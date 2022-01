Nog plaats op je bucketlist voor 2022? Misschien kan je een bezoekje aan Ibiza en meer bepaald 'SubliMotion' toevoegen. Want dat restaurant op het Spaanse vakantie-eiland is volgens een nieuwe ranglijst meteen het allerduurste ter wereld, aan een prijskaartje van ruim 1.500 euro per persoon. Al is de Vlaamse superfoodie Flip Dejaeghere (50) - die wereldwijd de beste restaurants bezoekt - minder onder de indruk: 'Meer Cirque du Soleil dan lekker eten.'

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met de overgang naar het nieuwe jaar maakte de Amerikaanse gastrosite Chef's Pencil een top-10 van de huidige allerduurste restaurants ter wereld bekend, voor lekkerbekken die in 2022 eens wild willen doen. Prijkt 'Kitcho Arashiyama Honten' in het Japanse Kioto nog met een 'bescheiden' menuprijs van 910 dollar (800 euro) per persoon op de derde plaats, dan vecht de top-twee een steviger robbertje uit.

Zelfs met een al gepeperde rekening van 1.422 dollar (1.251 euro) moet 'Ultraviolet by Paul Pairet' in het Chinese Sjanghai toch nog 'SubliMotion' op het Spaanse vakantie-eiland Ibiza laten voorgaan. Want in die zaak op het domein van Hard Rock Hotel aan de Playa d'en Bossa schuift u de benen onder tafel voor 1.740 dollar (1.531 euro). Per persoon, welteverstaan, en wijnen niet eens inbegrepen. Wat het meteen tot allerduurste eettent ter wereld maakt. Niet toevallig huist het restaurant (concept) momenteel voor enkele maanden in een hotel in Dubai, waar geld uiteraard geen probleem vormt.

Een gerecht dat aan tafel komt op een schoenzool: in SubliMotion kan het. Een gerecht dat aan tafel komt op een schoenzool: in SubliMotion kan het. Foto: Sublimotion

Acrobaten, DJ's & illusionisten

"En wat het nog wat specialer maakt: 'SubliMotion' is eigenlijk helemaal afgekeken van 'Ultraviolet', dat er eerst was", weet de Vlaamse boekhouder én superfoodie Flip Dejaeghere (50), die voortdurend de wereld afreist om restaurants te ontdekken en beide zaken al bezocht. Terwijl Ultraviolet de deuren al in 2012 opende, volgde SubliMotion pas twee jaar later. "Ze delen hetzelfde concept: één grote tafel waar de zintuigen van het selecte aantal gasten (10 bij Ultraviolet en 12 bij SubliMotion, red.) op alle mogelijke manieren geprikkeld worden. Om te beginnen worden de gasten eigenlijk omsingeld door een 360°-scherm dat het hele diner onafgebroken spectaculaire beelden en geluiden projecteert."

Maar liefst drie uur lang in het geval van SubliMotion, want zo lang duurt het om alle 20 gangen aan tafel geserveerd te krijgen. "En vooral in die presentatie gaat men zeer ver, met alle mogelijke technische snufjes zoals virtual realitybrillen en bijpassende parfums die in de kamer worden gespoten. Eigenlijk wordt elke nieuwe gang daar met een minispektakel opgediend, met zelfs acteurs, DJ's en illusionisten." Om het tafelgezelschap te bedienen én entertainen, staat telkens weer een ploeg van minstens 25 medewerkers paraat. "Wat meteen ook het hoge prijskaartje verklaart: het meeste geld gaat naar de omkadering en de techniek."

Eten doe je bij SubliMotion onder meer uit visbokalen die uit het plafond komen gezakt. Eten doe je bij SubliMotion onder meer uit visbokalen die uit het plafond komen gezakt. Foto: Sublimotion

Zo wordt één van de gangen tegenwoordig opgediend door een jawel, op zijn David Copperfields half doormidden gesneden vrouw. Net zoals bij een gang het decor plots in een vliegtuig verandert, inclusief stewardessen. Een ander gerecht wordt dan weer opgediend in een coupé uit de Orient Express, waarbij zelfs de tafel trilt en de gasten het landschap aan zich voorbij zien schuiven. "Maar als je me vraagt hoe het eten er was, dan moet ik je helaas ontgoochelen. Een culinaire tegenvaller. Het menu rechtvaardigt geenszins de hoge prijs."

"Niets van wat ik kreeg voorgeschoteld, is me echt bijgebleven, behalve dat het meer op een Cirque du Soleil-show dan op een restaurant leek. En dat vat het eigenlijk perfect samen. Wie zoveel geld op tafel wil leggen - gelukkig was ik er zelf destijds op uitnodiging - krijgt wel het ene na het andere fenomenale effect geserveerd. Maar zeker geen gerechten op het betere sterrenniveau."

Zelf heeft SubliMotion (nog) geen Michelinster, maar wordt de zaak wel aangestuurd door Paco Roncero - die in Madrid de naar hemzelf genoemde tweesterrenzaak uitbaat. "Terwijl 'concurrent' Ultraviolet in Sjanghai tegenwoordig wel Michelinsterren heeft - maar liefst drie zelfs", weet Dejaeghere. "Als je echt voor de gastronomie zelf kiest, dan wint dat Chinese restaurant van de Franse chef Paul Pairet mét ruime voorsprong. Ik denk niet dat 'SubliMotion' snel een Michelinster zal binnenhalen."

Tijdens één van de gangen in SubliMotion mag je zelf je slaatje samenstellen, recht uit de Spaanse aarde lijkt het. Tijdens één van de gangen in SubliMotion mag je zelf je slaatje samenstellen, recht uit de Spaanse aarde lijkt het. Foto: Sublimotion

Het oordeel van Michelin?

Ook de Michelin-inspecteurs gingen nochtans al eens in SubliMotion langs. Hun oordeel? "Als Willy Wonka een restaurant zou uitbaten, dan zou dit het zijn", valt te lezen. "Denk aan eetbare toegangstickets, een verscheidenheid aan zeevruchten klaargemaakt in schelpen én een do-it-yourself salade die de gasten zelf moeten samenstellen met groenten die zo uit de tafel lijken te groeien."

Dat klinkt alvast lovender dan de recensie die een Portugese tafelgaste bijvoorbeeld in de zomer van 2019 op TripAdvisor achterliet: "Ik ben een Portugese en in ons land krijgen we meestal een bord voorgeschoteld dat helemaal vol eten ligt. In dit restaurant betaal je 2.000 dollar (1.772 euro) om uitgehongerd en bankroet te raken." Voor wie SubliMotion toch op de bucketlist zet: de zaak is enkel tijdens het hoogseizoen op Ibiza geopend tussen 1 juni en 30 september.