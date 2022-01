In een jaar vol protest zag Ahmed Aboutaleb hoe de zwijgende meerderheid gewoon doorging. En daar moet meer aandacht voor zijn, zegt hij in een terugblik op 2021. 'Waarom is die luidruchtige minderheid altijd interessanter?'

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik zal u iets vertellen", zegt Ahmed Aboutaleb, terwijl hij zijn handen vouwt en lichtjes voorover buigt. "Ik heb ooit gedemonstreerd tegen de komst van kernraketten. Ik was één van die half miljoen mensen op het Malieveld. Dat was een manier van demonstreren, om de straat op te gaan en je mening kenbaar te maken. Tegengeluid is goed. Maar waar ik moeite mee heb, is dat mensen in toenemende mate de straat opgaan om hun standpunt te bevéchten. En dat baart me zorgen. Ook omdat er een grote meerderheid is die zich níet laat horen. Die niet de straat opgaat om te zeggen: 'Wij zijn vóór vaccineren.' Die mensen zijn stil, terwijl de tegenstanders bij het Torentje op pannen staan te slaan. Juist die groep krijgt de aandacht. Dat vind ik lastig."

De zwijgende meerderheid. Daar, had burgemeester Aboutaleb vooraf al gezegd, wilde hij het nu eens over hebben als we zouden terugblikken op 2021. De mensen die we niet hoorden in dit jaar vol woede en protest. "Het boeit mij", zegt Aboutaleb in zijn werkkamer, onder een antieke kaart van de stad die hij sinds 2009 leidt. "Mensen die tevreden zijn, gezagsgetrouwe burgers die zeggen: 'Als mijn regering dit van mij vraagt, dan zal dat niet voor niks zijn.'"

Vindt u dat die groep te weinig gehoord wordt?

"Ja. We weten te weinig waarom zo veel mensen gezagsgetrouw zijn. Dat moet je koesteren. De mensen staan in de rij om te boosteren. Waarom? Dat vind ik een belangrijke vraag. Ik denk dat de verhouding in dit land momenteel 70-30 is als het gaat om wie vrede heeft met hoe het gaat en wie niet. En binnen die 30 procent is een nog veel kleinere groep die serieus ontevreden is en dat luid laat horen. Die is blijkbaar interessanter dan de rest."

De microfoon staat vaker bij mensen met een afwijkende mening, zo werkt dat. En…

"Nou, dat vind ik de vraag, of dat zo moet werken. Ik heb er in toenemende mate moeite mee dat ik en anderen bij tv-uitzendingen altijd tegenover een opponent moeten zitten. Daarmee wek je de indruk dat een mening alleen maar interessant is als het een tegengeluid is. Ik vind dat niet zo vanzelfsprekend."

Ik wilde zeggen: het kan ook heel waardevol zijn om te begrijpen waar die boosheid vandaan komt.

"Ja, maar het is óók goed om te luisteren naar de zwijgende meerderheid. Dat is net zo valide. En dat punt wil ik graag maken."

2021 was een jaar van onrust in Rotterdam. Door rellen op de Beijerlandselaan (in januari) en de Coolsingel (in november) was de stad twee keer wereldnieuws. Er was een woonprotest dat leidde tot hard politieoptreden en een lange reeks gewelddadige incidenten door Feyenoordsupporters.

Ziet u een rode draad?

"Nee. Echt niet. Ik zie mensen die de straat opgaan om klassieke standpunten kenbaar te maken, maar ook mensen die hun standpunten willen bevechten. Met dat laatste heb ik moeite. Ik zag Feyenoordsupporters vorige week nog achter een bus aanhollen, soms vaders met kinderen... Wat voor voorbeeld geef je dan? En toen die Ajax-bus binnen was, nou ja, toen gooiden ze hun vuurwerk maar naar agenten. Er is geen omstandigheid te bedenken waardoor je kunt zeggen: 'Ik begrijp dat', of 'ik heb er begrip voor.' Het is totaal idioot."

Na de rellen op de Beijerlandselaan en de Coolsingel zei u geen zin te hebben in de vraag wat er achter dat geweld zat. Waarom niet?

