In meerdere steden zitten studenten na de feestdagen massaal in quarantaine met huisgenoten. In Leidse studentenkringen gaan verhalen rond over tientallen studentenhuizen waar corona erin hakt.

De Sleutelstad ligt er uitzonderlijk rustig bij op en rond het Rapenburg, waar veel grote studentenhuizen van verenigingen staan. Het verenigingsleven ligt momenteel plat, de kroegen zijn dicht en rondom de universiteitsgebouwen is helemaal geen kip te bekennen. Twee jonge vrouwen met een mondkapje op lopen snel een studentenhuis in met wel twintig deurbellen. Ze willen bij de deur niet veel kwijt, behalve dan dat 'het hele huis in quarantaine zit'. "Er zijn hier in de binnenstad niet veel huizen meer coronavrij", zegt een andere studente. "Iedereen richt zich nu vooral op zijn eigen kamer op de studie of tentamens."



Laura (21) heeft een stukje verderop een mooie studentenkamer die op de gracht uitkijkt. "Een huisgenootje is positief getest, dus we zijn met zijn tienen in quarantaine gegaan", vertelt ze. "Ik heb zondag voor het laatst met haar gegeten, dus ik ga vrijdag testen. Ja, het is niet leuk, maar ik ben lekker een fotoboek aan het maken en een beetje aan het schilderen." En volgende week mag van het kabinet het hoger onderwijs nog niet van start. "Dus dan zit ik ook weer binnen met mijn laptop."



De studente is wel blij dat ze nu in een studentenhuis woont. "Want we hebben natuurlijk sociale contacten met elkaar. En afgelopen zomer was het leven nog normaal, maar nu in studietijd is het wel onhandig: iedereen wordt telkens van de wifi afgegooid door de drukte en dan word je af en toe een beetje gek van elkaar."

Gezellig

Ook het huis van Thomas (20), dat bewoond wordt door 25 mensen, staat op het lijstje met coronahuizen dat rondgaat via sociale media, maar hij heeft zelf nergens last van. "Je kunt er helaas niets aan doen dat er een paar positieve mensen tussen zitten. Aan de andere kant vermaak ik me thuis ook wel en hier binnen is het heel gezellig." Hij hoort overigens wel van leeftijdsgenoten dat de eenzaamheid soms toeslaat gedurende deze tijd.



Thomas heeft zelf een jaar geleden al corona gehad én zijn booster al binnen. Toch blijft hij testen en ziet dat zijn huisgenoten zich in in ieder geval ook goed aan de coronaregels houden. "We doen bijna iedere dag een zelftest, letten op en hebben regels in huis waar iedereen zich aan moet houden. De boodschappen worden besteld via Gorillas of Getir of door iemand van buitenaf bezorgd. Kortom, wij letten op: want je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor familieleden thuis."



In een zijstraat van de Breestraat, normaal een van de drukste straten van Leiden, woont Florine (22) met allemaal meiden in één huis. Er zit er eentje al drie dagen alleen boven op haar kamer, vanwege corona. "Na de jaarwisseling en de kerstdagen is het even lastig, nu iedereen bij familie is geweest. Maar ook de wintersport speelt een rol. Het gaat ook gewoon hard met de nieuwe variant."



De groep moet 'een beetje creatief zijn' om het momenteel leuk te houden, constateert Florine. "We hebben al een Harry-Pottermarathon gehouden. Maar iedereen is wel een beetje op aan het raken, zeker omdat alles dicht is. Mensen zijn er klaar mee dat je ook nu, in vakantietijd, geen leuke dingen kunt doen. Het verenigingsleven bijvoorbeeld. Alles wat normaal als uitlaatklep fungeert. Daarom vind ik ook dat er echt meer aandacht moet komen voor het welzijn van studenten en andere jongeren."

Mentaal

Afgelopen november nog publiceerden het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland een onderzoek naar het mentaal welbevinden van studenten in het hoger onderwijs. Die cijfers logen er niet om: de helft van de studenten (51 procent) ervaart psychische klachten zoals angst en somberheid, van wie 12 procent zelfs in ernstige mate. Tot een doodswens aan toe.

"Veel studenten voelen zich alleen", ziet voorzitter Jesse Bosman van de Leidse studentenvereniging Quintus. "Je merkt dat de inperkende maatregelen hun tol beginnen te eisen, ook van studenten die in de wat grotere huizen wonen. Ik heb zelf ook huisgenoten die al hebben aangegeven dat ze even wat rust en andere sociale contacten nodig hebben, naast de mensen in hun huis. Om maar te zwijgen van de mensen die alleen in een studiootje wonen. Dan slaat de eenzaamheid helemaal toe."



Bosman durft niet te zeggen of het huidige overheidsbeleid deugt. "Ik ben geen viroloog. Wel zou ik ervoor willen pleiten dat de universiteiten in ieder geval weer open kunnen met de 1,5 meter, wellicht met een beperkte capaciteit. Daarnaast zou het verstandig zijn om ook de studentenverenigingen, met inachtneming van de afstandsregels, te heropenen. Want studenten willen elkaar weer zien en dat doen ze nu toch ook; alleen ongereguleerd. Terwijl wij de regels streng zullen handhaven."