Om het Nederlandse volk antisemitisch te maken, liet de NSB een film over gierige 'jodenbeesten' animeren. Het resultaat voldeed niet aan de wensen en verdween. 'Schokkend, maar historisch belangrijk.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Stel je voor dat je een tiener bent die gek is op tekenen. Je woont in Haarlem, het jaar is 1942. Op straat marcheren Duitse militairen, een paar van je vrienden moeten in Duitsland werken. Jij wordt binnenkort misschien ook wel opgeroepen. Maar op een dag in april zie je een opvallende advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant, tussen nieuwsberichten over bloedige verliezen aan het Oostfront en neergehaalde Britse bommenwerpers. "Nieuws voor jonge tekenaars. De tekenfilm heeft begaafde krachten nodig."

Tekenfilm? In 1942 heeft Nederland nog maar net kennisgemaakt met de allereerste lange kleurenanimaties. Disneys Sneeuwwitje kwam uit in 1937, Pinokkio (1940) en Bambi (1942) zouden hier pas verschijnen na de oorlog. Deze advertentie belooft verandering. "Er is thans een nieuwe mogelijkheid voor met tekentalent begaafde jongens en meisjes: het vervaardigen van tekenfilms." De advertentie onthult dat er aan enkele korte films van zo'n tien minuten wordt gewerkt.

Nederland Film, het bedrijf achter deze advertentie, heeft één probleem. "Het tekenonderwijs dat tot nu toe in Nederland gegeven wordt, is volkomen ongeschikt om mensen voor de tekenfilmwereld op te leiden." Dus heeft de studio een oplossing bedacht: 'een aparte cursus, die acht maanden zal duren'. Wie deze wil volgen moet 'deelnemen aan een tekenwedstrijd'. Goed nieuws voor jonge tekenfanaten, want de finalisten zullen gratis worden opgeleid tot animatiefilmtekenaar.

Duister randje

Eén ding staat niet vermeld in de advertentie. Namelijk aan wát voor tekenfilms de Haagse filmstudio werkt. Dit Disney-achtige project, dat onder streng toezicht van de NSB-top staat, heeft een duister randje.

Aan de tekentafels wordt gewerkt aan een geanimeerd dierenepos, dat de ideeën van de nazi's moet overbrengen op het Nederlandse volk. Specifieker: het idee dat Joden de ontwrichtende factor zijn in de maatschappij. De film wordt een antisemitisch vervolg op het middeleeuwse boek Van den vos Reynaerde. In de film grijpt het nieuwe personage van neushoorn Jodocus, een Joodse karikatuur, de macht in het dierenrijk. Jodocus gaat belasting heffen, en laat alle dieren met elkaar paren, ongeacht hun ras. Aan de heldhaftige vos de taak om een revolutie te starten tegen de verderfelijke 'jodenbeesten', zoals de neushoorns onder de animatietekenaars bekend zouden komen te staan.

Als dit allemaal in de advertentie gestaan had, hadden waarschijnlijk niet veel jongeren meegedaan aan de tekenwedstrijd. Maar zonder die informatie is het een groot succes. Datzelfde voorjaar beginnen bijna dertig Nederlandse jongeren, de meesten rond de zeventien jaar, aan hun 'beweegtekencursus'.

De winnaars van de tekenwedstrijd in 1942. De winnaars van de tekenwedstrijd in 1942. Foto: Privéarchief Egbert Barten

Een schokkend stukje geschiedenis

Onder historici staat het resultaat bekend als een van de bizarste Nederlandse propagandastukken ooit. Het twaalf minuten durende Van den vos Reynaerde - zoals de film ook heet - is niet alleen een van de eerste Nederlandse kleurentekenfilm ooit, maar ook een zeer schokkende nazifilm, aangezien alle 'jodenbeesten' uiteindelijk de zee in worden gedreven, waar ze met bosjes neervallen.

En dit is het stuk propaganda waar bijna tachtig jaar na voltooiing nog steeds de meeste vragen over zijn. Hoewel de film kapitalen kostte en in 1943 al af was, werd 'ie nooit uitgebracht. "Waarom niet?", vraagt filmhistoricus Egbert Barten zich al decennialang af.