"Dat vond ik op dat moment te gemakkelijk. Als een groep mensen crimineel gedrag vertoont, plunderen, jatten, dan ben ik er het type mens niet naar om dan over verzachtende omstandigheden te praten. Ik vind het dan zaak om partij te kiezen voor de gedupeerden. Ik was vanmorgen nog in Bloemhof, waar van alles gebeurt voor jongeren daar, en toch kiezen sommige jongens ervoor om drugsuithaler te zijn in de haven. Ik denk dat het goed is om daar niet te snel in verzachtende omstandigheden over te praten."

Maar kijken waar iets vandaan komt, is niet hetzelfde als iets goedpraten.

"Zeker. Maar ik heb soms te maken met politieke discussies waarin wordt gezegd: 'Als je niet had bezuinigd op jeugdvoorzieningen, dan was dit niet gebeurd.' Nou vind ik jeugdvoorzieningen belangrijk, maar dat het ontbreken daarvan de reden is voor rellen: lariekoek natuurlijk. Echt de grootst mogelijke onzin."

Het bleek tijdens de rechtszaken na die rellen vooral te gaan om jongens zonder strafblad, vaak met een baan en een studie. Geen doorgewinterde hooligans. Het is toch belangrijk om te kijken hoe ze zover kwamen?

"Ik heb er een aantal zelf gesproken. Zeer indringende gesprekken waren dat. Een jongen van 22, die zes maanden had vastgezeten voor de rellen en nu tegen een boete van 20.000 euro aankijkt. Ik vroeg: 'Heb je spijt? Waarom deed je het?' Nou, hij was een meeloper, dat was het verhaal. Ik heb nog voor hem bemiddeld bij het vinden van een opleiding. Een andere jongen kwam die avond terug van werk, zag de rellen en ging meedoen. Ook geen doorgewinterde hooligan. Vanuit een soort kick dacht hij: ik doe mee. Dat vind ik geen rechtvaardiging. Je kunt ook gewoon naar huis gaan."

Hebben de rellen u niet aan het denken gezet?

"Na de rellen in januari heb ik me afgevraagd: hebben we op Zuid verkeerd beleid gevoerd? En dan zeg ik: 'Nee.' We hebben in Rotterdam-Zuid een baangarantie. Als je nu besluit in de zorg of techniek te gaan werken, heb je zó een baan. Dat regelen we voor je. Maar het komt mij soms ook voor dat persoonlijk tekortschieten wordt gespiegeld op de overheid. Persoonlijk geluk, dat moet je zelf organiseren. De overheid is er voor goed onderwijs, hulp bij het zoeken naar een baan, een woning. We zijn er niet voor om te regelen dat iedereen in een Porsche rijdt."

Carnisse was dit jaar Aboutalebs eigen microkosmos, zoals hij het noemt. Hij bracht veel dagen door in de wijk die worstelt met verpaupering, arme arbeidsmigranten en huisjesmelkers. "Mensen slapen er buiten of in kelders. Toen ik erachter kwam dat die woninkjes massaal worden opgekocht door beleggers, heb ik emotioneel de telefoon gepakt en de minister van Binnenlandse Zaken gebeld. Ik zei: 'Ik heb je hulp nodig. Niet volgend jaar, vandáág.' Een week later zaten onze mensen bij elkaar en zo is de opkoopbescherming ontstaan. Vanaf volgende week kun je er alleen nog een woning kopen als je er zelf gaat wonen. Zó beschermen we hier mensen. En ik sluit niet uit dat we daarin tekortschieten, dat we niet iedereen op de radar hebben, maar we doen veel. Ik krijg tientallen mails per dag, vaak over dingen die niet goed gaan. En die lees ik allemaal."

Het was een jaar van extremen, ook voor u. U werd uitgeroepen tot beste burgemeester ter wereld…

"Ja, kijk." Aboutaleb wijst naar een beeldje op tafel, drie op elkaar gestapelde kubussen.

