Niemand wist wie Repelsteeltje was. De anonieme schilder van het Anne Frank-portret op de geluidswal van de A28 hield zijn identiteit 13 jaar geheim. Omdat Rijkswaterstaat de veelgeprezen muurschildering veilig gaat stellen, wil Bastiaan Cornelis (31) zich op de drempel van 2022 niet langer verstoppen achter zijn pseudoniem.

Hij was een beginnend street art painter, achttien jaar en nog nat achter de creatieve oren, toen hij op een goede dag in 2008 zes verfspuitbussen en een geprinte foto van Anne Frank in zijn rugzak stopte en naar bos Nimmerdor toog. De dagboeken van het joodse meisje dat de holocaust niet zou overleven, die hij kort ervoor had beluisterd, maakten zo'n diepe indruk dat de jonge Bas haar wel moest eren met een portret.

"Ik ben nogal dyslectisch. Omdat lezen lastig is voor mij, koos ik voor het luisterboek. Het verhaal van Anne Frank liet me daarna niet los. In een impuls heb ik toen besloten om haar te schilderen, ergens in de buitenruimte. Ik had zo hier en daar al wel abstracte voorstellingen gemaakt, maar dit was mijn eerste portret."

Het portret van Anne Frank op de geluidswal bij de A28. Het portret van Anne Frank op de geluidswal bij de A28. Foto: Bram Hoogeveen

Bastiaan kiest voor de betonnen geluidswal aan het eind van het lange bospad, omdat hij er zonder pottenkijkers aan de feitelijk illegale muurschildering kan werken. Tegelijkertijd, zo redeneert hij, hebben wandelaars die wat dieper het bos inlopen er straks zicht op. "Een goede plek dus. Ik heb de print van Anne Frank opgehangen en ben aan de slag gegaan. Het viel nog niet mee om haar gezicht tot leven te laten komen zonder penselen en met alleen spuitbussen. Ik zette er enkele zinnen uit haar dagboek bij om het extra betekenis te geven en ik ondertekende het met Repelsteeltje.'

Hij schrikt als er niet lang daarna een foto van zijn werk verschijnt in AD Amersfoortse Courant. "Ik was trots maar niet blij, want het was nog niet af. De mond, de neus, de ogen, de haren; alles eigenlijk. Ik ben kort daarna teruggegaan om er de laatste hand aan te leggen. Het kan altijd beter, en ik stond pas aan het begin van mijn artistieke loopbaan, maar ik was best tevreden over het resultaat. Dat het portret een paarse gloed heeft, komt trouwens doordat de inkt van mijn printer bijna op was. De afbeelding kwam er paarsig uit. Ik besloot het zo te laten, vond het wel een mooi toeval."

Van der Laan

In Repelsteeltje schuilt een kunstenaar, zo zal blijken. Als Bastiaan Cornelis doorloopt hij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En hoewel hij afstudeert als illustrator en grafisch mooie dingen doet, blijft streetart zijn voorkeur houden. Hij beschildert gevels in opdracht, maar zoekt ook altijd naar vrij werk. Amersfoorters kunnen hem kennen van het enorme natuurtableau dat hij maakte met twee vrienden op een gewezen bankgebouw op de hoek van de Leusderweg met de Van Bemmelstraat.

In Amsterdam wordt hij een lokale beroemdheid na het maken van een verfspuitportret op een bouwschutting van de dan pas overleden burgemeester Eberhard van der Laan. De geschiedenis rond de Anne Frank-schildering herhaalde zich tot op zekere hoogte, vertelt hij. "Wat verschilde was de plek. Ik schilderde Van der Laan midden in Amsterdam aan een drukke straat, vlak bij waar ik toen woonde. Ik had voor de zekerheid ook toestemming gevraagd aan het bouwbedrijf. Dat vond het prima. Maar ook toen kwam het portret eerder in de media dan ik wilde. Het was opnieuw niet af en ik moest weer snel aan de tweede ronde beginnen. Het was leuk om te doen. Vanaf het moment dat de mensen zagen aan wiens beeltenis ik werkte, kon ik niet meer stuk. Ik maakte honderden praatjes en kreeg van iedereen koffie en broodjes kroket aangeboden."

