Er is een enorm tekort aan personeel, vacatures liggen vaak voor het oprapen en de economie staat er goed voor: 2022 lijkt het ideale jaar om een baan te zoeken. Is dat voor iedereen een slimme keuze?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op de arbeidsmarkt werden in het afgelopen jaar verschillende records verbroken. Zo was de werkloosheid in Nederland − sinds de eerste meting van het CBS in 2003 − nog nooit zo laag. In het najaar had 2,7 procent van de totale beroepsbevolking geen baan. In de afgelopen vijftig jaar stonden ook nog nooit zo veel vacatures open: In het derde kwartaal waren voor elke honderd werklozen zo'n 126 vacatures beschikbaar, aldus het CBS. Is dit hét moment om van baan te veranderen? Dit zeggen arbeidsmarktdeskundige Hafid Ballafkih, loopbaancoach Jessica den Ouden en hr-expert Diana van Asten.

Waarom je wel op zoek moet naar een nieuwe baan; De arbeidsmarkt is nu ideaal voor een wissel

De krappe arbeidsmarkt biedt kansen in verschillende sectoren. Hafid Ballafkih: "Werknemers hebben het nu voor het zeggen." Er is een personeelstekort, dus werkgevers doen er alles aan om mensen binnen te halen of juist te behouden. "De kans is groot dat er een mooie vacature langskomt. En er is ruimte om te onderhandelen over salaris of goede arbeidsvoorwaarden."



Daarnaast is het momenteel ook aantrekkelijk om van baan te wisselen met het oog op mooie lokkertjes. Soms wordt een opleiding vergoed of is het mogelijk extra vakantiedagen te krijgen. Het kan extremer: zo gooit pizzaketen New York Pizza een trip naar de ruimte in de strijd. De beste pizzabezorger wint een vlucht aan boord van een van de drie commerciële aanbieders van ruimtereizen, met een prijskaartje van 200.000 euro.



"De eisen van werkgevers zijn nu lager dan vóór de coronacrisis, dus nu is het juiste moment voor iedereen die van baan wil veranderen. Ook als iemand niet de juiste ervaring heeft", zegt Ballafkih. Zo zijn er bijvoorbeeld vacatures voor vrachtwagenchauffeurs waarbij een bedrijf de kosten voor het rijbewijs vergoed. "Dit soort lokkertjes zijn er niet in tijden van recessie."

Omscholen naar een ander beroep kan met subsidie

Denk je aan een carrièreswitch? In sectoren waar het personeelstekort het grootst is, zoals de techniek, staan bedrijven ook open voor kandidaten uit andere sectoren. Nieuwe werknemers kunnen zich vaak op kosten van het bedrijf laten omscholen in een werk-leertraject. Als bedrijven in de sector waarin jij wilt werken deze mogelijkheid niet bieden, zijn er nog verschillende subsidies beschikbaar voor omscholing.

Als voorbeeld geeft loopbaancoach Jessica den Ouden het Stap-budget. Vanaf maart 2022 kunnen werknemers en werkzoekenden daarmee maximaal 1000 euro krijgen voor scholing en ontwikkeling. "Dit betekent dat een nieuwe baan weer net iets dichterbij is."

Elders vind je een gunstiger salaris en/of betere arbeidsvoorwaarden

Door het grote aantal vacatures is het nu eenvoudiger om arbeidsvoorwaarden te vergelijken. Misschien biedt dezelfde functie bij een ander bedrijf meer flexibiliteit of een beter salaris. "Het is altijd goed om verder te kijken, maar een beter salaris moet niet de voornaamste reden zijn", zegt hr-expert Diana van Asten. "De randvoorwaarden, zoals gezellige collega's of weinig reistijd, maken het werk op de lange termijn veel leuker."



Den Ouden: "Je baan moet vooral nog bij jou passen. Is dit niet het geval? Zoek dan verder." Het is belangrijk om altijd te blijven reflecteren op de werkzaamheden en dit niet tot januari te bewaren. "Als iemand ontevreden is, gaat het op een gegeven moment toch wringen", vertelt de loopbaancoach. "De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen geluk."

Waarom je niet op zoek moet naar een nieuwe baan; Er zijn nog doorgroeimogelijkheden in je de huidige baan

Het gras is nooit groener aan de overkant, zegt Van Asten. "Voor een promotie of salarisverhoging hoef je niet per se naar een andere werkgever. Die zijn vaak ook beschikbaar in je huidige baan." Als iemand de arbeidsmarkt wil verkennen, adviseert ze om eerst onderzoek te doen naar de mogelijkheden bij de huidige werkgever.



Het grote aantal vacatures kan namelijk ook positief uitpakken voor de blijvers. Ballafkih: "Doordat er een personeelstekort is, ontstaat er ruimte om om betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te vragen. Als werknemer is het nu makkelijker om te vragen naar flexibelere werkuren of een kleiner takenpakket." Zo hoopt de werkgever dat iemand blijft.



Het is tegenwoordig lastiger om nieuw personeel te vinden dan om het te behouden, stelt Den Ouden. "Het is dus slimmer om als werkgever flexibel te zijn." Werkgevers moeten niet te strak vasthouden aan de traditionele werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. "Als iemand liever 's avonds wil werken, dan is hier vaak een oplossing voor."

Je huidige baan bevalt nog goed

Het kan natuurlijk voorkomen dat een werknemer helemaal tevreden is en geen enkele reden heeft om van baan te veranderen. Van Asten: "Je moet je vooral niet laten leiden door de mogelijkheden van de arbeidsmarkt." De hr-expert stelt dat het eigen werkgeluk het belangrijkste is. "Als de baan leuk is, de randvoorwaarden naar wens zijn en er niets te klagen is, dan hoef je dit jaar niet van baan te veranderen." Daar is loopbaancoach Den Ouden het mee eens. "Iemand kan net zo veel wisselen als hij of zij wil, maar dat betekent niet direct dat die persoon daar ook gelukkiger van wordt."



Gelukkige werknemers zullen ook niet snel van baan wisselen, aldus Ballafkih. "Het komt niet in hen op. Er is geen reden om iets te veranderen, dus de motivatie om een nieuwe baan te zoeken is er ook niet."

Haasten is niet nodig

Ben je een twijfelaar? Dan moet je vooral niet denken dat je per se nu de knoop moeten doorhakken. "Het is je eigen loopbaan", zegt Den Ouden. "Zorg dat je werk bij je past. En denk daar niet alleen in januari over na, maar het hele jaar door. Dan maakt het niet uit of de andere baan in 2022, 2023 of 2046 komt."