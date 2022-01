Op 1 januari 2014 werd de volstrekt onschuldige Rob Zweekhorst uit Berkel en Rodenrijs het slachtoffer van een vergismoord. Hij werd tijdens het uitlaten van zijn honden voor een criminele wijkbewoner aangezien en doodgeschoten. Nu, acht jaar later, is de dader nog altijd niet gepakt. Zweekhorsts weduwe Natasja heeft geen vertrouwen meer dat de zaak wordt opgelost. 'Het hoefde allemaal niet meer voor mij. Maar ik had twee kinderen om voor te zorgen.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Natasja heeft altijd contact met de media gemeden. Pas als de schutter zou zijn gevonden én veroordeeld, zou ze misschien haar zegje willen doen. Maar nu het naar haar zin veel te lang stil is en ze geen vertrouwen meer heeft dat de moordenaar van haar man wordt gepakt, wil ze vertellen. Over fouten die volgens haar in het onderzoek zijn gemaakt, het leven na de dood van haar man, haar afschuw van drugscriminelen en het gebrek aan empathie bij de media en politie. "Rob lag onder een bouwzeil, zijn voeten staken er voor iedereen zichtbaar onderuit. Mensonterend."

Rob Zweekhorst. Rob Zweekhorst. Foto: Privéfoto

Het is Nieuwjaarsdag rond zeven uur in de avond als ggz-directeur Rob Zweekhorst (44) met zijn gezin na een familiebezoek thuiskomt en de twee honden gaat uitlaten. Rob heeft geen enkel vermoeden dat hij zijn dood tegemoet loopt. Zo'n 200 meter verderop wordt hij opgewacht door een donker gekleed persoon die meerdere kogels op hem afvuurt. Hij is kansloos en sterft ter plekke.

'Ik wil zijn stem niet vergeten'

"Wie weet het nog?", verzucht Natasja (47). "Wat doet het er nog toe? Het leven in onze wijk gaat gewoon verder. Logisch ook. De mensen die bij de plaats delict woonden, zijn verhuisd, omdat ze het beeld niet weg kregen. Ik krijg Rob niet terug. Zijn voicemailboodschap op de telefoon heb ik bewaard. Ik wil zijn stem niet vergeten. Elke dag mis ik hem. Je hebt geen gesprekken samen meer, je maatje is weg. Was het een natuurlijke dood geweest dan had ik me er bij neer kunnen leggen. Nu kan ik dat niet."

Rob Zweekhorst werd vlak bij huis, in de Dokkummerstraat, doodgeschoten. Rob Zweekhorst werd vlak bij huis, in de Dokkummerstraat, doodgeschoten. Foto: ANP

"Rob's kleding ligt nog altijd in onze kledingkast. Soms draagt mijn zoon - 19 is hij nu - zijn schoenen. Hij doet het goed. Studeert. Maar pas nog was duidelijk dat de moord op z'n vader zwaar op hem leunt. 'Ik wil dat pappa er is en dat hij trots op me is. Ik ben gebroken van binnen'. Het kwam er ineens bij hem uit."

'Foute boel'

De enige getuigen van de moord op Zweekhorst zijn de honden. Die schrikken van de knallen als de kogels worden afgevuurd en vluchten naar huis. 'Foute boel', realiseert Natasja zich als de dieren zonder Rob terug komen en één binnen z'n plas laat lopen. Ze rent de deur uit, op zoek naar Rob. In de Dokkummerstraat, om de hoek, ziet ze hem liggen. "Het eerste waar ik aan dacht was een beroerte. Maar ik zag al snel dat er heel wat anders aan de hand was. Toen ik bij hem stond, vroeg een wijkagent of we in scheiding lagen en of hij met iemand ruzie had. Het ging langs me heen. Dat moment kon ik niet vermoeden dat er zo'n surreële ellende aan zat te komen..."

Terugkijkend op de fatale avond wisselen verdriet, woede en ongeloof elkaar af bij Natasja. "Ik moest direct mee naar het politiebureau om verhoord te worden. Aan mijn twee kinderen - toen 8 en 11 - werd niet gedacht. Ze zijn door vrienden opgevangen. Ik heb ze toen niet kunnen vertellen wat er met hun vader was gebeurd. Met moeite kreeg ik bij het verhoor een kop koffie."

"De agent die 'm mij gaf, had de poedersuiker van de oliebollen nog aan zijn mond zitten. Mijn man was net doodgeschoten! Die nacht is ons hele huis binnenstebuiten gekeerd. Terwijl ik er niet was, hè. Er bleek toestemming voor te zijn gegeven. Allerlei spullen zijn meegenomen, beschadigd en zelfs nooit meer teruggekomen. Ze hebben me als verdachte beschouwd, waarschijnlijk omdat ik niet huilend in mijn bed bleef liggen, maar zelf ging rechercheren. Dat vonden ze niet fijn."

