Nu de rechtszaak tegen Bart De Pauw helemaal van de baan is, lijken zijn kwelgeesten één voor één uit de schaduw te komen. Eerst waren er de acht vrouwen die een verklaring aflegden in een documentaire die te zien is op Streamz. Vandaag spreekt misschien wel zijn grootste kwelgeest: Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Volgens De Pauw de activistische, kwade genius die de vrouwen aanmoedigde een rechtszaak tegen hem aan te spannen. Mét overheidsgeld nota bene. Hoeveel dat proces ons, de belastingbetaler, nu uiteindelijk gekost heeft, houdt het Instituut angstvallig geheim. Maar uit onderzoek van Het Laatste Nieuws gaat het om minstens 130.000 euro.

Het proces tegen tv-maker Bart De Pauw heeft de belastingbetaler minstens 130.000 euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws. Het gaat dan om de erelonen van de advocaten die de vrouwen in de zaak-De Pauw bijstonden, en die volledig betaald werden door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

De erelonen van Christine Mussche en An-Sofie Raes, de advocaten die de vrouwen bijstonden, liggen al minstens op 115.000 euro, zo konden we berekenen. Daarnaast heeft het Instituut ook nog eens 15.000 euro betaald voor een expertiseverslag dat een psycholoog opstelde nadat hij vijf van de dertien vrouwen onderzocht. De totale rekening kan nog fors oplopen, aangezien de aanloop van het proces in oktober en de zittingsdagen zelf nog niet gefactureerd werden.

Hoeveel heeft het proces de belastingbetaler gekost? Deze krant deed er alles aan om het antwoord op die vraag te kennen. Maandenlang probeerden we die informatie van het Instituut te krijgen. We stelden vragen via de Wet op de Openbaarheid van Bestuur. Stevens deed er alles aan om die niet te moeten beantwoorden. Een dag nadat ze onze vragen binnenkreeg, stuurde ze zelfs mails naar Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) om het onderzoek van deze krant stil te leggen. Pas nadat Het Laatste Nieuws besliste hierover een artikel te publiceren, bood Liesbet Stevens aan enige openheid te geven in een interview.

Nog eens voor alle duidelijkheid: het Instituut heeft alle kosten voor de vrouwen op zich genomen?

"Dat klopt. Formeel betalen wij onze eigen advocaat, maar de vrouwen hadden al dezelfde advocaat onder de arm genomen. In de praktijk komt dat erop neer dat de slachtoffers zelf geen factuur meer moeten betalen."

Was het nooit een optie dat de vrouwen ook een deel van de advocatenkosten zou betalen? Het is toch veel duurder om tien cliënten te vertegenwoordigen dan maar één?

"In ons hoofd kon je dit echt niet opdelen. Hoe zou je dat dan doen? De kracht van het Instituut staat of valt met de medewerking van de slachtoffers. En hier waren negen burgerlijke partijen."

Hoe bent u eigenlijk bij het kantoor van meester Christine Mussche beland?

"Meteen na het losbarsten van de hele zaak ben ik al eens voorzichtig gecontacteerd door iemand uit de entourage van de slachtoffers. Dat was een informeel contact. Pas een maand later, in december 2017, kwam ik voor een interviewreeks in De Standaard toevallig Christine Mussche tegen. Ik kende haar nog niet, maar ik heb haar toen gezegd dat het Instituut erg geïnteresseerd was in de zaak."

Tijdens dit informeel moment heeft u met andere woorden uw diensten aangeboden?

"Klopt. Dat betekent concreet dat áls de slachtoffers wensen dat het Instituut tussenkomt, dat kan. Meer is er toen niet gezegd. Pas later, in de zomer van 2018, zijn we gecontacteerd door de slachtoffers met een officiële vraag voor tussenkomst. In januari 2019 is dan een overlegmoment gekomen met de advocaten, en in maart 2019 hebben we ons, samen met de andere vrouwen, burgerlijke partij gesteld. Voor het Instituut was het belangrijk om deze zaak te ondersteunen, omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk vaak voorkomt en een serieuze impact kan hebben op slachtoffers."

Vreemd, je zou denken dat een overheidsinstelling steeds met een officiële aanbesteding moet werken. En dat zulke dingen niet tijdens informele momenten beslist worden.

