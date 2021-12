Wie uit Harskamp kwam, verzweeg dat eind augustus liever. Betogingen van jongere inwoners tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen liepen uit de hand. Wat nu rest is boosheid op de overheid.

'Dit zijn de echte pieten!', klinkt het in Harskamp. Als Sinterklaas op 13 november zijn intocht beleeft in het dorp, zijn de pieten zwart als roet. Geen roetveeg te bekennen in het Veluwse dorp. "Al die gekkigheid hoeven we hier niet."

Toch is de sfeer dit jaar net iets anders dan voorgaande jaren. Langs de kant staan niet alleen kinderen die het tafereel elk jaar zien, er staan ook kinderen die zoiets nog nooit hebben gezien. Afghaanse jongens en meisjes die met hun ouders worden opgevangen op de legerplaats aan de rand van het dorp. "Mogen we het filmen?", vragen de volwassenen. De kinderen krijgen meerdere handen vol pepernoten.

Het was een bijzonder moment. "Want sommige van die pieten waren jongeren die een paar maanden eerder stonden te demonstreren tegen dezelfde Afghaanse vluchtelingen", vertelt Ron Riezebos, eigenaar van een fotozaak in het dorp. Het zegt wat hem betreft voldoende over de redenen van de jongeren om destijds te gaan demonstreren "Het was een uitlaatklep, meer niet. Maar ik was even niet blij dat ik Harskamper was."

Harskamp (gemeente Ede) was een week lang nationaal nieuws. Enkele honderden jongeren demonstreerden tegen de komst van Afghanen. Ze staken vuurwerk af, riepen extreemrechtse leuzen. Toen ze autobanden in brand staken, kwam het tot een confrontatie met agenten.

Pijnlijk, zeggen veel dorpsgenoten. Een van hen, Bas Sturm, besloot in de dagen erna hulp te gaan bieden aan de Afghanen. Hij verzamelde kleding, deed spelletjes met de kinderen. De laatste maanden voetbalde hij met de groep. "En ik hoor nu ook van Harskampers: Als ik had geweten dat je ging voetballen met de Afghanen, had ik wel willen meedoen."

Tegelijkertijd klinkt er bij Sturm en bij andere Harskampers nog altijd iets van begrip voor de demonstratie. Opeens hoorden de dorpelingen dat er honderden vluchtelingen in het dorp zouden komen. Er was angst dat ze jarenlang zouden blijven. De gemeente kon er niets over zeggen.

Het dorp voelde zich overvallen, vertelt ook Anton Brobbel Dorsman van de plaatselijke cafetaria. Als een echte ondernemer richtte hij zich al snel op de nieuwe klandizie. Toen de QR-code werd ingevoerd, stond dat ook in het Farsi op de voordeur. "De frikadel? Nee, die aten ze niet. Vooral friet."

Bij de fotozaak beleefde Riezebos ook een uniek moment door de komst van de Afghanen. "Voor het eerst in vijftien jaar heb ik een pasfoto gemaakt van mensen met een hoofddoek om." Hij gaf er wel eens eentje cadeau, vertelt hij. "Veel geld hebben ze niet, dan dacht ik: laat maar zitten." Ook Leroy van Kruistum van de legerdump, schuin tegenover de kazerne, hoorde in zijn winkel eens een keer iets anders dan verhalen van Nederlandse veteranen en liefhebbers. " Ik heb best wel heftige verhalen gehoord van die mensen. Verder is het eigenlijk de hele periode rustig gegaan."

In de dagen na de demonstratie ging het veel over het karakter van het dorp. De samenvatting: wat een boer niet kent, dat vertrouwt hij niet. Een jongere in pizzeria Barrera zei het destijds wat extremer: "We zijn allemaal wit en boeren hier, dus hebben we snel een hekel aan buitenlanders."

Aan de grondhouding tegenover mensen die ze niet kennen, lijkt nog weinig veranderd. "Nee, ik heb er geen last van gehad", zeggen meerdere mensen de afgelopen dagen op straat en in diverse interviews. Dat was - zo klinkt het in die antwoorden - wel de verwachting.

Demonstreren

Maar dat is wel iets anders dan een enorme afkeer hebben van buitenlanders. Als de extreemrechtse organisatie NVU in het dorp komt demonstreren, half november, is er geen enkele Harskamper die meedoet. "Ga werken", riepen ze tegen de demonstranten, vertelt burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede, waartoe Harskamp behoort.

