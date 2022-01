Nee, het is echt géén 1 aprilgrap, bezweert de woordvoerder van de gemeente Utrecht telefonisch tegen de argwanende verslaggever van deze site. Het is eind maart en media worden dan steevast gebombardeerd met persberichten over de meest fantastische en ludieke plannen en projecten die op de eerste dag van de volgende maand van start gaan. Eén daarvan is de visdeurbel. Hoe een vermeende grap uitgroeide tot een internationale sensatie.

Pas als de verslaggever bij de Weerdsluis aankomt en er een groot spandoek hangt, kan de laatste twijfel overboord. De gemeente Utrecht maakt geen lolletje. De timing is misschien niet zo handig, maar de aankondiging klopt: de eerste visdeurbel van de wereld is een feit.

En het blijft niet onopgemerkt. De onderwaterbeelden van de camera die dit voorjaar bij de sluis hing, worden over de hele wereld bekeken. Zelfs de bedenkers van de visdeurbel kunnen zich vaak niet bedwingen. "Het is de ideale slow-tv", blikt gemeentelijk ecoloog Anne Nijs terug. "En je hoopt dat je plotseling iets heel bijzonders voorbij ziet komen."

Beelden van de onderwatercamera.

Het eerst zaadje voor de uitvinding wordt geplant in 2019. Utrechter Mark van Heukelum is al jaren gefascineerd door het onderwaterleven. Hij komt op het idee om op een kademuur bij de Weerdsluis silhouetten van vissen te plaatsen. Vanaf 2020 zijn tijdens het schutten van de sluis, als het water zakt, zeven stalen vissen te zien. Dit stimuleert het bewustzijn dat er meer natuur is in de stad dan we denken.

Live meekijken

Daarna smeult het verder in het hoofd van Van Heukelum, die ecoloog is bij een natuuradviesbureau. Toen hij bij de gesloten sluis een school vissen zag die er niet door kon, dacht hij na over een meer visvriendelijke bediening. Al pratende ontstond het idee voor een onderwatercamera, zodat er beter zicht komt op vissen die er doorheen willen. Nijs van de gemeente was enthousiast: hoe mooi zou het zijn als we er mensen bij kunnen betrekken die online live kunnen meekijken?

Zo wordt de digitale visdeurbel geboren. Via de website kan iedereen de livestream bekijken én de sluiswachter een seintje geven dat er vissen liggen te wachten. Door het indrukken van de knop op de website wordt een screenshot van de livestream gemaakt, die bij de sluiswachter terechtkomt. Als er voldoende vissen wachten, opent hij de deuren.

Van Heukelum en Nijs brengen de buurt op de hoogte via een schriftelijk wijkbericht en seinen lokale media in. De verwachting is dat het lokaal wel interesse opwekt; er wordt gerekend op ongeveer veertig kijkers die gelijktijdig de beelden bekijken.

Grote baarzen

Pas een paar dagen voor de ingebruikname werkt het systeem en zijn de eerste onderwaterbeelden zichtbaar. Twee grote baarzen vullen het beeld. Ze zorgen voor grote opluchting bij het team: het wérkt.'

Nu duidelijk is dat het geen 1 aprilgrap is, berichten regionale media voluit. Want Van Heukelum en Nijs hebben een interessant verhaal te vertellen. De Weerdsluis vormt een obstakel tussen de Vecht en de Kromme Rijn. Elk voorjaar wachten talloze vissen in de Oudegracht totdat de sluis opengaat en dat gebeurt maar mondjesmaat. Ze hebben een enorme drang om te migreren naar ondiep water landinwaarts, legt Van Heukelum nog eens uit.

De visdeurbel bij BBC.

Natuurlijk was het wel bekend dat er vissen in de Oudegracht zijn. Maar er was niet zo het besef dat het de enige doorgang is om de stad te passeren, en dat de Weerdsluis zo'n groot obstakel vormt, zegt hij. Er is namelijk ook een ondergrondse waterloop, om de sluis heen. Aangenomen werd dat vissen die route wel zouden vinden, maar uit gelijktijdig onderzoek blijkt dat een misvatting.

De digitale visdeurbel slaat direct aan bij het grote publiek. Als voor de officiële opening al de website hapert vanwege drukte, is duidelijk dat de interesse voor de vissen groot is. De eerste week wordt liefst 30.000 keer aangebeld.

De deurbel is met recht een wereldprimeur en wekt ook in het buitenland grote interesse. Een ploeg van de Duitse omroep ZDF komt filmen, Van Heukelum is te horen op de Canadese radio en veel websites publiceren er over.

"Het is geweldig om te zien hoe mensen de deurbel hebben omarmd. Er is nog veel meer natuur in de stad waarover weinig bekend is, maar waar mensen wel nieuwsgierig naar zijn. Het concept spreekt tot de verbeelding en mensen hadden duidelijk behoefte aan iets leuks."

Soorten vis

Naast plezier zit er ook een serieuze kant aan. De onderwaterbeelden maken deel uit van onderzoek naar vissen en het onderwaterleven. Naar schatting zijn van begin april tot begin juni tussen de 2500 en 5000 vissen gepasseerd. De sluisdeuren werden ongeveer 150 keer extra geopend.

De meest geregistreerde soorten zijn baars, blankvoorn en snoek. Zeldzamere vissen die gezien werden, zijn winde en snoekbaars. Het barst dus van de vis, maar toch was het aantal soorten lager dan gedacht, zegt Van Heukelum.

De visdeurbel komt volgend jaar terug en de komende jaren willen de ecologen de Oudegracht aantrekkelijker maken voor vissen. "Vooral kleinere vissen hebben meer beschutting nodig. Bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers of drijvende eilanden met planten te creëren. Nu is het een soort woestijn tussen de rivieren: visjes hebben een grote kans opgegeten te worden."

Ultieme doel

Dan spreekt Nijs het ultieme doel uit. "Uiteindelijk willen we dat de otter door de gracht zwemt. Ze zitten al rondom de stad. Als we ons best doen en de waterkwaliteit verbetert, zal hij steeds dichterbij komen. In Groningen is al een otter midden in de stad gesignaleerd."

Natuurlijk is druk bewoond gebied met veel verkeer anders dan een natuurgebied, erkent de ecoloog. "Maar natuur hoort ook bij de stad. Het is belangrijker dan je denkt. Mensen worden blij van de natuur: van vogels, vlinders en ringslangen. En dat zie je ook bij de visdeurbel."