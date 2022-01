Na veertig jaar maakte Ivo Niehe gisteravond zijn laatste TV Show. Een einde van een tijdperk, al neemt de 75-jarige interviewer voorlopig geen afscheid van televisie. Niehe is in gesprek over een nieuw programma met de Avrotros. Angela de Jong is al jaren een trouwe kijker. 'Het vilein bewaarde Ivo altijd voor de voice-over. Als je dat eenmaal door had werd een uitzending nóg leuker om te kijken.'

"Het voelt vreemd om op de eerste dag van een nieuw jaar, waarin je het hebt over een nieuw begin, om juist nu, een serie af te sluiten. Maar dit wordt echt de laatste uitzending waarin we terugkijken op veertig jaar TV Show." Met deze woorden begon Ivo Niehe aan een memorabele uitzending. In zijn laatste TV Show, die hij veertig jaar presenteerde, blikte hij terug op interviews met grote sterren als Prince, Tina Turner, David Bowie, Julia Roberts, Jane Fonda, Roald Dahl en Oprah Winfrey.



Hij deed dit samen met hoofdgast André van Duin, die in het verleden het vaakst in de uitzendingen terugkwam. Een recordaantal van 22 keer in veertig jaar tijd. "Beetje veel," zei Niehe grappend. "Maar het ging toch niet vervelen." Van Duin zorgde regelmatig voor complete chaos tijdens de live-uitzendingen. Hij gooide expres een drankje of iets plakkerigs over de aantekeningen van Niehe heen, die indertijd nog niet kon terugvallen op de autocue.

Van Duin was een tikkeltje weemoedig en noemde de TV Show 'een onderdeel van zijn leven'. "Ik ben toch met je opgegroeid Ivo, zoals vele mensen in Nederland." Veertig jaar kon je volgens de komiek niet zomaar onder het vloerkleed schuiven. Dat deed Niehe overigens ook niet. Hij nam afgelopen jaar al uitgebreid de tijd om terug te blikken op zijn eigen show. In 21 afleveringen werden oude fragmenten getoond en werden bekende internationale gasten opgezocht om te zien hoe het hen nu verging. In deze allerlaatste aflevering kwamen ze nog eens voorbij.

Ivo Niehe werd in 1976 omroeper. Later werd hij verslaggever bij TROS Aktua en hoofd amusement bij de TROS. In 1981 verscheen hij in de eerste TV Show. Hoewel hij in die voorbije veertig jaar gemiddeld 1,5 miljoen kijkers trok, kreeg Niehe niet alleen lof. Veel mensen vonden de presentator, die moeiteloos kan schakelen in zes talen, een ijdeltuit.

In zijn interviews was hij te veel zelf aan het woord en zou zijn gasten kritischer moeten bevragen. "Van het journaille moest de TV Show kennelijk een programma zijn dat diep graaft, doorvraagt en mensen het vuur na aan de schenen legt. Maar ik ben meer maker dan interviewer of presentator," verweerde hij zich in een interview met deze krant, begin vorig jaar. Hij verkoos liever een zachte benadering.

Volgens Angela de Jong, columniste van het AD, is het niet zo moeilijk om 'laatdunkend' te doen over Ivo Niehe en de TV Show. "Dat is afgelopen jaren ook genoeg gedaan. Gek genoeg is mijn bewondering voor Ivo de laatste jaren alleen maar gegroeid. Ga er maar aan staan, veertig jaar lang een programma maken, met steeds goede kijkcijfers, zonder de formule noemenswaardig aan te passen en dat in een tijdperk dat lineair tv kijken door concurrentie van de streamingdiensten enorm onder druk staat. Dat is knap. Heel knap."



De Jong noemt de sfeer tijdens de interviews 'vaak vleiend en bewonderd'. "Misschien zelfs wel tegen het kruiperige aan, het vilein bewaarde Ivo altijd voor de voice-over. Als je dat eenmaal door had werd een uitzending nóg leuker om te kijken. Net als het turven van hoe vaak zijn eigen naam viel. Want niemand is er zo goed in om behalve de geïnterviewde ook zichzelf eens goed in het zonnetje te zetten als Ivo. Ik dacht gisteravond dat er werkelijk geen einde kwam aan die stokoude sketch van hem met André van Duin."

Niettemin keek ze het fragment uit, zoals ze dat eigenlijk altijd doet bij Niehes programma, óók bij de archiefbeelden die veelvuldig werden herhaald. "Dat komt doordat Ivo eerst tv-maker is en dan pas interviewer. Hij denkt in beelden (liefst van luxe villa's, zwembaden en andere luxe uit het leven van zijn gasten) en in snijdbare quotes. Dus zegt hij rustig tegen de geïnterviewde: 'goh, vertel nog eens die anekdote van…'.



Er zijn volgens De Jong door de jaren heen genoeg presentatoren geweest die hem en zijn programma proberen te imiteren: Reinout Oerlemans, Peter van der Vorst, Art Rooijakkers, Jaïr Ferwerda nog recent. "En toch halen ze het allemaal niet bij het origineel. Ze missen net de boter en suiker waar Ivo zijn gasten mee insmeerde, om ons als kijker een uurtje weg te laten dromen."

Vorig jaar zei Ivo Niehe nog een in een interview in deze krant dat hij 'nog niet dacht aan stoppen'. "Ik heb trouwens net mijn contract weer voor een jaar verlengd. Natuurlijk zal er heus een keer een einde aan komen, maar zolang ik dit volhoud is dit heerlijk. En laat ik het afkloppen, maar fysiek en psychisch is het nog allemaal in orde."



De AVROTROS bevestigde eerder vandaag aan deze site dat de TV Show toch echt niet meer zal terugkeren. "Het klopt dat we gisteren de laatste aflevering hebben uitgezonden van de huidige reeks TV Show. We zijn nog in gesprek met NPO. En gaan er vanuit dat Ivo ook dit jaar te zien zal zijn op televisie," reageert een woordvoerder. Voor de duidelijkheid voegt ze toe: "Het is het einde van de TV Show in zijn huidige vorm, maar het is niet het einde van een tv-icoon. Wij, maar ook de NPO, hebben heel erg de intentie om televisie met hem te blijven maken."



Aan het afscheid van zijn programma werd vooraf overigens geen ruchtbaarheid gegeven. "Ivo wilde in de show afscheid nemen van de kijkers." En dat deed hij. Niehe richtte zich nog eenmaal tot de kijker: "Ik wil vooral u bedanken, die net als André van Duin, met ons programma is opgegroeid."