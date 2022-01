Kleding huren is de trend voor wie een duurzaam alternatief zoekt om er elke dag als nieuw uit te zien. 'Ik wil geen kast vol spullen die ik niet of nauwelijks draag.'

Tessie Looijmans (33) is jurist bij TNO en woont in de Watergraafsmeer.

Ze leent kleding voor dochter Noomi (2) bij Gray Label RNTD (www.gray-label-rntd.com). Dit duurzame kindermerk begon in september 2020 met een verhuurpilot in Amsterdam. Klanten kunnen de basiscollectie en kleren uit eerdere seizoenen lenen tegen een flexibel maandtarief vanaf 25 euro.



"Als je voor het eerst een kind krijgt, weet je niet zo goed wat je nodig hebt en welke merken kwalitatief goed en duurzaam zijn. Ik kende het merk Gray Label al, omdat een vriendin van mij daar werkt. Haar zoontje zag er altijd heel leuk uit en toen ik daarnaar vroeg, vertelde ze mij over hun rental service. Het leek me de perfecte oplossing. Je betaalt een vast bedrag per maand, waarvoor je een x-aantal kledingstukken leent. Zodra je kindje eruit groeit, ruil je de kleding om voor nieuwe items."

"Ik vind het een ideale oplossing. Ik heb mooie, kwalitatief goede kleding, waar ik niet over na hoef te denken als het te klein is. Want waar laat je dat? We wonen in de stad dus zoveel ruimte hebben we niet. Weggeven lukt niet altijd en om het zomaar weg te gooien is zonde. Ik vind het een fijne gedachte dat kleding nu echt rouleert. Als het kapot is, probeert Gray Label het te herstellen en als dat niet lukt wordt het gerecycled en maakt designer Hul le Kes er unieke stukken van."



"We geven ongeveer 30 euro per maand uit aan het huren van kleding. Volgens mij is het minimumbedrag 25 euro en dan mag je vier tot vijf items uitzoeken. Het merk werkt vooral met veel grijs en donkere aardetinten en bijna geen prints, waardoor het makkelijk met andere kleding combineert. Voor mijn dochter huur ik nu ongeveer 60 procent van haar garderobe. De overige 40 procent koop ik. Zoals rompers, die worden ontzettend vies dus dat vind ik een prettiger idee. Het enige nadeel is dat de kleding maar tot kindjes van twee jaar gaat, waardoor ik binnenkort moet nadenken over de vraag hoe we de komende jaren mooie en duurzame kleding voor mijn dochter aanschaffen."

Tessa Slagter (34) is marketingmanager en voorzitter NextGen Sustainability Council bij AkzoNobel, en woont in Noord.

Ze huurt sinds vier jaar kleding bij Lena Library (www.lena-library.com). De Amsterdamse kledingbibliotheek was in 2014 het eerste initiatief in Nederland voor dagelijkse duurzame kleding en feestelijke outfits. De verhuurprijs is gebaseerd op credits per dag (een credit is 0,25 cent), die je inzet voor je te lenen producten met een minimumhuur van 14 dagen.



"Eigenlijk vind ik kleding kopen een vervelende bezigheid. Het kost veel tijd, want naast het vinden van het juiste item wil ik ook weten hoe en door wie mijn kleding gemaakt is. En dan moet je ook nog bedenken hoe je de kleren op een leuke manier combineert. Bij Lena nemen ze al deze obstakels weg."

"Bij toeval kwam ik achter het bestaan van de kledinguitleen. Tijdens een TedTalk vertelde iemand over haar outfit, die ze daar had gehuurd. Voor mijn werk moet ik er representatief uitzien. Steeds iets nieuws kopen vind ik gewoon stom en ook niet passen bij mijn baan, waarin ik me veel met duurzaamheid bezighoud. Mode heeft een enorme impact op het milieu en hoe bewuster we daarmee omgaan hoe beter het is voor de wereld."

