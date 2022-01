Hoe hard stijgen de prijzen in de supermarkt? De verwachting is dat de prijzen van onze dagelijkse boodschappen door de hoge inflatie nog sneller stijgen dan vorig jaar. We nemen de proef op de som en kopen elke tiende dag van de maand tien identieke producten in drie verschillende supermarkten.

Albert Heijn, Jumbo en Plus zijn de drie winkelketens waar we we in elk geval op 10 januari, 10 februari en 10 maart langsgaan om boodschappen te doen. Dat doen we in Bergen op Zoom (AH en Jumbo) en Halsteren (Plus). Zo vergelijken we niet alleen de prijzen tussen deze drie landelijke supers, maar kunnen we ook bijhouden hoe de prijzen zich ontwikkelen.

Dat die door de hoge inflatie van dit moment (het inflatiecijfer lag in december maar liefst 6,4 procent hoger dan dezelfde periode in 2020) verder omhooggaan, lijdt geen twijfel. Die inflatie wordt in de hand gewerkt doordat grondstoffen fors duurder worden, net als energie en transport. Leveranciers en producenten betalen meer om alles draaiende te houden en berekenen dat weer door in de prijs voor de supermarkten. Die berekenen het op hun beurt weer door aan de consument.

Economen van de Rabobank hebben berekend dat de verkoopprijzen in de supermarkten dit jaar zo'n 9 tot 10 procent omhoog moeten gaan om de kostenstijgingen te dekken. Vorig jaar merkten we al aan de kassa dat we extra geld kwijt waren. Volgens marktonderzoeker GfK ging de gemiddelde boodschappenprijs in 2021 met 3,8 procent omhoog. De jaren ervoor lag dit percentage vaak niet boven de 1 procent. Vooral de eerste én de laatste maanden van 2021 was er sprake van een stijgende lijn. De boodschappen werden in die periodes zelfs ruim 5 procent duurder. Dat geldt voor zo'n beetje alle producten; of het nu een blik linzen is, een paar kilo aardappelen, vlees, zuivel of alcohol.

Bepaalde producten stijgen harder dan het andere. Foto: Arie Kievit

Sommige fabrikanten van levensmiddelen slaan volgens de supermarkten zelfs een slaatje uit de hoge inflatie door veel hogere prijzen voor hun producten te vragen dan noodzakelijk. De supers noemen liever geen namen van leveranciers waarmee ze momenteel in de clinch liggen over de nieuwe prijzen van hun A-merken.

"Ik weet zeker dat ze extra marge proberen te vangen, sommige prijzen liggen beduidend hoger dan wat de markt en het inflatieniveau aangeven. We kunnen die prijzen en percentages goed in de gaten houden en dus zien we ook wanneer het in onze ogen niet klopt. Dan krijgen we een stijging voor onze kiezen die niet realistisch en zeker niet wenselijk is. Een deel kunnen we zelf verwerken, maar het houdt een keer op. We kunnen dit niet onbegrensd doorberekenen aan onze klanten", vertelt Ton van Veen, financieel topman van Jumbo.

Kosten doorberekenen

De hoge prijzen kunnen volgens Van Veen zelfs leiden tot een boycot van bepaalde A-merken. "Vanuit de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen kan ik geen namen noemen, maar als we er niet uitkomen, kan het inderdaad zo zijn dat we tijdelijk een aantal merken niet verkopen."

In België is het al zover. De afgelopen weken kwam het tot een botsing tussen de Belgische supermarktketen Colruyt en voedingsreuzen Ferrero en Mondelez. Tientallen producten van hun merken Nutella, Milka en Lu verdwenen uit de schappen.

Ook marktleider Albert Heijn laat weten dat ze merken dat grotere leveranciers van A-merken dit jaar inderdaad extra prijsverhogingen willen doorvoeren. "Dat willen zoveel mogelijk voorkomen."

Koos Gardebroek, landbouweconoom bij de Wageningen Universiteit, voorspelde eerder al dat een gemiddeld huishouden op jaarbasis honderden euro's extra kwijt zal zijn. Supermarkten ontkomen er niet langer aan om een fors deel van de extra kosten door te berekenen naar de consument.

Proef op de som: een vergelijking

Om een klein beetje zicht te krijgen op die prijsontwikkelingen, nemen we dus zelf ook de proef op de som. Het is absoluut niet de bedoeling om compleet te zijn, maar we willen met ons lijstje een kleine indicatie geven wat er momenteel gebeurt in de markt en wat de financiële gevolgen zijn voor de klanten.

We hebben een lijstje gemaakt van tien producten, in principe allemaal A-merken, want dat is de eerlijkste vergelijking en dat verklaart meteen waarom we niet bij ALDI of Lidl onze centen uitgeven, waar voornamelijk huismerken worden verkocht.

Bij de verse producten, zoals vlees en brood, kiezen we drie keer voor een halfje volkoren en drie keer voor 300 gram biologisch rundergehakt. De rest van ons boodschappenlijstje bestaat uit een fles Coca-Cola Light, een pak spaghetti (Grand Italia), een tros bananen, een fles douchecrème van Dove, een kuipje smeerkaas (Goudkuipje) een fles olijfolie (Bertolli), een kuipje hondenvoer (Cesar) en een blik linzen (Bonduelle). Een mix dus van groenten/fruit, graanproducten, plantaardige olie, frisdrank, hondenvoeding, persoonlijke verzorging, zuivel en vlees.

Onze boodschappentour langs de drie supermarkten leert dat we aan de kassa van Albert Heijn het meeste moeten aftikken: 25,67 euro, op de voet gevolgd door Plus (25,01 euro). Het goedkoopst zijn we uit bij Jumbo, daar betalen we voor onze tien producten (inclusief boodschappentas) 23,44 euro. Wat met name opvalt is dat een fles Coca-Cola (inclusief statiegeld) aanzienlijk goedkoper is bij Jumbo dan bij de twee concurrenten.

Dat scheelt ruim 40 cent voor een fles van 1,5 liter. En ook voor smeerkaas kun je beter beter naar de Jumbo gaan, dan naar AH of Plus. Dat scheelt al bijna 35 cent voor een kuipje van 100 gram. AH vraagt ook relatief meer voor brood en douchegel dan de andere twee. Bij Jumbo is bijna elk product in ons mandje goedkoper, Plus en AH hanteren veel dezelfde prijzen. Conclusie: Het geel van Jumbo wint duidelijk van AH-blauw en Plus-groen.