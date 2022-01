Zanger Douwe Bob krijgt binnen een ultrakorte periode drie kinderen bij drie verschillende vrouwen met wie hij geen vaste relatie heeft. De artiest verklaart dat hij er voor de vrouwen zal zijn, maar is dit nou het ideale begin van een mensenleven?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik ben een voorstander van betrokken vaderschap en de betekenis daarvan", zegt Louis Tavecchio. Hij is emeritus hoogleraar pedagogiek met als specialisatie de vaderrol in de opvoeding. In het geval van Douwe Bob 'levert de vader het zaad'. "Maar op afstand serieus pedagogisch betrokken zijn bij de zwangerschap, geboorte en opvoeding van al deze kinderen van meerdere moeders, die ook binnen een zeer korte periode ter wereld komen? Dat is bijna onmogelijk en als uitgangssituatie een dubieuze start."



Volgens de gerenommeerde pedagogisch expert laat de vader 'een vreemde situatie' ontstaan. "Het zegt voor mij dat zo iemand het belang van betrokkenheid en betekenis van vaderschap eigenlijk niet kent of daar weinig waarde aan hecht. Hoe kun je nou bij drie verschillende vrouwen van waarde zijn, als je telkens de gezinnen af moet lopen? En wat word je als zo'n vrouw vervolgens een nieuwe partner vindt? De oom die af en toe eens komt aanwaaien om zijn eigen kind te bekijken."

Kunstenaar Loes van Delft kreeg samen met Douwe Bob Bobby Lou. Kunstenaar Loes van Delft kreeg samen met Douwe Bob Bobby Lou. Foto: ANP

Douwe Bob geeft aan de vrouwen te gaan ondersteunen, maar Tavecchio vindt toch dat sprake is van een egoïstische daad. "Alle mooie woorden daarover zijn onhoudbaar." De 'dubieuze start' betekent niet dat er 'geen mooie finish' kan komen, benadrukt hij. "Dat hangt helemaal af van het sociale netwerk van de vrouwen. Ik hoop dat ze zichzelf hebben omringd met liefhebbende naasten die ook een rol kunnen spelen in de opvoeding of een vaderrol op zich kunnen nemen."



Maar wat als Douwe Bob nou serieus meent dat hij een actieve rol wil spelen in het leven van die kindjes, moeten deze vrouwen dat dan maar toestaan? Advocaat Gerrald van de Bunt (Juncto Advocaten) heeft regelmatig moeders en vader bijgestaan in zulke kwesties. Hij vertelt dat een biologische verwekker pas juridisch vader is zodra hij een kind erkent. "En je kunt als vader afdwingen dat je op de geboorteakte komt te staan. Vervolgens kun je ook vragen om een omgangsregeling, ik zie dat heel veel gebeuren. En meestal lukt het ook wel, maar het kind moet er wel bij gebaat zijn."

Met ex-vriendin Anouk. Met ex-vriendin Anouk. Foto: Brunopress

Overigens is het voor de vrouwen ook mogelijk om de man te dwingen alimentatie te betalen. Van de Bunt: "Je kunt wel toedelodokie zeggen, maar uiteindelijk kan een vrouw dan vragen om een gerechtelijke vaststelling vaderschap. Met behulp van een DNA-test, waaraan een man moet meewerken. Het is zelfs mogelijk te eisen dat er een omgangsregeling tussen vader en kind komt, maar in de praktijk zal de rechter altijd handelen in belang van het kind. Als de vader echt geen contact wil, wordt het een lastig verhaal."



Pedagoog Tavecchio besluit dat - ondanks de vele soorten familie- en liefdesrelaties die tegenwoordig bestaan - de vader het liefst alleen met gelijke dagelijkse betrokkenheid als de moeder een betekenisvolle band met het kind kan opbouwen. "Dat is misschien niet essentieel, maar wel het meest optimaal. Wellicht loopt het ouderwetse plaatje van het kerngezin op zijn laatste benen. In de toekomst zal het pedagogische oordeel misschien luiden dat kinderen hebben bij meerdere vrouwen een verrijking is voor de samenleving en dat, met behulp van een sociaal netwerk, die kinderen echt wel goed opgroeien. We zullen zien of het voorbeeld van deze zanger daar een voorloper van is."