Tessa Slagter. Tessa Slagter. Foto: Lin Woldendorp

"Nu ik mijn kleding leen, geef ik echt veel minder geld aan mode uit. Ik koop ondergoed, ondershirts en een winterjas, en de rest leen ik. Normaliter ga ik eens in de twee weken langs en als ik het niet kan vinden, is er altijd iemand aanwezig om me advies te geven. Een keer per maand ga ik naar de winkel om alle nieuwe dingen door te passen, zodat ik precies weet wat er is en ik razendsnel kan lenen. Soms is een item dat ik op het oog heb al uitgeleend, maar er hangt dan altijd een goed alternatief. Als ik iets voor een speciale gelegenheid nodig heb, reserveer ik het kledingstuk iets langer. Dan heb ik geen stress dat het weg is als ik het aan wil doen."

"Ik laat mijn geleende kleding niet bezorgen. Dat vind ik niet passen bij de duurzame gedachte. Ik ga altijd naar de winkel. Zorgen over wassen, vlekken of kleding die kapotgaat, die heb ik niet. Ik heb een wasabonnement afgesloten, dus ook dat nemen ze uit handen. Heel af en toe koop ik een geleend item, zoals een spijkerbroek."

Florencia Mulder (37) is commercieel directeur bij Lune Active en woont in De Pijp.

Ze huurt kleding bij My Dressoir (www.mydressoir.com). Daar bieden ze vooral feestelijke designerkleding. Prijzige items die je niet dagelijks draagt kun je alleen online lenen vanaf 35 euro voor zes dagen.



"Door corona werden alle huwelijken uitgesteld, waardoor ik afgelopen zomer twee meerdaagse bruiloften vlak achter elkaar had met een enorme lijst aan dresscodes. Ik schoot gelijk in paniek. Ik vind mezelf te oud voor een goedkope jurk van webshop Asos en bij mijn vriendinnen in de kast kon ik helaas niets passends vinden. Al googelend kwam ik bij My Dressoir terecht. Voor de prijs van een nieuwe jurk had ik nu zes verschillende outfits tot mijn beschikking. Ideaal."

Florencia Mulder. Florencia Mulder. Foto: Lin Woldendorp

"Ik wil geen kast vol spullen die ik niet of nauwelijks draag. Dat is zonde van mijn portemonnee en mijn kastruimte en het is niet goed voor het milieu. Ik werk al jaren in de mode, waardoor ik me steeds bewuster ben geworden van de negatieve impact van kledingproductie op de wereld. Je kunt beter investeren in mooie basisstukken die jaren meegaan dan geld uitgeven aan een feestjurk die je maar een keer draagt. Of waar je zoveel geld aan spendeert, dat je het gevoel hebt dat je 'm elk feest moet aantrekken."

"Het verbaasde me vooral hoe makkelijk het huren was. Het online bestellen ging soepel, de bezorging snel en ik kon de kleding bij terugkomst op Schiphol - een huwelijk was in Frankrijk - direct afgeven bij hun afleverpunt, waarna zij zorgen dat het weer schoon en fris voor de volgende klant klaar hangt. Over vlekken of beschadigingen heb ik niet nagedacht. Ik ben van nature zuinig op mijn spullen en bij het huren sluit je er een verzekering voor af. Het enige waar ik zorgen over had was dat iemand anders dezelfde kleding had gehuurd. Dat heb ik van tevoren wel even gecheckt."

Grote vlucht

De verwachting is dat kleding huren een grote vlucht neemt in 2022, met naast gespecialiseerde uitleenbedrijven ook winkelketens als H&M die een deel van de collectie te huur aanbieden. Maar wat levert het dan op voor het milieu? Masterpiece, een kledingverhuurder in Den Haag, rekende het uit. Per 100 klanten per jaar levert het lenen van kleding een CO2-reductie van 142,05 ton op en een waterbesparing van 9,7 miljoen liter.

