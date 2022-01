Met evenementen en concerten trekt Las Vegas weer miljoenen toeristen. De casino's verdienen miljarden dollars aan ze.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het geld rolt weer in Las Vegas, en hoe. In november verdienden de casino’s in de Amerikaanse staat Nevada meer dan een miljard dollar aan het gokken. Het is de negende maand op rij dat die grens van een miljard is doorbroken, en dat is een record. Het oude record van acht maanden dateert van 2007, een jaar voor de financiële crisis.

Het gaat om de opbrengst van de door het huis gewonnen weddenschappen. In november hielden de casino’s 1,32 miljard dollar over aan hun verliezende klanten. Iets meer dan de 1,22 miljard dollar van oktober. En bijna evenveel als de 1,36 miljard dollar van recordmaand juli. Alleen al op basis van november ontvangt Nevada 94 miljoen dollar aan belastingen.

Gokken is van vitaal belang

Vorig jaar bleven toeristen vanwege de pandemie weg en viel de gokstad volledig stil. Dat was vooral een groot probleem voor de 136.000 werknemers van de 267 grote gokbedrijven in de regio. Zij stonden op straat. Ook vielen de belastinginkomsten van Nevada hard terug. Gokken is van vitaal belang voor de staat, zegt de Democratische gouverneur Steve Sisolak over deze industrie.

Afgaande op de cijfers is Las Vegas weer tot leven gekomen. De casino’s verdienden niet alleen ruimschoots meer dan in november 2020, maar ook meer dan in november 2019, dus voor de coronacrisis. De toezichthouder op de kansspelen kwam donderdag met de nieuwe cijfers. Hoeveel de winnende bezoekers mee naar huis hebben genomen, is onbekend.

Opgeteld kwamen in november 3,1 miljoen toeristen naar Las Vegas. Dat is iets minder dan in oktober. Maar ze hadden meer te besteden, zegt economisch analist Michael Lawton van de gok-toezichthouder tegen AP. Wat meespeelt is dat in november de internationale vluchten vanuit Mexico en Canada naar Nevada op gang kwamen. Verder waren er speciale evenementen.

Sting en de Rolling Stones

Zo gaf de Britse artiest Sting een serie optredens in Caesars Palace, speelden de Rolling Stones in een stadion en waren er ook nog grote sportwedstrijden. Verder trok een handelsbeurs voor de auto-industrie 100.000 bezoekers.

Met oud en nieuw huisvest Las Vegas zo’n 300.000 bezoekers. Die komen bijvoorbeeld kijken naar het vuurwerk op de Las Vegas Strip – vorig jaar was het afgelast vanwege corona. Ook zijn er duizenden kaarten verkocht voor een muziekevenement in de open lucht met een lichtshow.

De show gaat door, zegt de lokale functionaris Michael Naft. Wel vraagt hij mensen die ziek zijn thuis te blijven. Want ook in de omgeving van Las Vegas loopt het aantal coronabesmettingen op.