Met gevaar voor eigen leven heeft moeder Tamara Strik (39) in de nacht van zaterdag op zondag voorkomen dat haar woning, met op de zolder haar slapende kinderen, in brand vloog. Ze sleepte een hevig brandende kerstboom weg die tegen het pand was gevallen. Tamara liep daarbij flinke brandwonden op.

Vier jongeren gooiden net na middernacht een stuk vuurwerk in een stapel met 33 kerstbomen die bij het gezin in de voortuin aan de Penningkruid in Puttershoek lag. In een mum van tijd stonden de bomen in brand en sloeg het vuur om zich heen. Vader Martijn (41) sliep nog net niet en hoorde geluid buiten.

Hij keek naar buiten en zag vier jongeren lachend wegrennen. Tegelijk zag hij een grote brand in de tuin. Terwijl zijn vrouw de brandweer belde, snelde hij naar beneden om te blussen. Toen dat niet snel genoeg ging, trok Martijn wat kerstbomen uit de tuin. Zijn vrouw zag dat een kerstboom die in lichterlaaie stond tegen de voordeur aan viel, pakte deze vast en trok hem er vandaan.

"Ze ging letterlijk door het vuur", beschrijft haar man deze zondag haar actie. Tamara moest dat bekopen met flinke brandwonden op één kant van haar gezicht en hals, haar handen en een been. "Je denkt niet na, maar handelt zo snel je kunt. Het is je moederinstinct", vertelt ze.

"De kinderen slapen op zolder. Dat schoot als eerste door me heen. Luka en Giovanni (van 6 en acht jaar, red.). De brandweer zei later dat het maar goed was dat ik die boom direct weghaalde, want als het langer had geduurd, was ons huis in brand gevlogen en hadden m'n kinderen het niet overleefd. Het hout op de gevel was al door het vuur aangetast."

Tamara en Martijn Strik en hun kinderen Luka en Giovanni zijn nog niet bekomen van de schrik. Tamara en Martijn Strik en hun kinderen Luka en Giovanni zijn nog niet bekomen van de schrik. Foto: Jeffrey Groeneweg

Tamara werd zo snel als kon naar het brandwondencentrum in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gebracht en daar behandeld. Ze mocht daarna weer naar huis. "Die wonden trekken enorm en ik heb enorme hoofdpijn", vertelt ze. Met speciale zalf wordt getracht de brandwonden zo veel mogelijk te laten genezen. Martijn zorgt ervoor dat zijn vrouw rust kan houden.

Zakcentje

Het gezin zamelde net als vorig jaar kerstbomen in omdat er in coronatijd niet veel te doen is en de kinderen het zo leuk vinden. Die houden er een zakcentje aan over. De gemeente Hoeksche Waard vraagt bewoners altijd de bomen in de voortuin aan te bieden. "Ik weet als bedrijfshulpverlener dat de voortuin geen handige plek is zo dicht bij het huis. Maar ik dacht: ach, het is Puttershoek, een dorpje, dat moet kunnen. We komen uit Schiedam. Daar stelen ze je fiets zelfs als hij op slot staat, maar hier verwacht je dit soort vandalisme niet", zegt Martijn.

Hij en zijn vrouw willen graag in contact komen met de vier jongeren die de kerstbomen in brand staken. "Ik mag hopen dat ze niet van tevoren de impact van hun actie wisten", zegt Tamara. "Het vuurwerk dat ze gooiden was een grondbloem, een tolletje, dus geeneens illegaal vuurwerk. Maar je ziet nu dat het daardoor net zo goed flink mis kan gaan."

De kinderen Luka en Giovanni zijn geschrokken hoe hun moeder eruit ziet. "Eén van de jongens wilde niet eten, omdat hij mijn gezicht zo griezelig vond", vertelt ze. De twee jongens balen omdat hen nu 16,50 euro door de neus geboord is en eigenlijk nog meer geld, want ze moesten deze zondag op hun fiets nog heel wat adresjes af om kerstbomen op te halen.

Camerabeelden

De politie hoopt op camerabeelden of informatie van getuigen zodat ze de verdachten kan opsporen. Het gezin Strik is nog niet bekomen van de schrik, zegt vader Martijn. "Het is pas net gebeurd. We beseffen nu nog niet hoeveel geluk we hebben gehad."