Stel dat vandaag, exact 25 jaar na de vorige, weer een Elfstedentocht wordt verreden, hoe zou dat gaan? Wij vroegen verslaggever Jeroen Schmale de dag bij elkaar te fantaseren.

5.30 uur

Nog nooit keken zoveel Nederlanders op dit tijdstip naar de televisie, maar van alle kijkers is de marketingdirecteur van Unox het gelukkigst. Zie ze daar trappelen voor de start, de driehonderd wedstrijdrijders in de Elfstedenhal. Op en top voorbereid, maar vrijwel allemaal vergeten een mondkapje in hun tas te stoppen. Medewerkers van Unox delen daarom 'worstkapjes' uit voor de hal. Zonder merknaam van Unox - dat mag niet van de Vereniging De Friesche Elf Steden - maar wel met de afbeelding van een dampende rookworst, horizontaal op het kapje afgedrukt. 'Dat kan alleen maar Unox zijn', adverteert de worstenfabrikant de komende dagen overal, van bushokjes tot op krantenpagina's.



Dat de 16de Elfstedentocht vandaag, op de dag af 25 jaar na de vorige, kan doorgaan, is een regelrecht wonder. De eerste Tocht der Tochten ooit tijdens een pandemie. Vanaf het moment dat het streng begon te vriezen, een week of drie geleden, werd vooral buiten Friesland koortsachtig gespeculeerd over het al dan niet doorgaan van een tocht in coronatijd. Wat niet hielp: Diederik Gommers die de ene dag bij Op1 zei dat hij geen enkel gevaar voor de volksgezondheid zag en de volgende dag aan tafel bij Beau verklaarde een Elfstedentocht juist te beschouwen als een 'potentieel superspreadevenement'.



Het dagelijkse Elfstedenjournaal van Herman van der Zandt kreeg op een bepaald moment trekken van het Sinterklaasjournaal. Stress en misverstanden alom, behalve bij Wiebe Wieling, de voorzitter van de Elfstedenvereniging. "Als het kan, dan kan het", is zijn oneliner in het dagelijkse gesprek met Van der Zandt, de laatste dagen via een Zoom-verbinding, omdat de presentator in quarantaine zit.

Hij had een 'ticht kontakt', Fries voor 'close contact', met iemand die positief was. Dat bleek Erben Wennemars te zijn, de oud-schaatser die de afgelopen drie weken in 121 verschillende programma's te zien was. De zelftest van Wennemars die positief bleek, werd inclusief de daaropvolgende hysterische huilbui, rechtstreeks uitgezonden in het tijdelijke televisieprogramma van Matthijs van Nieuwkerk, Matthijs Schaatst Door.

6.30 uur

Wat een beelden, alleen al in het eerste wedstrijduur. Anders dan in 1997 heeft de NOS de beschikking over drones met een camera die prachtige beelden aanleveren; van de schaatsers die naar het ijs in de Zwettehaven hollen en van de eerste slagen op het ijs. Om een carnavalsstoet vanuit de rest van het land naar Friesland te voorkomen, is de provincie sinds een week hermetisch afgesloten. Alleen mensen die aan één van de 3G-voorschriften - Geboren als Fries, Getrouwd met een Fries of inGeloot voor de Elfstedentocht - komen de provincie nog in.

Langs de hele provinciegrens, van Lemmer tot de Afsluitdijk, staan zogeheten blokkeerfriezen om voorbijgangers te controleren. Met deze maatregel overtuigde Wieling de overheid om toch een vergunning voor de Tocht af te geven. "Neat kin ús tsjinhâlde", zei Wieling op de persconferentie op Nieuwjaarsdag, waarin hij de 16de Elfstedentocht aankondigde, 'niets kan ons tegenhouden'.

De gedachte in Leeuwarden en Den Haag is ook: zonder officiële tocht zouden veel meer mensen naar Friesland komen om het traject op eigen houtje te rijden. Dat was Diederik Gommers die middag bij Tijd voor Max nog 'helemaal eens' met de Friezen, maar bij Nieuwsuur zei de IC-baas een paar uur later precies het tegenovergestelde. Toen repte hij over een 'onbegrijpelijk besluit'.

07.45 uur

Welmoed Sijtsma presenteert al urenlang onafgebroken Goedemorgen Nederland vanuit de stempelpost in Sneek, de eerste stad op de route. Ook de media moeten zich aan het 3G-beleid houden. Alle niet-Friese journalisten en medewerkers worden uit de provincie geweerd. Bij de NOS is Gerrit Hiemstra plots de centrale presentator, Rob Trip vervangt hem bij het weerbericht vanuit Hilversum. RTL-kijkers zijn al dagenlang overgeleverd aan Jaïr Ferwerda.