De filmrollen van Van den vos Reynaerde raakten na de oorlog spoorloos, maar werden uiteindelijk fragment na fragment teruggevonden. Filmmuseum Eye restaureerde de film in 2006, maar is zeer voorzichtig met vertoningen, deels vanwege de antisemitische inhoud. "De film is schokkend maar historisch belangrijk", zegt curator Leenke Ripmeester.

Trouw zag de film en dook in de ontstaansgeschiedenis van Nederlands beruchte propagandamislukking.

Nadat 'jodenbeest' Jodocus de macht grijpt in het dierenrijk, moeten de dieren al snel extra belasting betalen. Still uit Van den vos Reynaerde (1943). Nadat 'jodenbeest' Jodocus de macht grijpt in het dierenrijk, moeten de dieren al snel extra belasting betalen. Still uit Van den vos Reynaerde (1943). Foto: Filmmuseum Eye

Een nieuwe propagandastrategie

Tijdens de oorlog wordt door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten - een beetje de nationaalsocialistische variant van het Ministerie van Cultuur - volop propaganda gemaakt. Het doel was helder, zegt propagandadeskundige Gerard Groeneveld. "NSB'ers hadden vanaf het begin van de oorlog een slechte reputatie. Dat waren landverraders. Met posters, liedjes, boeken en films moest dat beeld omgegooid worden." Kortom: nazi-Duitsland en de NSB waren tijdens de oorlog toe aan rebranding: van onze bezetters naar onze redders.

Groeneveld noemt als voorbeeld de propagandacampagnes om Nederlandse jongens over te halen aan het Oostfront te gaan vechten. In bioscopen zagen Nederlandse jongens het avontuur dat ze in Rusland te wachten stond. Lekker sporten, goed eten, mooie kleding. Er werd volgens Groeneveld 'marketingtechnisch slim ingespeeld op het gevoel van jongeren die hun saaie leven wilden verruilen voor een avontuur'.

NSB-intellectueel Robert van Genechten in 1941 in Utrecht. NSB-intellectueel Robert van Genechten in 1941 in Utrecht. Foto: Beeld&Geluid

Maar al die NSB-propaganda had één groot probleem. "Het bleef vaak preken voor eigen parochie." Ja: om pro-Duitse of antisemitische cabaretliedjes werd wel gelachen in NSB-kringen, maar daarbuiten niet zoveel. En een gemiddelde Nederlander ging ook geen geld betalen om naar een pro-Duitse propagandafilm in de bioscoop te gaan.

Eén van de manieren waarmee de NSB toch een bredere groep Nederlanders wilde bereiken, was door in te spelen op nationalistische gevoelens. Zo werd de VOC rijkelijk bejubeld. Zeemansgroet 'Hou Zee' was al ver voor de oorlog de Nederlandse variant op 'Heil Hitler'. Op wervingsposters werden jonge Nederlandse soldaten vergeleken met zeehelden.

Bij het Nederlandse propagandadepartement ontstond een idee. Zouden nazi-versies van oude Nederlandse verhalen ook succes kunnen hebben bij een breder Nederlands publiek? Zoals Van den Vos Reynaerde, het dierenepos dat zelfs nog in 2021 verplichte kost is op veel middelbare scholen?

Verfilming van antisemitische bewerking

Het middeleeuwse verhaal was al voor de oorlog 'genazificeerd' door de Vlaming Robert van Genechten, één van de prominente denkers van de NSB. Hij bewerkte het dierenepos tot een politieke satire, met daarin alle NSB-kritiekpunten op het oude Nederland: van ruggengraatloze politici tot Joodse profiteurs.

Nederlanders konden dit antisemitische dierenverhaal in 1941 gewoon in de boekhandel en Bijenkorf kopen, en deden dat ook. Met zo'n acht- à negenduizend verkochte boeken was dit voor de betreffende uitgeverij het grootste succes na de Nederlandse vertaling van Mein Kampf. Daar zit een film in, moeten ze bij het propagandadepartement gedacht hebben.