Het vertrek van de Afghanen verloopt dan ook geruisloos. Als op 1 december de laatste Afghanen vertrekken, blijkt het in het dorp geen onderwerp van gesprek. "Nee, ik had het niet in de gaten, dat ze alweer zijn vertrokken", zegt inwoonster Petra Minnen. "Als ze nog wat langer hadden gezeten, had ook iedereen het prima gevonden."

Veel Harskampers kregen eigenlijk weinig mee van de vluchtelingen. Het bleef vooral bij vriendelijk groeten op straat. Een echte band opbouwen met de Afghanen werd ook lastig. In een paar maanden tijd zaten er immers verschillende groepen op de kazerne. "De eerste groep was na ruim een maand al weg. Later kwam er een nieuwe groep uit Zoutkamp en die groep is vervolgens ook weer terug naar Zoutkamp gegaan", zegt Bas Sturm. "Hoe er met die mensen wordt omgegaan, dat is vreselijk. Ik ben christen. Ik weet niet of we veel moslims naar Nederland moeten laten komen. Maar als ze er eenmaal zijn: laten we ze behandelen als mensen." Sturm kan er niet over uit hoe de afgelopen maanden ook met de Harskampers is omgegaan. "Dat begon al met de kledinginzamelingsactie. Veel mensen wilden wat doen, maar dat mochten ze niet. De organisatie bij het COA klopt voor geen kant. Het gesleep met de mensen. De slechte communicatie naar inwoners toe."

De onduidelijkheid heeft er ingehakt bij de inwoners. Als na 1 december de laatste vluchtelingen vertrekken en het COA zelfs al aan het opruimen is, zijn ze er in het dorp nog altijd niet gerust op dat de opvang echt sluit. "Er is overal een tekort aan opvangplekken en Heumensoord sluit ook de deuren", zegt Sturm. Minnen spreekt vergelijkbare woorden. "Eerder beloofden ze al te sluiten op 1 oktober en op 1 november. Dat is ook niet gebeurd." Brobbel Dorsman houdt daar een dubbel gevoel aan over. "Alles is echt goed verlopen. Maar iedereen in het dorp houdt er rekening mee dat de Afghanen straks toch weer terugkomen. Er is geen vertrouwen meer in de overheid of het COA."

Burgemeester Verhulst beseft dat die gevoelens er zijn. Hij hoopt dat de gang van zaken het vertrouwen in de gemeente niet structureel heeft stukgemaakt. "Ik weet dat veel wordt gedacht dat het allemaal een pot nat is, de gemeente, het Rijk, het COA. Maar ik hoop ook dat ze gaan zien dat wij als gemeente tussen hen en Den Haag in staan. Dat we benaderbaar zijn."

Ede zelf was net zo overvallen door de komst van de Afghanen als de inwoners van Harskamp. Omdat het COA een akkoord had gesloten met Defensie, had Verhulst bovendien geen enkel middel om - als hij dat al wilde - de opvang tegen te houden. "We hebben uiteindelijk als gemeente gezegd: deze mensen zijn in nood, we willen ze helpen. Maar ik snap ook het sentiment vanuit een dorp als Harskamp waarin men zich overvallen voelt. Ik weet ook niet hoe we dat hadden kunnen voorkomen."

Huisvesting

Voor de toekomst heeft de burgemeester daar wel ideeën over. Gemeenten moeten niet alleen een quotum krijgen voor de huisvesting van statushouders, maar ook voor de huisvesting van jongeren. "Anders blijft de kloof tussen Den Haag en de provincie. Dan blijft het idee dat alles hen maar wordt opgelegd, terwijl ze zelf geen woning kunnen vinden." Ook een vast jaarlijks quotum voor asielzoekers in heel Nederland, waar het kabinet over nadenkt, is een goed idee, denkt Verhulst. "Dan heb je geen verrassingen meer. Geen gemeenten die zich overvallen voelen, omdat ze opeens vluchtelingen moeten opnemen."

En de jongeren zelf? Ze zijn lastig te bereiken. Praten over die avond doen ze liever niet meer. Door de coronaregels kunnen de jongeren ook niet meer samenkomen in pizzeria Barrera. Na vijven is het daar stil. Er wordt alleen nog maar eten afgehaald. Eigenaar Mehmet was die avond bij de demonstratie. Hij houdt vast aan zijn eerdere verklaringen. "Het was niets meer dan sensatie." Heeft het hele gebeuren het dorp veranderd? Nee, zegt hij. "Het was een windje. Het had geen inhoud. Twee weken later hadden de jongeren het hier alweer heel ergens anders over."