De grote leegte, waar een groep tourrijders tussen Harlingen en Bolsward aan de 15e Elfstedentocht bezig is. De grote leegte, waar een groep tourrijders tussen Harlingen en Bolsward aan de 15e Elfstedentocht bezig is. Foto: Hollandse Hoogte / ANP

08.13 uur

Deze Elfstedentocht is om tal van redenen historisch, ook omdat op alle stempelkaarten één stempel zal ontbreken: dat van Hindeloopen. Oud-schaatser Piet Kleine was daar verantwoordelijk voor de stempelpost, maar hij is het glad vergeten. "Ik heb mijn handen al vol aan deze post", vertelt de postbode tijdens zijn dagelijkse ronde.

08.58 uur

De wedstrijdrijders zijn IJlst al lang gepasseerd, maar nu het licht is, wordt pas duidelijk wat voor een wonderbaarlijk tafereel zich hier heeft afgespeeld. Een 'boosterijstransplantatie' (nu al het Woord van 2022) was hier afgelopen nacht nodig, nadat Jaïr Ferwerda voor een lollig filmpje met Erik Hulzebosch wilde fierljeppen op het ijs, met een scherpe punt aan de stokken. Lang verhaal kort: het ijs brak overal in het stadje. Thialf schoot te hulp. Grote ijsplaten werden uit de nationale schaatstempel gehakt en getransporteerd naar IJlst. Loeispannend, billenknijpen, maar de Tocht der Tochten was gered. En Thialf kreeg de garantie dat het zich nooit meer zorgen hoeft te maken over welk begrotingstekort dan ook.

10.03 uur

Je zou het bijna vergeten, maar de wedstrijdrijders zijn al lang over de helft. De kopgroep bestaat geheel uit marathonschaatsers die het peloton de afgelopen jaren kleurden zonder dat ze ooit een Elfstedentocht konden rijden. Arjan Stroetinga, Jouke Hoogeveen, Erik Jan Kooiman, Frank Vreugdenhil en Bob de Vries zijn allemaal gedesillusioneerd gestopt, maar vanaf de vorstinval belegden deze 'Krasse Krijgers' een trainingskamp in de schuur van De Vries in Haule.

Zijn vee moest wijken, maar verderop in het dorp stond nog een schuur leeg voor de dieren. Die eigenaar wilde daar net een fikse wietplantage beginnen, 'maar bij min 12 komt er toch weinig omhoog'. Het vijftal is ontsnapt bij het plaatsje Schettens, op de Wytmarsumer Feart. Exact de plek waar de onlangs overleden Reinier Paping in 1963 zijn beslissende demarrage plaatste.

De Elfstedentocht van 1997. De Elfstedentocht van 1997. Foto: John de Pater

12.19 uur

Bij Aldtsjerk, vlak voor Leeuwarden, zwaait Arjan Stroetinga eerst nog naar Maarten van der Weijden, langs de kant. De oud-zwemmer wil in een week tijd het gehele Elfstedentraject geblinddoekt achteruitklunend afwerken om geld op te halen tegen kanker. Nadat ze Van der Weijden zijn gepasseerd, rijdt Stroetinga, automonteur uit Oldeberkoop, weg bij de andere 'Krasse Krijgers' en wint. De komende uren wordt hij door zeventien verschillende talkshowredacteuren gebeld die hem morgen als exclusieve gast willen hebben. 'De Stroet' zegt overal 'nee' tegen. "Ik heb nog twee Opel Manta's op de brug staan die morgenavond moeten zijn gerepareerd."

12.58 uur

Bij de toerrijders stapt zanger Tim Douwsma al na iets meer dan een uur uit. Met de punt van zijn schaats kerft hij #ikdoenietmeermee in het ijs en poseert drie kwartier lang voor de perfecte selfie. Op Instagram schrijft Douwsma het onbegrijpelijk te vinden dat alle andere 'schapen' gewoon doorschaatsen, dat hij nu 'wakker is geworden' en het 'grotere plan achter deze tocht ziet'. Doutzen Kroes reageert met een hartje.

13.15 uur

Finish van de vrouwen. De organisatie van de Elfstedentocht verandert het liefst zo min mogelijk, maar vond wel dat er in tegenstelling tot de vijftien voorgaande edities een officiële vrouwenwedstrijd moest komen. Irene Schouten, afgelopen Nieuwjaarsdag nog winnares van het NK marathonschaatsen op kunstijs, heeft zonder ongelukken bij voorbaat al gewonnen. Of toch niet?

In de eindsprint is een onbekende verschijning op Friese doorlopers (!) ruim sneller dan alle andere vrouwen. Ze draagt 21 lagen kleding en als ze na de finish enigszins is afgepeld komt atlete Sifan Hassan tevoorschijn. Na haar twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Tokio blijkt ze de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden een brief te hebben gestuurd met de wens mee te mogen doen aan de tocht.