De achttienjarige Joop du Buy nam deel aan de tekenwedstrijd. Hij won, en kreeg een baan als tekenaar voor het ambitieuze kleurenfilmproject. Du Buy leeft niet meer, maar Groeneveld sprak hem in de jaren negentig. "We wisten dondersgoed wat we aan het doen waren", zei de bejaarde tekenaar toen volgens Groeneveld. Op Groeneveld kwam hij niet over als een overtuigd antisemiet, maar ook niet als iemand die berouw voelde voor de inhoud van de film. "Ik kan me nog herinneren dat hij zei: 'Die Joden, die zíjn ook anders. Ze ruiken anders'."

Ontsporing in het dierenrijk

Filmhistoricus Barten hoorde dertig jaar geleden over een teruggevonden filmrol met daarop een kort fragment van de toen lang verloren NSB-film. Hij en Groeneveld publiceerden destijds over die vondst. Barten vindt het vooral schokkend dat deze tekenfilmproductie 'gewoon' gemaakt kon worden, door een groep jonge tekenaars zoals De Buy. "Dat toont wel de onverschilligheid in Nederland naar het lot van de Joden."

Want dat de Nederlandse Disney-achtige film zéér antisemitisch is, dat is wel duidelijk. De film opent met de dood van de leeuwenkoning Nobel uit het oorspronkelijke verhaal. Op zijn troon zit nu een ezel, en een oude ram aan zijn zijde. Groeneveld: "De boodschap is: democratie werkt niet. De ezel staat symbool voor een domme, slappe leider. De ram is de oude wereld." Vervolgens komt Jodocus ten tonele. "Aan alles is te zien dat hij een Joodse karikatuur is. Een grote neus, dikke lippen, waggelend op klompvoeten, en dik van alle rijkdom die hij heeft."

De joodse karikatuur Jodocus betreedt het dierenrijk met mooie beloftes. Still uit Van den vos Reynaerde (1943). De joodse karikatuur Jodocus betreedt het dierenrijk met mooie beloftes. Still uit Van den vos Reynaerde (1943). Foto: Filmmuseum Eye

Al snel hangen de ezel, de ram en de andere dieren aan de lippen van Jodocus. Hij propageert 'vrijheid, gelijkheid en broederschap', en vindt dat alle dieren zich met elkaar moeten vermengen, ongeacht hun ras. Groeneveld: "Een kernelement van de nazi-ideologie: dat de waarden van de Franse revolutie hebben geleid tot het verval van Europa."

Vanaf dat moment ontspoort het dierenrijk. Een gans kleurt rood van schaamte als haar eieren uitkomen: er komt een kruising uit tussen een gans en een neushoorn. De neushoorndieren hebben inmiddels familieleden uit het oosten laten komen, en innen volop belasting. Van een vogel wordt zijn huis dichtgetimmerd, zelfs zijn kleren worden afgepakt. Terwijl de dieren in de ellende zakken, wordt Jodocus gekroond tot koning. De climax van de film toont een buitensporig feest. De neushoorns eten en drinken overtollig en schaars geklede neushoornvrouwen dansen uitbundig op jazzmuziek. "Voor de nazi's was jazzmuziek ontaarde muziek. Terwijl het volk ten onder gaat, vieren de Joden feest, is de boodschap."

'Jodenbeest' Jodocus kleedt de dieren letterlijk uit. Still uit Van den vos Reynaerde (1943). 'Jodenbeest' Jodocus kleedt de dieren letterlijk uit. Still uit Van den vos Reynaerde (1943). Foto: Filmmuseum Eye

Maar dan ontketent Reynaerd de vos een volksopstand. Naast het losbandige jazzfeest, is een stoet marcherende dieren te zien, met marsmuziek. "Een contrarevolutie vanuit het volk", zegt Groeneveld, "precies zoals de nazi's dat voor zich zien." De dieren stormen de feestzaal binnen, en jagen alle neushoorns door het bos weg, waarna ze met bosjes vanaf een klif in de zee gedreven worden. Te zien is hoe de zielen van de dode neushoorns opstijgen, als engeltjes. En hoe Reynaerd met zijn gezin - zuivere vosjes, zonder rassenmenging - kijkt naar de ochtendzon, naar het begin van een nieuwe wereld.

