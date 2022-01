Een huisarts uit Boxmeer schreef Janny van Doorn en haar 81-jarige partner het omstreden ivermectine voor om snel te genezen van corona. Het hielp niets, maar het stel was ondertussen wél 450 euro lichter.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Opgelicht door een Boxmeerse huisarts. Dat is Janny van Doorn (77) uit Vlissingen naar eigen zeggen. Op Twitter spuidde ze recent haar woede over een geregistreerde dokter van de 'Praktijk voor Biofysische Geneeskunde' in Boxmeer.



De dokter stond geregistreerd in het zogenoemde BIG-register, een register dat duidelijkheid geeft over wat een zorgverlener kan en mag doen. De arts schreef Janny van Doorn op 12 december het omstreden ivermectine voor om snel te genezen van corona. Ook haar 81-jarige partner kreeg na een digitaal consult het advies een kuur te volgen. Maar het medicijn bleek geen effect te hebben op het tweetal, want ze bleven doodziek. Terwijl er flink in de buidel was getast.



De tweet van Van Doorn: 'Ivermectine, met zijn twee, 450 euro lichter, en geen enkel resultaat. Oplichterij in onze ogen. Ondanks alle mooie verhalen van COVID-19 zelfhulp'.



Ivermectine is een middel dat onder meer kinderen krijgen als ze na spelen in de zandbak wormpjes in de ontlasting hebben. Het is ontwikkeld om schurft, maar ook rivierblindheid en hoofdluis te bestrijden. Als parasietenbestrijder zou het niet tegen een virus als corona kunnen werken, menen onderzoekers.

Effectief

Maar een groep van vijftien huisartsen, van wie een deel uit het alternatieve circuit, zegt dat het spul wel degelijk effectief is.



Ze hebben zich aaneengesloten via de website Zelfzorg COVID-19. Tot ongenoegen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hoewel schadelijke bijwerkingen niet zijn aangetoond, is wetenschappelijk bewijs voor enig genezend effect op corona afwezig, aldus het NHG.



De rechter gaf het huisartsengenootschap gelijk toen Zelfzorg COVID-19-artsen een negatief advies om het middel voor te schrijven van het NHG aanvochten. Een van de artsen die doorgaat met voorschrijven, is inmiddels door de Inspectie voor Jeugd en Gezondheidszorg beboet met 3000 euro.



"We waren doodziek, alsof er een blok beton op ons lag, zo benauwd. We wilden zo niet eindigen en waren totaal wanhopig", verklaart Van Doorn waarom ze zich tot de website wendde. Ze had naar de huisarts kunnen gaan. "Maar die zou ons meteen doorsturen naar het ziekenhuis hier in de buurt. Daar hebben we geen enkel vertrouwen in. Op die website lazen we over mensen die al na één dag weer beter waren. Dat wilden wij ook."



Het digitale consult met de Boxmeerse huisarts resulteerde in een recept dat via een meewerkende apotheker in Venlo weer leidde tot een postpakket naar Vlissingen met daarin de ivermectine, maar ook extra preparaten als vitamine c en d, zinkcarbonaat en een antibioticum. Toen het gehoopte herstel uitbleef, ging Van Doorn zich meer verdiepen in de website en het contact met de dokter. "Toen pas zag ik dat de inspectie het middel afraadt. Ik dacht ook: toch gek, dat zo'n dokter met een consult van 10 minuten zoveel geld verdient."

Onzin

De betreffende huisarts in Boxmeer - ze wil niet met naam in de krant, 'om verdere stigmatisatie te voorkomen' - doet de kritiek op de gevraagde vergoeding af als onzin. "Ik heb twee consulten gegeven à 75 en 60 euro. Dat is wat ik eraan verdiend heb. De medicijnkosten zijn wat hoger, onder meer omdat mevrouw en mijnheer wat zwaarder zijn en je vijf dagen ivermectine moet slikken gedoseerd naar het lichaamsgewicht. Maar daar verdien ik niks extra's aan."



Ze bevestigt het middel nog steeds voor te schrijven, ook al wordt dit door het NHG afgeraden. Woordvoerder Evert de Blok van de website Zelfzorg COVID-19 laat weten dat ook de andere dokters onverminderd doorgaan met wat ze voelen als hun missie. Landelijk zijn er inmiddels 3000 consulten geweest: "Omdat het middel leidt tot 80 procent minder ziekenhuisopnames. Het werkt."



Is het NHG dan gek? De Blok: "Die baseert zich op 3 studies, wij op 71 studies wereldwijd. Ivermectine mag al officieel voorgeschreven worden in 39 landen. Nederland loopt achter."



Een woordvoerder van het NHG wijst erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie eveneens negatief adviseert. De officiële stellingname van het NHG: 'Vanwege de onzekerheid over het effect van ivermectine op de duur van de klachten (kwaliteit van bewijs: zeer laag) en de lage kwaliteit van bewijs voor het effect van ivermectine op het voorkomen van ziekenhuisopname blijft de aanbeveling over ivermectine ongewijzigd. We bevelen het off-label voorschrijven van ivermectine niet aan als behandeling voor patiënten met COVID-19 in de huisartsenpraktijk.'

Boos

Janny van Doorn, pas sinds een paar dagen weer wat herstellende, kan zich voor het hoofd slaan dat ze zich niet eerder heeft verdiept in de officiële richtlijnen. "Je kunt zeggen dat ik zelf dom ben geweest, maar het is ook een feit dat het wel heel makkelijk is te regelen allemaal. Ik ben óók boos op de Inspectie voor Jeugd en Gezondheidszorg. Die zou harder moeten optreden."



Volgens een woordvoerder van de IJG is dat laatste geen taak voor de Inspectie. "Ons streven is niet op de eerste plaats om te straffen, maar om te corrigeren, zodat de zorg er beter van wordt. Zijn er ernstige overtredingen, dan is dat een zaak voor de strafrechter."