(Zucht) "De aanstelling van de advocaat is zeker onderworpen aan procedures, maar dat is een overweging die we hier hebben gemaakt. Meester Mussche was nu eenmaal al in de zaak betrokken. Als we een andere advocaat zouden hebben aangesteld, had die al dat werk opnieuw moeten doen. Dat leek ons minder aangewezen."

Maar dit kantoor is nu net een van de duurste en meest gerenommeerde advocatenkantoren van het land. Een rondvraag bij andere advocaten had toch op z'n minst gemoeten?

"We kiezen advocaten op basis van hun expertise. En er zijn helaas niet zoveel kantoren die zoveel expertise hebben als dat van meester Mussche. Natuurlijk zijn advocaten duur, maar we onderhandelen steeds met onze raadsleden. Zowel meester Mussche als meester Raes (An-Sofie Raes, die ook optrad als advocaat in het proces, red.) gaven ons allebei een substantiële korting van 30 procent, omdat we een instelling zijn die opkomt voor mensenrechten."

Advocates An-Sofie Raes en Christine Mussche. Advocates An-Sofie Raes en Christine Mussche. Foto: Belga

Hoeveel betaalde het Instituut uiteindelijk aan het kantoor van Mussche?

"Ik wil graag transparantie geven in de budgetten, maar dat kan zich ook tegen ons keren in latere onderhandelingen. En het is volgens onze experts zelfs verboden om deze informatie te geven. (zucht) Dit gaat over minder dan vijf cent per jaar voor u en ik."

Zo werkt de overheid nu eenmaal. U werkt met belastinggeld. Dan heeft de burger ook het recht om te weten waar het naartoe gaat.

"Absoluut, en daar moet je ook voorzichtig mee omgaan. Ik mag u niet vertellen hoeveel de advocaten precies per uur verdienen, maar ik wil u wel bij benadering bedragen geven. Het gemiddelde ereloontarief voor alle advocaten met wie we samenwerken, bedraagt ongeveer 170 euro per uur. Met de korting die we krijgen zitten we daar voor meester Mussche dichtbij, voor meester Raes zitten we er wat onder. Tot september vorig jaar is er al zo'n 600 uur gefactureerd. Maar daar moeten de zittingsdagen dus nog worden bij gerekend."

Dat maakt dat jullie, met btw erbij, al minstens 115.000 euro hebben uitgegeven aan advocatenkosten. En daar moeten de drukste maanden nog bijkomen. Klopt dat?

"Zoals gezegd: ik mag u dit niet bevestigen. Ik besef dat dit om veel geld gaat: rechtszaken zijn vreselijk duur. Daarom proberen we die ook kost wat kost te vermijden: van de duizend meldingen die het Instituut jaarlijks ontvangt, eindigt slechts 1 procent in de rechtbank."

U had dit interview voorgesteld met de belofte eindelijk alle cijfers op tafel te leggen.

"Ik geef u vandaag inzage in de gemiddelde tarieven en de uren, dat is al heel wat. Meer details mag ik absoluut niet geven. Ik kan u wel zeggen dat we bij het Instituut een budget hebben van 500.000 euro per jaar voor rechtszaken. Dat lijkt heel veel, maar het is maar een fractie van ons budget. Natuurlijk is het een probleem dat rechtszaken zo duur zijn. Als je weinig middelen hebt, is naar de rechter trekken haast onbetaalbaar."

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Foto: Joel Hoylaerts / Photonews

Maakt het dat net niet oneerlijk? Bart De Pauw is wellicht vermogend genoeg, maar de meeste mensen niet. Zij komen dan tegenover een partij te staan die gesteund wordt door het Instituut en quasi ongelimiteerde overheidsmiddelen heeft.

"Het is niet de taak van het Instituut om aan beide kanten te staan. Wij moeten de slachtoffers bijstaan. Als de overheid vindt dat de andere partij ook bijgestaan moet worden, moet ze dat organiseren. Maar u legt hier wel de vinger op de wonde. Het zou niet mogen dat de mate waarin je je rechten kan verdedigen, afhankelijk is van je portefeuille. Die oneerlijkheid zit helaas ingebakken in het systeem."

Zou het allemaal zover gekomen zijn, als het Instituut de rechtszaak niet had betaald?

