studentenhuis tijdens corona vast. "Het onderwerp was 'generaties tijdens corona'. Ik realiseerde me dat ik in een unieke situatie zat, dit maak je normaal gesproken niet meer mee. Ik heb natuurlijk wel gevraagd of iedereen het oké vond. Je kent de mensen al, dus ik kon me vrij bewegen, had de vrije hand. Ze wilden alleen niet gefotografeerd worden in dronken toestand."

Intiem

Het levert intieme inkijkjes op van feestende jonge mensen, verliefdheid, verjaardagen, maar ook eenzaamheid. "Ja, je kunt nergens heen, gaat niet uit, je bent meer op elkaar gericht. Er zijn een paar koppeltjes ontstaan, daar heeft corona zeker een rol in gespeeld", vertelt Madu, die fotografie studeert aan de Koninklijke Academie van Beelden Kunsten, de discipline waar ze al flink wat jaren zoet mee is. Het leverde haar de publieksprijs bij de World Press Photo op en winst bij Kunstbende Overijssel.

Eenzaamheid werd ook een inkijkje. Foto: Flora Madu

Sinds twee jaar woont ze in De Obrecht, een Haags herenhuis in de chique wijk Duinoord, waar 26 studenten van allerlei pluimage verdeeld over drie etages samenwonen. Elke etage is voorzien van toilet en douche, maar ze delen één keuken en woonkamer. "Het is er vies en chaotisch, maar ook heel gezellig. Ik kan zelf moeilijk alleen zijn, dus voor mij is het prima."

Familie

Wanneer corona aanklopt, zijn de bewoners nog meer op elkaar aangewezen. Madu romantiseert het niet, maar de voordelen wegen voor haar zwaarder dan de nadelen. "Je wordt gewoon een familie, we zijn heel hecht." Als voorbeeld noemt ze de yogalessen van een bewoner op de gang of het naspelen van een avondje uit. "Met indrinken in de huiskamer, een Uber-chauffeur die ons naar de kelder brengt, waar het feest plaats vindt."

De nasleep. Foto: Flora Madu

Discussies

Al met al een heel mooie ervaring, stelt Madu. "Natuurlijk zijn er ook irritaties en discussies, over grote en kleine zaken, van corona tot de vuilnis buitenzetten. Maar omdat je constant samen bent, accepteer je onderlinge verschillen en elkaars goede en slechte kanten. Net als in een gewone relatie. Maar persoonlijk vind ik zo'n grote groep de ideale setting in een lockdown", schetst de fotograaf, die recent corona heeft opgelopen en binnen het huis de functie van vertrouwenspersoon heeft. Je studententijd verloopt anders dan je had gehoopt, dat is het moeilijkst te verteren. Je wilt het leven ontdekken, nu is elke dag hetzelfde."

Ze is trotst op de foto van twee kussende jongens tijdens de afwas. De Obrecht is de maatschappij in het klein, zegt Madu. "Die foto tekent het leven hier, een plek waar mensen met zeer uiteenlopende achtergronden en voorkeuren, toch samen leven. Dat is zelfs in 2022 niet overal vanzelfsprekend, maar bij ons wel. De fotoserie is straks een mooie herinnering aan die tijd."