Ultraorthodoxe joden in Israël willen dat de overheid koosjere telefoons mogelijk blijft maken. Gewone mobieltjes zouden volgens een brandbrief van twee opperrabbijnen 'geestelijke vernietiging' veroorzaken.

In de ultraorthodoxe gemeenschap van Israël worden mobiele telefoontoestellen alleen gebruikt om te bellen en om gebeld worden. Sms'en kan niet met de mobieltjes, en toegang tot internet zit er niet op. Een rabbinaal comité ziet toe op deze 'koosjere' telefoons en voorkomt dat er gebeld wordt naar nummers met 'gevaarlijke' informatie; daaronder vallen niet alleen sekslijnen, maar ook overheidsdiensten en meldpunten voor seksueel misbruik.

De huidige regering wil het mogelijk maken om, met nummerbehoud, over te stappen naar een andere provider. Nu kan het rabbinale comité nog zien of iemand koosjer belt, straks zou het zijn controle over het telefoongebruik verliezen.

Een maand geleden stapten rabbijnen al naar de minister van communicatie. Dat was een hele stap, want ze willen eigenlijk niets te maken hebben met de regering waarin hun stroming niet is vertegenwoordigd. De rabbijnen zetten zwaar geschut in: de voorgestelde wetswijziging zou hun achterban tot zonde verleiden en daarom 'erger dan de Holocaust' zijn.

Van de Haredim is twee derde al online

De minister gaf geen krimp. Wel wees hij de delegatie erop dat het gebruik van gewone mobieltjes al veel voorkomt onder ultraorthodoxen. Volgens onderzoek van het Israël Democracy Institute (Idi) behoort één op de acht Israëlische burgers tot deze joodse stroming. De Haredim, oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Europa, vormt een snel groeiende bevolkingsgroep. Van hen is twee derde al online.

Dat aandeel is volgens het instituut 'aanzienlijk gegroeid' tijdens de coronapandemie. Tijdens de lockdowns nam het bezit van gewone mobieltjes toe. Voor kinderen die op afstand onderwijs moesten volgen, werden naast de koosjere toestellen gewone mobieltjes aangeschaft met internettoegang; computers zijn niet altijd in huis.

Het Idi signaleert dat de Haredim 'het gebruik van internet geleidelijk aan opnemen in hun manier van leven'. Volgens de krant Haaretz is het verzet tegen de mobieltjes daarom een achterhoedegevecht.

Toch hebben de opperrabbijnen David Lau and Yitzhak Yosef de regering nu in een brandbrief opgeroepen om het gebruik van koosjere telefoons mogelijk te blijven maken, zodat de gelovigen 'hun manier van leven in stand kunnen houden'. De voorstellen van de overheid zouden hen een kant opduwen 'die hun geloof en wereldbeeld ernstig zou schaden'.