"Ja, want het parket opende een onderzoek in 2017, dus de zaak kwam sowieso voor de rechtbank. Maar stél dat het antwoord daarop neen was geweest, zou dat dan niet heel erg zijn? Stel dat de vrouwen voor wie De Pauw nu veroordeeld is, zelf niet in staat waren geweest om een advocaat aan te stellen. Dan hebben we nu toch onze maatschappelijke rol vervuld, nee?"

Zijn er nog andere kosten betaald behalve die aan de advocaten?

"We hebben ook het expertiseverslag betaald van een psycholoog die vijf van de vrouwen onderzocht heeft. Dat kwam in totaal op 15.175 euro."

Volgens onze informatie heeft het Instituut ook een pr-bureau betaald dat de communicatie voor de slachtoffers deed. Klopt dat?

"Het Instituut had op dat moment inderdaad niemand in de communicatiedienst die als woordvoerder kon optreden. We hebben dus tijdelijk ondersteuning voor al onze communicatie, ook bijvoorbeeld over onderzoeken, van externe consultants."

Waarom is het voor u zo moeilijk om hier transparant over te zijn? U heeft er zelfs alles aan gedaan om deze informatie geheim te houden.

"Dat vind ik overdreven."

U heeft een brief gestuurd naar de CEO van het mediabedrijf van deze krant en naar minister van Media Benjamin Dalle om ons onderzoek te stoppen. De secretaris van de journalistenbond noemde dit pure intimidatie.

(rolt met de ogen) "Alsof wij kunnen intimideren. We hebben nooit gevraagd om in te grijpen binnen de nieuwsdienst."

Ik citeer letterlijk uit uw mail naar de mediaminister die u een dag nadat wij onze vragen stelden naar hem stuurde: "Wij stellen ons ernstige vragen bij de objectiviteit van de journalist en zouden u willen vragen om dit met hoogdringendheid te willen bekijken."

"Wacht, dat gaat over iets anders. Tijdens de rechtszaak werd door de advocaat van De Pauw geciteerd uit een mail die wij naar één journalist van uw krant gestuurd hadden. Wij waren heel erg geshockeerd door dat gebrek aan journalistieke onafhankelijkheid. We wilden een alarmsignaal geven."

Dus u vindt het wel oké dat u, een federaal ambtenaar, een mediaminister vragen stelt over journalistieke verslaggeving?

"Ik zou het in de toekomst anders aanpakken. We hebben toen gereageerd omdat we op een onheuse manier aangepakt werden. Ik weet niet wat we anders hadden moeten doen."

U bent professor Strafrecht. U had moeten weten dat dit regelrecht ingaat tegen de grondwet.

"We hebben niet aan de minister gevraagd om in te grijpen, we hebben hem om advies gevraagd. Maar oké, dit was duidelijk niet ons schoonste moment. We zouden dat niet meer opnieuw doen. We hadden het gevoel dat we langs alle kanten onder vuur werden genomen. Dat waren we niet gewoon. Het was de eerste keer dat we in zo'n mediastorm terecht kwamen. Noem het onervarenheid."

Niet alleen voor de buitenwereld wilde u dit koste wat het kost geheim houden. Zelfs uw eigen raad van bestuur werd wandelen gestuurd toen men u daar vroeg hoeveel de advocaten in het proces-De Pauw kosten.

"Wat insinueert u nu toch? De werking van de juridische dienst is uitgebreid besproken met de vorige raad van bestuur, met een algemene uiteenzetting met onder meer de gemiddelde uurlonen voor advocaten. Dat was voor de bestuursleden toen voldoende."

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Foto: Joel Hoylaerts / Photonews

Het is niet de eerste keer dat er kritiek komt op het Instituut. In 2019 publiceerde het Rekenhof al een vernietigend rapport. Zo keurden sommige leden van uw raad van bestuur subsidies goed voor instellingen waar ze zélf bestuurder of penningmeester waren.

"Dat klopt. Het is niet aan mij als adjunct-directrice om uitspraken te doen over de raad van bestuur, maar die mensen hadden tijdens die vergaderingen moeten buiten gaan. Dat werd vroeger wel gedaan, maar is in de loop van de tijd verwaterd. Veel van onze toenmalige raadsleden kwamen overigens gewoonweg niet opdagen voor de raad van bestuur. Dan zijn we soms met te weinig om agendapunten volgens de gewone procedure​goed te keuren. Maar geloof me, de huidige raad van bestuur houdt rekening met de punten van het Rekenhof."