Het Van der Laan-portret kreeg een plaatsje in het verzorgingshuis achter de bouwschutting. Dat het politiebureau verderop het 'illegale' kunstwerk ook graag wilde hebben, amuseerde de maker. Het zegt ook iets over de groeiende status van streetart als kunstgenre, vindt hij. "Een mooie ontwikkeling natuurlijk. Streetart is hot op dit moment. Iedere stad is er mee bezig. Al zit daar ook een keerzijde aan. Als overheden het gaan claimen en beroemde painters uit het buitenland in laten vliegen - wat veel gebeurt intussen - dan verliest het zijn oorspronkelijkheid. Het is kunst van de straat. Laat het dat dan ook zijn en kies voor artiesten uit de eigen omgeving."

Voor de stad van zijn (graffiti)jeugd Amersfoort heeft hij een speciale boodschap: "Zorg voor voldoende gedoogplekken waar beginnende street artists hun eerste stappen kunnen zetten. Amersfoort had er een aantal in mijn tijd, maar behalve het tunneltje bij de Dorresteinseweg is alles verdwenen of tot verboden zone verklaard. Graffiti kan óók mooi zijn, en soms vormt het de start van een artistieke loopbaan."

Kriebelen

Zo ging het bij hem tenslotte ook, wil Bastiaan, vader van twee jonge kinderen inmiddels, maar zeggen. Als part-time kunstenaar met een halve kantoorbaan kriebelt het wel.

"Het liefst wil ik leven van mijn kunst. Misschien is dat ook wel waarom ik nu uit de schaduw stap. Ik wil schilderen op muren, gevels en wat al niet meer. Tegen mooie opdrachten zeg ik geen nee."

Rijkswaterstaat koestert portret: 'pareltje'

De muurschildering van Anne Frank op de achterkant van een geluidsscherm bij Amersfoort blijft bewaard als de A28 over enkele jaren wordt verbreed. Rijkswaterstaat belooft het portret na de operatie terug te plaatsen op nagenoeg dezelfde plek, aan het eind van het bospad in Nimmerdor.

Om aan te geven dat het haar ernst is, liet Rijkswaterstaat in het ontwerptracébesluit voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken opnemen dat het graffiti-portret uit 2008 niet mag sneuvelen bij het slopen en vervangen van het geluidsscherm. Volgens projectmanager Rob Termaat gebeurt het niet vaak dat Rijkswaterstaat graffiti-uitingen laat staan. "Normaal halen we spontaan aangebrachte teksten en tekeningen weg van geluidsweringen, viaducten en bruggen. Maar deze wilden ook wij graag behouden zien. Het is een pareltje in een geluidsscherm."

De muurschildering werd in 2008 aangebracht door graffiti-artiest Repelsteeltje. Omdat het op de keper beschouwd een illegale activiteit betrof, hoefde niemand te weten hoe zijn echt naam luidde. In een poll op de website van AD Amersfoortse Courant stemde in 2009 90 procent voor behoud van het portret. Op aandringen van GroenLinks besloot de gemeente de illegaal aangebrachte kunstuiting te beschermen.

Verzoek

Amersfoort plaatste een bordje met de geboorte- en sterfdatum van Anne Frank en het vriendelijke verzoek geen andere graffiti op de plek aan te brengen. In 2018 werkte de kunstenaar het verweerde portret en de dagboekteksten op verzoek van de gemeente bij. Een vaste wandelaar in Nimmerdor zorgt er al jaren belangeloos voor dat de plek ook verder intact blijft.

Over een jaar of twee is volgens verantwoordelijk ambtenaar Francis Grond opnieuw een opfrisbeurt nodig. "Kunst in de buitenlucht, want zo beschouwen wij dit werk, kan op den duur slijten of vervagen. Veel mensen hebben wat met het portret. Ga er vooral eens kijken als je het nog nooit hebt gezien, zou ik zeggen. Het is een bijzondere plek."

Het gebaar van Rijkswaterstaat is zeer welkom, zegt Grond. "We zijn er blij mee. Het geluidsscherm is immers niet van ons. Voor het behoud van de muurschildering zijn we aangewezen op de wegbeheerder. Technisch is het te doen. Het portret en de tekst staan op twee betonnen keerelementen. Die kun je uitgraven en terugplaatsen in of tegen het nieuwe geluidsscherm. Dat komt weliswaar een paar meter het bos in door de verbreding van de snelweg, maar de panelen met het portret en de tekst blijven in het verlengde van het pad staan. Ik stel me zo voor dat de gemeente er vanaf dat moment zorg voor draagt."