Ze torst een stel flinke rugzakken mee. Maar Hanny Heuvelink (56), geboren en getogen in Diepenheim, blijft er monter onder. 'Ik ben erin gerold, ik weet niet beter.' Pas toen haar vader overleed, toen viel er echt een last van haar af.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Als mensen Hanny Heuvelink voor het eerst ontmoeten, dan slaan ze nog wel eens een kinderlijke toon aan. "Snap ik wel hoor. Mijn ogen en oren, die korte nek", zegt ze. Hoe ze dan reageert? "Ik zeg: 'Je mag op een andere modus hoor, ik ben niet seniel.'" Haar hoofd gaat iets omhoog, pretoogjes van onder haar hangende oogleden en e zegt: "Ik ben niet zo van eromheen draaien."



De 56-jarige Heuvelink kijkt terug op een bijzonder jaar. Haar aparte koppie kreeg plots landelijke bekendheid als 'het gezicht van armoede'. Of beter: van het wantrouwen en de vernedering die bijstandsgerechtigden nogal eens ten deel vallen.



In een dubbelinterview met de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah - bij de talkshow Op1 - vertelde Hanny over een poging om via bijzondere bijstand haar kapotte stofzuiger te vervangen. De afdeling 'werk & inkomen' eiste bewijs, uiteindelijk toog ze in arren moede met het apparaat achter op de fiets naar de stadswinkel. Daar kreeg ze opdracht om en plein public de stekker in het stopcontact te steken. "Wat er na die interviews gebeurde, ik sta er nog versteld van", zegt ze.



Even naar de super duurde 's anderendaags anderhalf uur, zo vaak werd ze aangeklampt. Ze kreeg successievelijk 48 stofzuigers aangeboden ('toch maar voor bedankt'). Vechtsporter Joop Kasteel ('2 meter hoog, 2 meter breed') meldde zich aan haar deur, tot tranen geroerd. Kort erop liet hij een Rolls-Royce voorrijden voor een verwendag.

De stofzuiger

Onder de titel De stofzuiger van Hanny bracht socioloog Thomas Kampen een boekje uit met ervaringen van bijstandsgerechtigden met de instanties. En Hanny deed haar verhaal tegenover Kamerleden, vergezeld van steun en toeverlaat Ralf Embrechts. Op het Binnenhof stuitten ze die dag op Mark Rutte. Ze gniffelt en zegt: "We hebben 'geëlleboogd' en ik begroette hem met: 'Ik ken u niet, heb geen actieve herinnering aan u'. Hij moest lachen en zei: 'Ik wel aan u'. En wég was-ie."



Hanny zit aan de ronde tafel aan het voorraam van haar woninkje, buil shag onder handbereik ('die brengt iemand voor me mee uit Bels'). Nee, haar zware stem komt niet door roken of kroegbezoek. "Die had ik als meisje al, misschien heb ik me die aangeleerd. Met mijn 1 meter 57 ben ik niet zo zichtbaar, maar zo hóren ze me wel", zegt ze met Twentse tongval.



Praten over armoede, de Participatiewet, de Quiet-community, het is al bijna routine voor haar. Maar een gesprek over zichzelf vindt ze andere koek. "Het is veel drama." Dat realiseerde ze zich toen ze vooraf haar leven overdacht. "Ik kan me voorstellen dat mensen schrikken. Maar het moet geen tranentrekker worden, want dat ís het niet. Ik heb zes, zeven rugzakken, maar draag ze niet allemaal tegelijk. En ik ben erin gerold, ik weet niet beter. Ik heb het niet makkelijk, maar ik ben tevreden." En dan vertelt ze.



Haar jeugd speelt zich af aan de rand van het stadje Diepenheim. Moeder drijft daar een boerderijtje, gepacht van een graaf, vader zit op de vrachtwagen. Hanny merkt al vroeg dat ze anders is. "Ik had flaporen, slechte ogen, heel snel blauwe plekken, overbeweeglijke gewrichten", zegt ze. "En ik bleef een stuk kleiner dan mijn jongere zusjes."



Ze wordt 'dus' veel gepest, maar weet zich te weren met gein en zelfspot. Als weer iemand roept: 'Wat ben jij lelijk', dan antwoordt ze: 'Jíj hoeft in elk geval niet naar de opticien'. "Dat heb ik van mijn moeder, zij had de lach aan d'r kont."