14.20 uur

Een drone van de NOS klettert neer op het ijs bij Bartlehiem. De knal veroorzaakt een wak, maar gelukkig geen ongelukken. Sven Kramer, die met de handjes op de rug meerijdt tussen de toerrijders, kan op het laatste moment uitwijken voor de vallende drone. Naderhand verklaart hij dat hij net op tijd werd gewaarschuwd door een bekende die op het wereldberoemde bruggetje stond: zijn voormalige coach Gerard Kemkers. Hij stuurde hem op tijd naar links.

16.50 uur

Misschien wel het mooiste beeld van deze Elfstedentocht: het shot van de vorige winnaar, Henk Angenent, tussen de andere toerrijders. Achter hem gaat de zon onder in een waanzinnig Fries winterlandschap. Dit is wat Angenent zo miste bij zijn vorige tocht: het pure genieten.

19.38 uur

Opnieuw alarmerend nieuws vanuit Bartlehiem: het bruggetje blijkt gebouwd door de firma die ook verantwoordelijk is voor de constructie van het NEC-stadion in Nijmegen. Een hossende massa op het bruggetje kan fatale gevolgen hebben. Na één oproep van de politie verlaat iedereen het houten bouwwerk. "Het is hier gewis ook niet het Museumplein", constateert Hans Wiegel, bolle sigaar in de mond, tevreden tegen Jaïr Ferwerda, die de politicus toch nog probeert te verleiden om op het bruggetje te springen en op en neer te deinen. Vergeefs.

De molen bij Sloten. Hollandser kan het niet tijdens de 15e Elfstedentocht, als de tourrijders passeren. De molen bij Sloten. Hollandser kan het niet tijdens de 15e Elfstedentocht, als de tourrijders passeren. Foto: ANP

22.05 uur

Het gerucht ging al uren op sociale media, maar blijkt nu te kloppen. Geheel tegen de afspraken in heeft een koninklijk gezelschap - koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prins Bernhard jr - zich naar de Bonkevaart begeven. Maar hoe hebben de Oranjes de blokkeerfriezen weten te omzeilen? Via het water.

Willem-Alexander heeft zijn speedboot vanuit Griekenland naar Nederland laten vervoeren en is vandaag achter een ijsbreker aan over het IJsselmeer gevaren. "Mijn man wilde het zo graag", pruilt Máxima tegen journalisten op de Bonkevaart. "Wij kijken alleen naar wat nog wel kan." Tegenover het AD laat Diederik Gommers weten deze actie van de koninklijke familie 'misdadig' te vinden en aangifte bij de politie te 'overwegen'. In gesprek met NU.nl kan hij een kwartier later juist 'alle begrip voor de koning en zijn familie' opbrengen.

23.58 uur

Wiebe Wieling gaat het ijs op om het kruisje te zetten op de stempelkaart bij de laatste deelnemer die voor middernacht over de finish komt. Wordt het een robuuste Rotterdammer met bevroren hoornvlies? Een Limburgse vrouw met een ijspegel van zeven centimeter aan haar kin? Nee, wacht, in de slotseconden van 4 januari 2022 dendert een veel te fitte gozer over de finish. NOS-commentator Herbert Dijkstra herkent de schaatser direct: het is Erben Wennemars.

Huilend en proestend vertelt Wennemars dat hij die ochtend toch nog een coronatest bij de GGD in Zwolle heeft gedaan. Wat bleek: negatief. Als laatste toerrijder is hij aan de Tocht begonnen, als laatste is hij binnengekomen. NPO1 schakelt over naar de studio van Matthijs Schaatst Door. Van Nieuwkerk blijkt bevangen door tranen en kan minutenlang niets uitbrengen. Zijn tafelheer Rob Kemps troost hem en blijkt enorm veel te weten over de Elfstedentocht; alle doopnamen van de winnaars, hun tijden, merk schaatsen en lievelingssnack.

00.25 uur

De telefoon van Wiebe Wieling gaat. Het is Mark Rutte die hem wil complimenteren met de 'perfecte organisatie'. Wieling denkt nog of hij pesterig zal reageren met 'daar kunnen jullie in Den Haag nog wat van leren', maar Rutte komt direct ter zake: of Wieling morgen wat te doen heeft, of dat hij hem als formateur kan treffen in Den Haag. Want de ministerposten mogen dan verdeeld zijn, voor hem kan Rutte vast nog een geitenpaadje bedenken. Wieling zucht en drukt de premier weg, zonder antwoord te geven. Hij heeft nog 3 procent batterijfunctie. Die bewaart hij graag voor serieuze telefoontjes.