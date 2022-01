Daar zijn ze weer, de goede voornemens. Tien experts geven tips en inzichten om uw plannen in daden om te zetten. Seksuoloog Wim Slabbinck buigt zich hier over uw relatie en intimiteit: hoe maak ik mijn seksleven uitdagender?

“In een goed seks­leven is er een gezonde balans tussen gewoontes en vernieuwing. Sinds maart 2020 is dat tweede aspect voor heel wat koppels moeilijker geworden.” Aan het begin van de corona­crisis werd weleens gegrapt dat mensen meer seks zouden hebben dan ooit tevoren, maar seksuoloog Wim Slabbinck helpt die illusie de wereld uit. “In mijn groeps­praktijk zie ik een duidelijke toename van het aantal cliënten, waarbij de vaakst voorkomende seksuele klacht over een gebrek aan passie binnen relaties gaat. De vrijheidsbeperkingen zorgen ervoor dat het voor velen moeilijk wordt om pit in hun seksleven te behouden.”

Koppels hadden tijdens de lockdowns wel meer tijd voor elkaar. Welke impact had dat op hun seksuele relaties?

“In de meeste gevallen zaten mensen eigenlijk te dicht op elkaars huid. Nabijheid is belangrijk voor ons verlangen, maar afstand is dat ook. Het is namelijk de afstand die verlangen opwekt. Partners hebben er op seksueel vlak ook baat bij om elkaar in verschillende contexten te zien. Als je bijvoorbeeld op een feest ziet dat je geliefde bijzonder vlot is of tijdens een sportwedstrijd opmerkt dat hij erg competitief is, kan dat verlangen opwekken. Tijdens de crisis vielen die mogelijkheden weg en stonden mensen vaker onder druk, waardoor ze op seksueel vlak sneller problemen kregen.”

De vrijheidsbeperkingen zullen niet meteen verdwijnen. Hoe kunnen mensen met een vaste relatie hun intieme leven ondertussen interessant houden?

“Ik denk dat seks nog te vaak beschouwd wordt als iets dat spontaan moet gebeuren. Dat geldt voor verliefdheid, maar niet bij langdurige relaties. Het zou geen taboe mogen zijn om er wat planmatiger mee om te gaan en om bijvoorbeeld af te spreken wanneer je tijd kan maken voor intimiteit met je partner. Daarnaast zijn er nog steeds mogelijkheden om zelfs tijdens een lockdown voor spanning te zorgen. Zo kun je samen met je partner naar een sekswinkel om een speeltje uit te kiezen. Mensen die meer openstaan voor zulke experimenten, hebben gemiddeld ook een grotere kans om hun seksleven spannend te houden.”

Die aanpak veronderstelt wel een grote openheid. Wat met mensen die meer moeite hebben om over hun verlangens te spreken?

“Ik denk dat het vooral belangrijk is om tijdig open te zijn over je gevoelens. Vaak wordt binnen relaties pas over seks gesproken als er een probleem opduikt. Dan krijgt een van de partners bijvoorbeeld het verwijt dat die te veel of te weinig zin in seks heeft, maar zo voelt die persoon zich snel in het defensief gedreven. Op dat moment wordt een gesprek sowieso moeilijker.

“Wie het moeilijk vindt om er met zijn partner over te spreken, kan een beroep doen op Kindu. Die app laat partners vragenlijsten over seksuele verlangens en fantasieën invullen, waardoor ze kunnen ontdekken wat ze gemeenschappelijk hebben. Een vragenspel met kaarten behoort ook tot de mogelijkheden: op die manier valt een deel van de gêne rond de gevoelige onderwerpen weg.”

Wat als uit die vragenlijsten en gesprekken blijkt dat mensen op seksueel vlak uit elkaar gegroeid zijn?

“Seksuele voorkeuren veranderen door de jaren heen, maar toegenomen verschillen hoeven niet het einde van een relatie te betekenen. Als je partner interesse heeft voor iets waar je zelf niet meteen enthousiast over bent, kun je proberen te achterhalen waar die voorkeur vandaan komt. Wanneer iemand plots anale seks wil, kan dat bijvoorbeeld ook het geval zijn omdat hij geïnteresseerd is in dominantie of omdat hij op zoek is naar avontuur. Op die manier kun je binnen die verschillende interessedomeinen op zoek gaan naar gelijkenissen. Al blijft het belangrijk dat partners alleen beslissingen nemen in functie van hun relatie.”

Alleenstaanden en mensen die geen mono­game relatie hebben, krijgen tijdens de pandemie minder kansen om hun seksuele verlangens te bevredigen. Welke impact heeft dat op hun welzijn?

“In mijn praktijk merk ik dat veel singles vandaag worstelen met de vraag wie ze zijn. Mensen geven betekenis aan zichzelf door contacten met anderen te onderhouden, en op seksueel vlak zorgt dat gebrek aan relaties er tijdens de crisis dan ook voor dat ze zich minder geapprecieerd voelen. Het gebrek aan intimiteit is abnormaal, daarom vind ik dat we het aan hen verplicht zijn om meer aandacht aan hun welzijn te besteden.

“Tegelijkertijd merk ik dat bij veel jongeren een knaldrang leeft en dat zij graag hun verloren tijd willen inhalen. Daardoor bestaat de kans dat ze vroeger seksueel actief worden, zelfs wanneer ze daar nog niet klaar voor zijn. Dat lijkt me ook geen goed idee. Onderzoek leert namelijk dat mensen die tussen hun eerste kus en hun eerste seksuele contact langer wachten, ook positiever op die ervaring terugkijken. In het nieuwe jaar vind ik dan ook dat het belangrijk blijft om op seksuele educatie in te zetten.”

Naast corona heeft ook porno een grote invloed op onze seksualiteitsbeleving. Hoe ziet een gezonde pornoconsumptie eruit?

“Ik denk dat het vooral belangrijk is om na te gaan wat voor porno je kijkt. Als je bijvoorbeeld alleen maar beelden met gespierde mannen bekijkt, is het niet onlogisch dat je zelfbeeld daar op termijn onder kan lijden.

“Daarnaast is het aantal keer dat mensen naar porno kijken minder relevant dan de duur van de consumptie. Problematisch pornogebruik treedt vaak op wanneer het doel, opwinding of een orgasme, niet in verhouding staat tot de inspanning. Die beelden zijn niet gemaakt om er telkens heel lang naar te kijken, dat kan een negatieve invloed op hun welzijn hebben.

“Daarom denk ik dat het bij zelfbevrediging fijn is om voor afwisseling te kiezen. Je eigen fantasie kan vaak meer bevredigende orgasmes opleveren dan wanneer je naar porno kijkt. Net zoals je van een bezoek aan een restaurant vaak langer nageniet dan van een snelle hap bij McDonald’s. De notie dat gratis porno sowieso goed is, mag dus gerust in vraag gesteld worden.”