…maar u kreeg ook een brief van vijf VN-rapporteurs, die spraken van mogelijke schending van de mensenrechten. Welke van de twee vond u het meest waardevol?

"Ik vond ze allebei waardevol. Ik ken de VN beter dan wie ook hier en ik heb me echt verbaasd over die brief. Ik weiger te accepteren dat ik burgemeester ben van een stad waarin mensenrechten worden geschonden. Wat gaan we nou krijgen? Er is een besluit genomen (over de sloop van de Tweebosbuurt, red.) waar politiek verschillend over werd gedacht en waar een groep zich lang tegen heeft verzet. Dat mag. Maar er is geprocedeerd aan alle kanten en uiteindelijk heeft het gerechtshof de gemeente en Vestia in het gelijk gesteld. Alleen: dat laatste haalt de krant niet en ik weet ook niet of de VN het weet. Ik heb ze uitgenodigd om uit te leggen wat we hier doen. Ik heb nog geen reactie gehad."

En die prijs?

"Die past in de categorie 'leuk'. Ik heb daar ook een prijs staan voor 'Beste bestuurder van Nederland', die heb ik drie keer gekregen. Ook in de categorie 'leuk'. Het past in deze tijd, waarin de figuur van burgemeester aan importantie heeft gewonnen. We krijgen een onderscheidende positie in de meest ingewikkelde discussies, wij zijn de doeners. Waar landelijke overheden soms verzanden in ideologische discussies, zeggen wij: 'Minder CO2? Dan gaan we experimenteren met minder autoverkeer in de stad.' Ik vind het trouwens vooral een prijs voor het hele college. Maar de burgemeester is in de beeldvorming vaak in the lead, dat is natuurlijk waar."

In die rol wil Aboutaleb ook de discussie openen over hoelang corona ons leven nog moet bepalen. "Wanneer aanvaarden we dit als een blijvend fenomeen in ons arsenaal van tegenstanders in het leven? Is het bij vijf doden per dag, bij honderd? Je kunt de samenleving niet eindeloos in een gevangenis houden. Er móet een moment komen waarop we zeggen: 'We gaan terug naar hoe we 2019 leefden. We houden ons aan de basisregels en we aanvaarden dat we elke dag met doden en besmettingen te maken hebben.'"

Als we dat doen, moeten we ook aanvaarden dat er niet voor iedereen plek is in het ziekenhuis.

"Dan raakt u aan iets anders. Wij hebben de boel in handen gelegd van verzekeraars die op het bed nauwkeurig de zaak uitrekenen, waardoor er geen rek meer in zit. We moeten overschotten in ons systeem hebben. Dat kost geld, maar dat geldt ook voor de brandweer. Die blussen niet de hele dag branden, maar het is wel fijn dat ze er zijn. Die discussie moeten we ook over de zorg voeren. We hebben een stelsel gecreëerd dat goede kanten heeft, maar ook idiote.

Ik vertel u iets uit mijn eigen ervaring. Het ziekenhuis waar mijn vader wordt behandeld, meldde onlangs dat het voor 2022 geen contract meer heeft met zijn verzekeraar. Dat heet 'contractvrijheid'. Maar mijn vader is gebaat bij continuïteit en hij begrijpt dat jargon niet. De oplossing: overstappen naar een andere verzekeraar. Veel te veel gedoe voor een man die daar niet op zat te wachten. Dat zijn toch bizarre dingen waar we met elkaar in terecht zijn gekomen?"

Niet alleen door zijn vader ervoer Aboutaleb dit jaar van dichtbij hoe de zorg in elkaar steekt, dat gebeurde ook door zijn eigen lijf. Hij ging 'door de medische molen', zoals hij het noemt, nadat hij was behandeld aan zijn schildklier. Aboutaleb moest het werk drie weken lang neerleggen.

"Ik heb voor het eerst in mijn leven mogen ondervinden hoe het is als je lijf je in de steek laat. Dan ga je het leven waarderen, kan ik u zeggen. En de mensen in de zorg ook. Als ik de mensen iets mag wensen voor het nieuwe jaar, is het dat: gezondheid. Al het andere is daaraan ondergeschikt."