Dagenlang markeerden bloemen en kaarsen de onheilsplek. Dagenlang markeerden bloemen en kaarsen de onheilsplek. Foto: Frank de Roo

Natasja bleef met moeite overeind. "Ik had een geweldig leven met Rob. Vrienden namen me op sleeptouw, ontfermden zich over de kinderen. Ik was niet eens in staat eten te koken. Het hoefde allemaal niet meer voor mij. Maar ik had twee kinderen om voor te zorgen. Ze moesten weer naar school, naar de hockey. Hun leven moest koste wat het kost verder en ging ook verder. Het mijne uiteindelijk ook. Maar de glans is wel van mijn leven af. Op vakantie met z'n drieën, bij een diploma-uitreiking zonder Rob. De balans is en blijft weg. Maar je moet door. Ik weet nu nog niet hoe ik het heb gedaan."

Dodenlijst

Het slachtoffer had dus niet Rob Zweekhorst moeten zijn, maar de toen 43-jarige Dennis van den B. die een paar straten bij Zweekhorst vandaan heeft gewoond. Hij is verwikkeld in een drugsruzie, staat op een dodenlijst. Van den B. leeft apart van zijn vrouw en dochter, maar komt regelmatig bij hen langs en laat dan de hond uit.

De moordenaar die Van den B. de avond van 1 januari opwacht, maakt een gruwelijke vergissing. Hij ziet Rob Zweekhorst aan voor Dennis van den B. als hij bij diens woning de hoek om komt wandelen. Als de schutter goed was geïnformeerd, wist hij dat Van den B. altijd met één hond liep en niet met twee. En zo veel leken beide mannen ook weer niet op elkaar.

Natasja zucht diep. "Als die Van den B. zich keurig had gedragen, was ik Rob niet kwijt geweest en was het leven van mijn kinderen en mij niet op z'n kop komen te staan. Maar terzijde: de politie wist dat Van den B. op een dodenlijst stond. Voor zo ver ik weet, is hij niet gewaarschuwd of beveiligd. Daar had justitie wat aan kunnen doen. Mijn man is om het leven gekomen als gevolg van ruzie tussen drugscriminelen. Die zitten hun straf uit en hun leven gaat daarna weer door. Ik denk dat in ieder mens goedheid schuilt, maar kan me niet voorstellen dat degene die Rob heeft doodgeschoten er oprecht van overtuigd is een goed mens te zijn."

Volgens Natasja zijn in het moordonderzoek legio fouten gemaakt. "Al op de plaats delict. Die was niet goed afgezet, waardoor sporen zijn vervuild. Er kwam geen tent te staan. Rob lag onder een bouwzeil, zijn schoenen staken er onderuit, nieuwsgierigen stonden er vlak bij. Het regende. Rob was om vijf over zeven doodgeschoten, rond middernacht lag hij er nog."

'Respectloos'

"Voor een verhoor werd gezegd: 'Het duurt maar even', maar dat 'even' was dus acht uur. Ik had wel twee kinderen thuis. Ik werd verhoord als het de recherche uitkwam, niet als het mij uitkwam. Er werd totaal geen rekening gehouden met mijn emoties. Een buurtonderzoek, een bewonersavond: ik werd niet ingelicht. Via-via hoorde ik dat het onderzoek was stopgezet. De eerste twee jaar verliep de communicatie respectloos, asociaal en onbeschoft. Daarna, met een nieuwe leider onderzoek, ging dat beter."

In januari 2020 wordt in de rechtbank een regiezitting gehouden met Schiedammer René F. als middelpunt. Het OM beschouwt hem als de opdrachtgever van de - mislukte - moord op Dennis van den B. met wie hij gebrouilleerd is geraakt. Van den B. beweert te weten wie de schutter is. Er is een verdachte aangehouden, maar die loopt weer vrij rond. Sinds de regiezitting is een jaar verstreken. In stilte. Natasja weet niet of nog onderzoek wordt gedaan.

Maar ook bij die regiezitting werd volgens Natasja een pijnlijke fout gemaakt. "Mijn kinderen en ik bleken op de publieke tribune achter een bekende van de verdachte te zijn neergezet. Zo is stelselmatig de plank misgeslagen. Er waren familierechercheurs, maar die konden nooit iets vertellen. Wat had ik aan hen? Empathie was altijd ver te zoeken. Ik heb ondanks alles lang vertrouwen gehad in een goede afloop. Dat is nu weg. Rob heeft altijd gezegd: 'Wat er ook gebeurt, de waarheid komt altijd boven'. Ik geloof dat niet meer."