Wat vindt u van het vonnis van de rechtbank? De rechters oordeelden dat het "niet tot de taak van het Instituut behoort om zich burgerlijke partij te stellen voor bewezen verklaarde misdrijven van belaging en elektronische overlast". Met andere woorden: u had eigenlijk niets te zoeken in de rechtszaak.

"We zijn het daar uiteraard niet mee eens. We denken dat de rechters zich daar op een fout artikel uit het gerechtelijk wetboek baseren. Dat was een van de elementen waarvoor we heel graag in beroep waren gegaan. Maar je beslist als groep, natuurlijk. Sommige burgerlijke partijen hebben ook niet gekregen wat ze hadden gevraagd. Net als wij. We vinden dat heel vervelend. Maar de zaak sleept al zo lang aan en het principiële punt is wat ons betreft gemaakt: het feit dat dit gedrag strafbaar is."

Jullie twijfelden wel om in beroep te gaan?

"Ja, absoluut. Zoals de meeste partijen in deze zaak. Niemand heeft echt gekregen wat-ie wou. Je moet begrijpen: als wij in beroep gaan, dat gaat iedereen in beroep. En dan doe je alles weer over. Dat zou ook betekenen dat alles nog eens naar boven komt: de pijn bij de slachtoffers, de media-aandacht. Iedereen was klaar om de bladzijde om te slaan."

In mei 2020 had de procureur ook al gezegd dat jullie klacht ongegrond was. Hadden jullie toen al niet jullie conclusies moeten trekken, en zich moeten terugtrekken?

"Het is toch niet omdat het parket die mening toegedaan is, dat we het niet aan de rechter mogen voorleggen? Het kan misschien arrogant klinken, maar we waren het absoluut niet eens met het parket. Kijk naar wat er in onze wettelijke opdracht staat: de strijd tegen discriminatie voeren, inclusief in de rechtbank. Daarom hadden we zo graag een uitspraak in beroep gehad."

Bleef u niet gewoon partij in de rechtszaak om de kosten te kunnen blijven betalen voor de vrouwen?

(geërgerd) "Hoe moet ik daar nu op reageren? Dat is niet waar, en dat blijkt ook uit andere zaken die we doen. In andere gevallen geven het parket en de rechtbank ons wél gelijk."

De tegenpartij beschuldigde u vaak van activisme. Maar is dat eigenlijk geen geuzennaam voor u?

"Wat is uw definitie van activisme? Is dat iemand die opkomt voor rechten? Dan zijn we inderdaad activistisch. Wij komen op voor gendergelijkheid. Maar we zijn niet activistisch zoals de vrouwenbeweging. Elk zijn rol. Wij komen niet op straat met slogans en we zijn geen bh-verbrandende Dolle Mina's. Die hebben trouwens nooit bestaan (lacht)."

Uw rol ging ook verder dan het juridische: u had een woordvoerder die nieuwsredacties opbelde om berichtgeving te sturen. Voor een overheidsinstelling bijzonder professioneel.

(glimlacht) "Dan hebben we dat toch gewoon goed gedaan? Heeft u ooit al eens zo'n mediastorm meegemaakt? Wij bij het Instituut alvast niet. We hadden nog nooit meegemaakt dat de beide partijen zo bekend waren. Normaal communiceren we bij een lopende rechtszaak niet, maar hier was het op sommige momenten gewoon niet mogelijk. We moesten communiceren. Maar geloof me: ik doe dat liever niet. Ik ben een jurist."

Geef toe: een betere pr-stunt is toch moeilijk denkbaar voor het Instituut? Voor een redelijk onbekende overheidsinstelling was dit mooie reclame.

"Denkt u dat echt? Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Wij werden in het proces afgeschilderd als de bedenkers van een groot complot en ik heb nog veel lelijkere dingen gehoord. De mooie rol van het Instituut werd beklad. We werden als vuil van de straat weggezet. Dat is voor mij ook niet het allerbelangrijkste. Het hoogste belang was het maatschappelijke en de slachtoffers moesten hier steeds centraal staan. Maar vergis u niet: voor veel mensen hebben wij de publiekslieveling van Vlaanderen kaltgesteld. Dat wordt niet snel vergeten."