Breuk met geboorteplaats

Maar bij haar vader kan ze niks goed doen. Erger dan diens klappen is zijn voortdurende boodschap: 'Kan jij toch niet, snap jij toch niet!' "Daar word je op den duur heel onzeker van", zegt Hanny. Ze gaat naar de huishoudschool, uitgemaakte zaak. Op een plankje in haar Tilburgse huiskamer staat een klein gezinsportret. Vader, moeder en zusjes bijeen, Hanny wat afzijdig. "Ik moest er toch bij op."



Een tragisch ongeval leidt een rigoureuze breuk met haar geboorteplaats Diepenheim. Als Hanny 20 is, overlijdt haar moeder na een aanrijding. Haar vader krijgt een nieuwe relatie, dat brengt thuis veel extra spanning teweeg.



Als Hanny zwanger raakt beschikken de dokter en de dominee dat het voor alles en iedereen beter is dat zij ver weg naar de opvang gaat. Zo belandt ze als alleenstaande moeder bij Huize de Bocht in Goirle: een ware cultuurshock. Lotgenoten gebruiken alcohol en drugs en gaan tekeer tegen de begeleiding.



"Ik was verreweg de braafste", zegt ze. Stomverbaasd ziet ze hoe zwervers in Tilburg uit prullenbakken eten. "Iedereen liep aan ze voorbij, zo erg, ik ging ze brood geven." Dat knauwerige dialect stelde haar voor raadsels. "Het klonk zo agressief."

Erfelijke aandoening

De constante: "Het gevoel: ik kan het niet, ik snap het niet, ik ben een hele rare. Ik stond er alleen voor, was soms echt radeloos." Op die momenten houdt ze zichzelf een gezegde voor uit haar geboortestreek: al is't nog zo duuster, het wordt aai't weer lech. "Die Twentse nuchterheid heb ik altijd behouden", zegt Hanny.



Er valt veel op zijn plaats als ze met beide oudste kinderen (ze krijgt er in Tilburg uit een nieuwe relatie nog twee) bij de kinderarts belandt, ze zijn dan 6 en 4 jaar oud. Ze hebben het syndroom van Noonan, zo blijkt, net als hun moeder. Dat is een erfelijke aandoening met groeistoornissen, een afwijkend uiterlijk en leerproblemen. In het hele land zijn op dat moment 35 mensen met dit syndroom bekend.



Hanny: "Tja, wat moest ik daar zelf mee? Ik was inmiddels 29 jaar, niks meer aan te doen. Maar met de kinderen kwam ik in een lange ontdekkingstocht van lichamelijk en geestelijk onderzoek. Gelukkig sloegen de groeihormonen aan. Ze hebben nu een acceptabele lengte. Het was erg zoeken. Ze waren nog te jong om het te beseffen, maar als alleenstaande moeder kreeg ik vaak achterdochtige blikken. Ik trok me daarom vaak wat terug."



Over haar kinderen - inmiddels volwassen en het huis uit - houdt ze zich verder liever op de vlakte. "Ik ben retetrots op ze, maar zij hebben er niet om gevraagd dat ik in de media kom", zegt ze. Een vaderfiguur? Die hebben ze nooit gekend. Na de geboorte van haar middelste krijgt ze een relatie met een kerel die 'altijd dorst heeft en last van losse handjes'. Als ze die relatie beëindigt, blijkt hij op haar naam nog de nodige bestellingen te hebben gedaan. Hanny: "Ik vulde al jaren het ene gat met het andere, nu belandde ik in de schuldsanering. Zo heb ik geleerd te leven van zo'n 60 euro per week."

Vol ongeloof aan kist van vader

Diepenheim? Ze is er later eenmaal teruggekeerd. In 2002 krijgt ze een telefoontje: 'Je vader is overleden'. Ze staat als aan de grond genageld. "Ik vertrouwde het niet." Kort daarop staat ze aan de kist. "Dadelijk komt-ie overeind en geeft me een pak slaag." Het ontsnapt haar spontaan, maar de uitvaartbegeleider stelt haar gerust. "In de stoptrein terug naar Tilburg viel bij elk volgend station een last van mijn schouders."



