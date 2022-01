Henk Angenent was in 1997, morgen precies 25 jaar geleden, de laatste winnaar van de Elfstedentocht. Evert van Benthem was in 1985 en 1986 de voorlaatste. Speciaal voor het boek De Elfstedentocht van '97 sprak het AD met de twee oud-winnaars. Passages uit dat gesprek.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Soms zien ze elkaar jaren niet. Maar die ene wedstrijd die ze beiden wonnen, zorgt voor een eeuwige connectie. Een onzichtbare magneet, die de twee steeds weer bindt. "Henk en ik hebben natuurlijk een band voor het leven. Althans, zo voelt het voor mij", vertelt Evert van Benthem, die vanuit Canada de aandachtig luisterende Angenent tot zijn blijdschap meteen instemmend ziet knikken.

"We zitten in hetzelfde schuitje, hè. Dat blijft toch bijzonder. Vroeger zag ik dat niet zo, hoor. Maar hoe ouder ik word, hoe bijzonderder ik het begin te vinden. Het is zo'n groots evenement, die Elfstedentocht. Dat merkte je ook vorige winter weer, met dat natuurijs in Nederland. Dan gaat het nergens anders meer over."

Uniek

Die winter schaatste Henk Angenent met wat goede vrienden weer de route, althans waar het ijs begaanbaar was. Vooral omdat hij de schoonheid van het evenement nog eens wilde ontdekken, zonder die focus die een wedstrijd met zich meebrengt. "Ik heb maar een stukje gereden, 140 kilometer of zo. Maar als je dan ziet wat dat al losmaakt... Dan zie je wel wat het allemaal doet met mensen, zo'n tocht. Iedereen heeft het er dan meteen weer over. Heel apart. Voor velen is het toch de allerbelangrijkste dag van hun leven. En daar verbaas ik me dan wel weer over. Er is toch zoveel anders moois?"

Van Benthem genoot in Canada van het avontuur van Angenent en zijn maten, via de Nederlandse websites. "Die Elfstedentocht speelt geen grote rol meer in mijn leven, vooral omdat ik niet meer in Nederland woon, hier word je er ook niet mee geconfronteerd, natuurlijk. Wat die tocht zo speciaal maakt, is dat niemand weet wanneer het weer kan. Het moet zo snel en het is niet voorgeprogrammeerd. Zonder sponsoren ook. Dat blijft natuurlijk uniek."

In 25 jaar tijd is gaandeweg een bijzondere band ontstaan, maar zo begon het niet. De twee schaatsen begin jaren negentig nog even samen, Van Benthem de vedette, Angenent een groentje. In 1997 is Van Benthem afgezwaaid en zijn opvolger is nou niet bepaald zijn favoriet. "Ik heb niet gevloekt, hoor. De beste moet nu eenmaal winnen. Maar mijn broer Henk zat ook mee in die kopgroep. Dus voor mij won eigenlijk de verkeerde Henk, 25 jaar terug."

Complete schaatser

Zelf was Van Benthem pas net een jaartje gestopt. Hij startte die dag redelijk anoniem tussen de toerrijders, al werd het alsnog een feestje toen hij 's ochtends bij het eerste licht werd herkend en heel de dag een cameraploeg met zich meekreeg. Achter de wedstrijdschaatsers reed de tweevoudig winnaar zo een Friese ereronde van 200 kilometer lang, in een groepje met andere oud-strijders als Jos Pronk, Jos Niesten en Co Giling.

"Ik heb niet echt afgezien, die dag. Het ijs was redelijk, het ging me nog vrij gemakkelijk af. Ergens tussen Franeker en Bartlehiem hoorden we dat die wedstrijdschaatsers bijna gingen finishen, dus toen hebben we met ons groepje maar rap zo'n keet opgezocht, met koek en zopie. En dus een televisie."