Natasja, die onherkenbaar op de foto wil, haalt haar schouders op. "De leider onderzoek, met wie ik wel goed contact had, is sinds mei met pensioen. Dacht je dat iemand de moeite heeft genomen om mij daarna nog in te lichten? Maar ja, ik ben ook maar de vrouw van... En Rob? Hij was een klein onderdeel in dat heel grote drugsonderzoek. Maar voor mij was hij een heel groot onderdeel van mijn leven."

"Daar houdt het OM geen rekening mee. Het is al heel lang stil. Ligt het dossier ergens op een stapel? vraag ik me af. Maar Rob was natuurlijk ook geen Els Borst of Peter R. de Vries, met alle respect. Krijgt hij dezelfde aandacht? Hij is per ongeluk vermoord! Los het op! Of wees eerlijk en maak er een cold case van."

'Gevoel van onmacht'

Aan het eind van het gesprek komen tranen: als Natasja vertelt over het meisje uit de klas van haar zoon dat haar zeer ontroerde. "Ze zette op de plek waar Rob was doodgeschoten een rode kaars neer. Dat raakte me. Dat doet zo'n kind toch niet als Rob een slecht mens zou zijn geweest?"

Zo werd hij wel afgeschilderd door het doelwit van de liquidatie. "Dat gaf een gevoel van onmacht", gruwelt Natasja. "Op een misdaadsite werd door Van den B. en zijn vriendin van alles gesuggereerd. Rob zou homo zijn, hij zou vreemdgaan. Ik kreeg een brief waarin Van den B.'s vriendin aangaf te weten wie de schutter was. Zeg dat dan tegen de politie!"

Vandaag is het acht jaar geleden dat Rob Zweekhorst per ongeluk werd doodgeschoten. Het verdriet is er na al die jaren niet minder om. In de woonkamer hangt een grote foto van hem. "Rob is niet elke dag bewust in mijn gedachten. Onbewust wel. Met het verstrijken van de jaren wordt het gemis alsmaar groter. En de pijn erger."

'Tijdrovend en complex onderzoek'

Advocaat Sanne Schuurman laat weten dat zijn cliënt Dennis van den B. vanaf 2015 heeft willen praten over zijn idee wie er achter de vergismoord zit, maar dat dit steeds is afgewezen door de officier van justitie.

"Mijn cliënt heeft zelf buiten mij om twee rechercheurs via WhatsApp benaderd. Die hebben niet gereageerd. Eind 2014 is getracht de advocaat van mevrouw Zweekhorst te bewegen om samen inzage te krijgen in dossier. Dit werd door hen afgewezen. De partner van mijn cliënt heeft het programma 'Opsporing Verzocht', dat vroeg om tips, per mail benaderd en aangegeven te menen te weten wie de opdrachtgever en dader zijn, maar hier is alleen met een ontvangstbevestiging op gereageerd."

Een figurant loopt de laatste wandeling van Rob Zweekhorst voor een reconstructie die bij Opsporing Verzocht werd getoond. Een figurant loopt de laatste wandeling van Rob Zweekhorst voor een reconstructie die bij Opsporing Verzocht werd getoond. Foto: Frank de Roo

"De reden dat justitie en politie niet hebben gereageerd, is volgens mijn cliënt omdat de man achter de vergismoord, René F., samenwerkt met justitie. Als dit naar buiten zou komen, zou de hele zaak klappen. Voor de uitvoering van de liquidatie is in januari 2019 overigens wel een verdachte aangehouden. Ook is vervolging gestart naar René F."

Tijdrovend en complex

"De moord op de heer Zweekhorst is voor alle betrokkenen een zeer ingrijpende gebeurtenis geweest, in de eerste plaats voor zijn gezin", reageert het Openbaar Ministerie (OM). "Het is het OM er alles aan gelegen deze zaak op te lossen. Het onderzoek ligt zeker niet stil."

"Op dit moment wil het OM daarom niet uitgebreid reageren. We hechten er wel grote waarde aan te benadrukken dat de weduwe van de heer Zweekhorst nooit als verdachte is aangemerkt. Sinds de regiezitting in januari 2020 zijn verschillende getuigen gehoord en dat proces is nog gaande. Het is helaas een tijdrovend en complex onderzoek. Als er ontwikkelingen in het onderzoek zijn, delen wij die vanzelfsprekend met de nabestaanden van de heer Zweekhorst."