De ommekeer in haar leven, net na haar 50ste, komt met de eerste stap over de drempel van de Tilburgse Quiet-community. Ze aarzelt er aanvankelijk over. Hanny: "In mijn hoofd betekende het: toegeven dat je arm bent. Ik veronderstelde dat ze me ook met die blik zouden bekijken. Het is haar eigen schuld, ze kan niks, ze weet niks, ze hoeft niks. Zo eng, die eerste keer dat al die koppies mijn kant opdraaiden. Maar ze bleken direct echt geïnteresseerd in Hanny Heuvelink, in wie ik ben."



Ze begon er met koffiezetten. Van lieverlee kwam er steeds meer bij: boodschappen doen, poetsen, matrassen mee rondbrengen, de weggeefhoek klaarzetten. "Ik kreeg de kans, het vertrouwen dat ik het kon. Dat heeft me zo geholpen. Ik ben niet groter geworden, maar wel enorm gegroeid."



Momenteel is ze twee volle dagen als vrijwilliger actief bij 'de Quiet'. Ze is lid van het belteam en doet de ontvangst op de wekelijkse inloopochtend. Hanny: "Dat is echt mijn uitje. Als iemand de eerste keer weifelend binnenkomt, later bedankt voor de fijne ochtend en er een week later weer is: geweldig!" Verder is ze twee avonden gastvrouw van het sociaal eethuis Resto van Harte.

Wat kost dat roken wel niet?

Meer en meer ontpopt Hanny zich als ambassadeur voor mensen in armoede. Ze is ook actief voor de lokale partij VoorTilburg. "Ik zie mezelf niet zo gauw in de gemeenteraad zitten, maar wil wel voor mensen opkomen", zegt ze. "Laten zien: al ben je arm, je doet ertoe en kunt meer dan je denkt. Mensen stappen makkelijk op me af, heb ik gemerkt. Ik moet mezelf beschermen, want ik wil dan allerlei problemen oplossen en dat kan natuurlijk niet. Ik kan ze wel wegwijs maken, tips geven."



De keerzijde van haar bekendheid zijn sommige reacties via sociale media. Had ze dat geld voor die tattoos niet beter aan eten kunnen besteden? Wat kost dat roken wel niet? En waarom doet ze geen betaald werk? Ze haalt er haar schouders over op. Hanny: "Wie serieus geïnteresseerd is in me, die geef ik graag antwoord, bij een kop koffie. Maar als ik dat voorstel, dan hoor ik meestal niks meer."

Spek op de botten

Zit ze lekker in haar vel? Ze lacht hard. Tja, ze zou graag 'wat meer spek op d'r botten' willen, ook dat hangt samen met dat syndroom. Ze vertelt dat ze elke dag om half 6 begint met warm eten, door de dag heen volgen nog zes volledige maaltijden. Hanny: "Ik moet zorgen dat ik niet onder de 44 kilo kom. Gezellig bij iemand eten? Ik vind dat pas sinds kort een beetje leuk. Eten is voor mij altijd zo'n moet-ding geweest." Ze zou eigenlijk een vierde keer moeten worden geopereerd aan haar oogleden, heeft vaak last van haar nek van het eronderdoor kijken. "Er zit bijna geen spierkracht in", zegt ze. "Het moet nu vanuit de wenkbrauwen. Die operatie durf ik nog niet aan."



Waar ze van geniet? Met een kaarsje en een toastje thuis op de bank een goeie film kijken. En af en toe onder de zonnebank. "Niet om bruin te worden, ik heb een kleurtje van mezelf, maar even lekker al je spieren en gewrichten doorwarmen. Dan kan ik de wereld weer aan." De basisbaan, het idee om maatschappelijk zinvol werk te belonen met een normaal salaris waaraan wethouder Lahlah werkt, is die op haar lijf geschreven? Ze aarzelt en zegt dan: "Het hangt wel af van de regeltjes. Wat betekent het bijvoorbeeld voor mijn huursubsidie? En ik vind het eerlijk gezegd best een eng idee als ik wat meer inkomen zou hebben. Ik ben het zo gewend zoals ik nu leef. Ik wil wel dezelfde Hanny blijven."