Formule 1 is terug in Zandvoort. Milieuactivist Karel van Broekhoven verzet zich ertegen, de Zandvoortse wethouder Raymond van Haeften is juist blij met de komst van de Grand Prix. Kunnen de twee uitersten nader tot elkaar komen?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Karel van Broekhoven was er 4 september vorig jaar gespitst op. Het was de kwalificatiedag van de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Hoe hard zou het geluid van de racewagens doordringen in Haarlem-West, waar hij woont? Maar het viel hem mee. Want de oostenwind van dat weekend blies het geluid naar de zee. "Jullie hadden alles mee: de gunstige wind, het zonnige weer", richt de voorzitter van Rust bij de Kust, een stichting die de geluidsoverlast van het circuit van Zandvoort wil terugdringen, zich in het Zandvoortse raadhuis tot wethouder Raymond van Haeften.

"Soms moet je een beetje geluk hebben", geeft Van Haeften (68) toe, die het circuit en ook duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. Maar straks in september bij de volgende Grand Prix en met een westenwind richting Haarlem, Bloemendaal en Heemstede kan het een ander verhaal worden, erkent hij. Hij voegt eraan toe dat de Formule 1-wagens stiller zijn dan in de jaren tachtig toen ze raceten over het circuit van Zandvoort.

Plezier niet afnemen

Van Haeften weet dat het tussen hem en Van Broekhoven (72) niet botst vanwege geluidsoverlast tijdens de Formule 1, maar om geluidsoverlast tijdens race-evenementen die gedurende het jaar plaatsvinden. "De Formule 1 was voor ons dé manier om aandacht te krijgen. Het gaat ons om de herrie door het hele jaar", legt Van Broekhoven uit. "Wat ons betreft wordt er liever minder geracet dan dat de Formule 1 niet doorgaat. We zien hoeveel plezier mensen hebben van de Grand Prix. Dat willen we ze niet afnemen."

Rust bij de Kust gebruikt diverse rechtszaken om het uiteindelijke doel te bereiken. Eind vorig jaar berichtte Trouw dat de berekening van de stikstofuitstoot van het circuit in het duingebied Zuid-Kennemerland onduidelijk is en mogelijk onjuist. Dat kan de natuurvergunning van de racebaan in gevaar brengen.

Met twee natuurorganisaties heeft Rust bij de Kust bij de rechter bezwaar gemaakt tegen het verlenen van deze vergunning aan het Circuit Zandvoort door de provincie Noord-Holland. Van Broekhoven houdt rekening met een "radicale" uitspraak. "Het betekent dat het rapport waarop de hele vergunning is gebaseerd eigenlijk niet deugt. Misschien luidt de uitspraak van de rechter dat er minder stikstof uitgestoten moet worden en er daarom minder race-evenementen kunnen worden gehouden. Dat betekent minder herrie."

Van Haeften verwacht niet dat er nu een streep komt door het circuit en wijst op de verdediging van het circuit zelf: in de zes weken voorafgaand aan de Grand Prix werd het evenement opgebouwd, waardoor er niet werd geracet en er hierdoor geen stikstofuitstoot ontstond.

Voorheen was de inzet van Rust bij de Kust helemaal geen races op het circuit. "Dat willen we nog steeds. Maar dat is onhaalbaar gebleken." Van Haeften buigt voorover. "Ik ben blij met deze nuancering. Veel beter lijkt het mij om met het circuit te praten over hoe je het geluid kunt terugdringen. "

Strengere geluidsregels opleggen

Maar voor het praten van Van Haeften met het circuit heeft Van Broekhoven geen geduld. "Het is niet meer van deze tijd om je buren op te zadelen met veel lawaaioverlast. Mijn punt is dat de gemeente Zandvoort strengere geluidsregels kan opleggen. Zodra je dat doet, gebeurt het ook en ben je van de overlast af. Dan zouden wij waarschijnlijk zeggen: 'Wij zijn tevreden.' Jij houdt het bij vriendelijk praten. De gemeente Zandvoort wil niet dwingend optreden."

"Op dit moment niet, nee", antwoordt Van Haeften resoluut. "Geef ons de ruimte om de maatregelen te nemen die we aankunnen. Er zijn maatregelen getroffen die de geluidshinder terugbrengen. Motoren mogen meerdere momenten in het jaar niet het circuit op en herriegevende auto's mogen niet 's ochtends en 's avonds rijden. Het circuit voldoet aan de regels en aan de vergunning."

Van Broekhoven: "De gemeente laat het geluid over aan Circuit Zandvoort. Dat vreest dat organisatoren achter race-evenementen wegblijven als er minder geluid wordt geproduceerd. Je weet dat als je zoiets in handen legt van de hindergever, dan gebeurt het niet. Dat zie je ook bij Tata Steel."

"De vergelijking met Tata Steel, waarbij sprake is van volksgezondheid, gaat mij te ver", meent Van Haeften. "Ik ben in gesprek met het circuit. Bij jullie doen ze de deur dicht. Vanuit de gesprekken kun je wat voor elkaar krijgen. Als blijkt dat dat niet lukt, kun je besluiten om het via rechtswege af te dwingen."