Eindbeeld van Van den vos Reynaerde (1943). Eindbeeld van Van den vos Reynaerde (1943). Foto: Filmmuseum Eye

Slechts één keer vertoond

In 1943 is de film af, na veel meer werk en geld (totaalbudget: honderdduizend gulden) dan gepland. Eén keer wordt 'ie getoond, in Den Haag, aan de NSB-top, financiers en waarschijnlijk aan Duitse autoriteiten. Een aanwezige animator herinnert zich later dat het er 'zwart ziet van de NSB'ers', verwijzend naar de zwarte uniformen. Maar hoewel dit dé nazivariant op Disneyfilms had moeten worden, blijft het bij deze ene vertoning.

De reden daarvoor is niet bekend. In notulen van het propagandadepartement staat alleen dat het hoofdpersonage van de vos 'vanuit nationaalsocialistisch oogpunt niet goed was gekozen', maar dat de film technisch knap in elkaar zat en de tekeningen 'uitstekend' waren.

Barten en Groeneveld hebben wel ideeën over waarom de film nooit uitkwam. De antisemitische boodschap was in 1941 misschien nog tactisch om te verspreiden, maar halverwege 1943 niet meer. "Bijna alle joden waren inmiddels via deportaties weggevoerd", zegt Groeneveld. "Hoewel niet duidelijk was wat er precies ging gebeuren, wist iedereen wel dat ze een onzeker lot tegemoet gingen." Eerdere in-your-face antisemitische propagandafilms, zoals De Eeuwige Jood, waarin joden met ratten werden vergeleken, sloegen ook niet aan bij Nederlanders. "Misschien was de NSB-top bang dat de film juist weerzin zou opwekken."

Daarnaast werkte de film niet zo goed als propagandastuk. "De beste propaganda is eenduidig en speelt op de emoties in", legt Groeneveld uit. "Zoals een affiche van een bloedende dode moeder bij een ingestort huis, met haar kind dat over haar heen buigt. Dat wekt woede tegen geallieerde bommenwerpers." Deze film is te 'intellectueel', denkt Barten. "De hele nazi-ideologie zit erin gepropt, en daardoor wordt het te complex."

Een van de tekentafels, 1943. Een van de tekentafels, 1943. Foto: Privéarchief Egbert Barten

Na de oorlog

Geen van de jonge animatoren wordt na de oorlog veroordeeld. Du Buy tekent eind jaren veertig communistische strips, heeft daarna een kledingwinkel in Duitsland en maakt in de jaren zeventig de erotische cultstrip Nimfke en de Nonnenneuker. Jenny Dalenoord, één van de animatoren, stapt over naar kinderboeken en doet bijvoorbeeld de illustraties voor Annie M.G. Smits Wiplala. Toen Barten haar sprak, blikte ze met schaamte terug op de 'jodenbeesten' die ze tijdens de oorlog had moeten tekenen.

Regisseur Egbert van Putten vluchtte aan het einde van de oorlog naar Duitsland. Toen Barten hem in de jaren negentig opzocht, nam de toen 91-jarige regisseur geen afstand van zijn antisemitische propagandafilm. "Hij zei dat het een manier was om jonge Nederlanders uit Duitse werkkampen te houden."

Eén van de weinige NSB-kopstukken die wel afstand nam van het antisemitische vossenverhaal was de bedenker ervan, Robert van Genechten.

De NSB-prominent beweerde, eenmaal opgesloten na de oorlog, dat hij pas in 1943 ontdekte wat de Joden écht te wachten stond. Bij de intellectueel groeide de wroeging, in zijn gevangeniscel in Scheveningen. 'Het is alsof ik uit een droom ontwaakt ben', schreef hij in een brief, bewust van zijn 'vergissingen', en vooral vol spijt naar de gevolgen voor zijn gezin. In december 1945 pleegde hij zelfmoord, nadat hij in Nederland al ter dood was veroordeeld.