Daar zag Van Benthem met zijn ijzers onder hoe zijn opvolger naar eeuwige glorie sprintte op de Bonkevaart, vóór topfavoriet Erik Hulzebosch. Die laatste kende hij als ploegmaat van zijn broer veel beter. "Daar had ik meer mee, ja. Met Erik heb ik nog getraind, die week. Het parkoers verkend. Van Sneek naar Hindeloopen geschaatst, twee dagen voor de tocht. Veel mee besproken, die dagen. Ik had natuurlijk het liefst gehad dat mijn broertje zou winnen, maar dacht op die dag zelf lang dat Hulzebosch de beste zou zijn. Maar als je het nu goed beschouwt, was Angenent natuurlijk véél beter. Hij won op kunstijs, natuurijs en hij won later ook nog 10 kilometers. Henk is uiteindelijk een van de meest complete schaatsers ooit gebleken."

Henk Angenent wint in de laatste meters nipt van Erik Hulzebosch in de Elfstedentocht van 1997. Henk Angenent wint in de laatste meters nipt van Erik Hulzebosch in de Elfstedentocht van 1997. Foto: Cor Vos

Angenent, licht gegeneerd door de mooie woorden: "Nou, als jij het zegt..." Van Benthem: "Ja, toch? Dat is toch gewoon zo?"

Twee antihelden zitten hier met elkaar te praten. Twee schaatsers die uit het relatieve niets hun grootste succes boekten, ver van de favorietenrol. Natuurlijk was Van Benthem in '86 de te kloppen man een jaar na zijn eerste zege, maar twaalf maanden eerder moest de boer uit Sint Jansklooster zich nog bijna voorstellen aan Evert ten Napel, finishreporter op de Bonkevaart. "Ik hoopte vooraf op een top 10-plaats. Was de meest onbekende in die sprint, maar wel de beste. Beter dan Jos Niesten en Henri Ruitenberg. Tja, je moet gewoon een goede dag hebben. En de beste benen."

Angenent: "In '97 had je Peter de Vries. Hulzebosch natuurlijk. Bertje Verduin, die net Nederlands kampioen was geworden. Die mannen werden vooraf steeds overal genoemd. Ik stond niet op die lijstjes, hooguit werd ik als outsider getipt. In het peloton kenden ze mijn krachten natuurlijk wel, maar de vraag was of ik 200 kilometer aan zou kunnen. Dus ik voelde totaal geen druk. Daarom vind ik wat Evert in '86 geflikt heeft zo knap. Stikzenuwachtig zou ik zijn geworden bij een tweede tocht. Want je kunt dan alleen nog maar verliezen, hè. Het verleden is op je voorhoofd gedrukt."

Henk Angenent en Evert van Benthem spreken elkaar voor het Elfstedenboek. Henk Angenent en Evert van Benthem spreken elkaar voor het Elfstedenboek. Foto: Pim Ras Fotografie

"In '86 was inderdaad alles anders", bevestigt Van Benthem. "Iedereen lette op me en ik wilde zelf alles perfect doen. Ik deed die dagen geen oog dicht, terwijl ik in '85 juist heel goed sliep. Het werd een heel andere wedstrijd ook, maar met goede benen reed ik ook toen gewoon weer naar voren. Zo gaat dat in een wedstrijd over 200 kilometer, dat is een soort Parijs-Roubaix. Het is héél ver. En het is héél zwaar. En ja, dan kom ik dus automatisch boven, hè. Dat weet ik gewoon van mezelf."

Exact zo werkte het bij Angenent, ontdekte hij op zijn gloriedag. "Ik heb er zo nuchter naartoe geleefd. Anderen dachten: dit wordt de belangrijkste dag van mijn leven. Dat had ik totaal niet. Ik had nog nooit een tocht van 200 kilometer uitgereden, maar voelde me o zo sterk. Om me heen zag ik iedereen door zijn hoefjes zakken, waar ik goed bleef."

Het was eind maart, begin april 1997, een paar maanden na de zege van Angenent, dat het tot een ontmoeting kwam tussen de twee winnaars. Op initiatief van Hein Vergeer, de zaakwaarnemer van Angenent. Wat Van Benthem destijds voor winnaar zag, tegenover hem? Een boer die stoïcijns zijn eigen koers bleef varen. "Henk deed het allemaal op zijn eigen manier en dat deed hij heel goed. Je moet ook geen toneelstukjes spelen, gewoon jezelf blijven."