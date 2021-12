55 jaar geleden moesten we afscheid nemen van een van de grootste filmmakers aller tijden: Walt Disney. De geestelijke vader van 'Mickey Mouse' - die ironisch genoeg zelf bang was van muizen - maakte miljoenen kinderen gelukkig met zijn iconische films en pretparken. Maar achter de fanatieke tekenaar zit er ook een verborgen, duistere kant met nazisympathieën. 'Hij gaf een spilfiguur uit nazi-Duitsland een rondleiding in de Disney Studio's.'

In 1937 brak Disney door met de kaskraker 'Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen' en sindsdien heeft hij z'n stempel gedrukt op de filmgeschiedenis. Al bijna 75 jaar maakt Walt Disney Studios kinderfilms, goed voor 60 animatiefilms - waaronder de klassiekers 'Peter Pan' of 'Bambi'- en meer dan 290 liveactionfilms, zoals 'Malificent' en de nieuwkomer 'Cruella'.

Binnenkort mag de productie nog een film toevoegen aan hun lijst: 55 jaar na zijn overlijden komt Studio Walt Disney met een film over het icoon himself. In de prent krijgen we te zien hoe de oprichter van Walt Disney Productions het bekende themapark Disneyland in Californië vorm geeft. Tegenwoordig is Disneyland ook in Parijs, Hongkong, Orlando, Florida, Tokio, Hawaï en Sjanghai te vinden, m-aar in 1955 in Anaheim in Californië werd het eerste park geopend, onder het toeziend oog van Walt Disney zelf. David Gordon Green neemt de regie van de langspeelfilm op zich. Hoe de prent zal heten, is nog niet bekend.

Liefde voor tekenen

Naast de opening van zijn pretpark mogen we waarschijnlijk ook wat flashbacks naar de jeugd van de producent verwachten. De filmmaker had al van kinds af aan interesse in tekenen. Hij volgde tekenlessen en kreeg voor de eerste keer geld voor zijn werk toen hij het paard van een gepensioneerde buurtdokter mocht tekenen. Als tiener werd hij ook cartoonist van het schoolkrantje. Te koop lopen met zijn talent, dat deed de animator niet. Volgens zijn biograaf Richard Schickel had Disney een verlegen en onzekere persoonlijkheid.

Zijn passie voor tekenen bracht hem ook bij zijn grote liefde, Lillian Bounds. De tekenares ging aan de slag bij Disney Studios en daar sloeg de vonk over. Nog geen jaar later stapten de twee in het huwelijksbootje en kregen ze een dochter Diane. Later adopteerden ze een tweede dochter, Sharon. De Disneys gaven niet veel prijs over hun privéleven, zo mochten er ook geen foto's genomen worden van de meisjes toen ze nog minderjarig waren.

Tegenstander van katten, muizen en... vrouwen

Het succesverhaal van Disney kent hoogte- en dieptepunten. Zijn start in Hollywood was moeizaam. Laugh-O-Gram Studio, het eerste bedrijf van de filmmaker dat korte animatiefilms produceerde, ging failliet. Na zijn herstart omringde Disney zich met getalenteerde tekenaars en bedacht hij het iconische personage Mickey Mouse. Opvallend, aangezien de producent zelf bang was voor muizen.

Hoewel de vele succesverhalen rond Disney domineren, zit er ook een donker randje aan de filmmaker. Zo krijgt de filmpionier naast het etiquet van kindervriend ook de stempel van nazisympathisant, racist en vrouwenhater. In 2014 haalde Meryl Streep (72) nog zwaar uit naar de grondlegger van het Disneyconcern vanwege zijn seksistische en antisemitische standpunten. "Sommige van zijn medewerkers hebben gezegd dat Walt Disney niet echt van vrouwen hield", zei Streep. "Hij vertrouwde vrouwen en katten niet." De actrice kreeg veel kritiek te verduren van Disney-aanhangers, maar een achternicht van de filmmaker - Abigail Disney - gaf aan dat Streep de waarheid sprak.

De 'Mamma Mia'-actrice baseerde haar uitspraken op verklaringen van een oud-medewerker van Walt Disney, animator Ward Kimball. Volgens hem wou de studiobaas niet met vrouwen in zijn productieteams werken. Streep beschikte over een brief uit 1938 waarin een ambitieuze tekenares werd afgewezen op basis van haar geslacht. "Vrouwen mogen geen creatief werk doen zoals het voorbereiden van de tekenfilms voor het scherm. Die taak wordt volledig uitgevoerd door jonge mannen", stond daarin te lezen. Voor zijn eigen vrouw maakte hij wel een uitzondering: zij was wel tekenares bij Disney Studios.

Racist

Naast een seksist was Walt Disney volgens criticasters ook een racist. De beschuldigingen vloeien voort uit de stereotypen in de Disney-films. Zo zorgt het liedje 'When I See An Elephant Fly' uit 'Dumbo' voor ophef, omdat de kraaien op karikaturen van zwarte mensen lijken. Dat hun leider 'Jim' heet, en daarmee lijkt te verwijzen naar de Jim Crow-wetten die rassenscheiding oplegden in de VS, gooide nog meer olie op het vuur. In 'The Jungle Book' wordt King Louie vaak gezien als racistisch en het feit dat de Siamese kat in 'The Aristocats' met stokjes piano speelt, kan volgens sommigen ook niet door de beugel.

Maar ook Disney zelf was op sommige vlakken racistisch. De Amerikaanse journalist Neal Gabler schreef een biografie over de filmmaker. Daarin staat dat Disney de dwergen van Sneeuwwitje een 'negershoop' noemde. Een andere term die hij op de dwergen plakte was 'pickaninny', een racistische term die verwijst naar een kind met een donkere huidskleur van Afrikaanse afkomst. Hoewel de verschillende zaken in hun tijdgeest geplaatst moeten worden, zijn het toch aanwijzingen van rassendiscriminatie.

Goeie band met nazi's

In de jaren dertig was Disney ook betrokken bij een antisemitische lobbygroep in Hollywood. Samen met enkele andere belangrijke spilfiguren in de filmwereld zou hij dus Jodenhaat verspreiden. Zo woonde hij vergaderingen bij van een pro-nazi-organisatie, de German American Bund. Dat vertelt Disney-animator Art Babbitt, die nauw samenwerkte met de filmmaker. "In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog waren er open vergaderingen van de Amerikaanse nazi-partij. Meer dan eens heb ik daar Walt Disney gezien."

Hij was ook de enige filmproducent in Los Angeles die in 1938 bereid was om de bekende regisseur van nazidocumentaires, Leni Riefenstahl, te ontvangen, amper een maand na de beruchte aanval op Joden die bekend staat als de Kristallnacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden bijna honderd Joden vermoord en in elkaar geslagen, hun bezittingen vernietigd en hun synagogen in brand gestoken. Toch gaf Disney de propagandist een grootse rondleiding door zijn studio. Riefenstahl zou zelfs verheugd zijn om te zien hoe de Amerikanen leren om zich ter distantiëren van de lastercampagnes van de Joden. Dit is gedocumenteerd in de biografie van Steve Bach over de filmmaker met de titel 'Leni'.

Volgens sommigen zouden Disney's sympathie voor Hitler al bij al wel meevallen. Zo beweren enkele bronnen dat Disney vooral een goede verhouding met de nazi's wilde om zijn films daar vertoond te krijgen. De makers van de tweedelige filmbiografie 'American Experience', over het leven van Disney, verklaarden in 2015 dat zij niets hadden ontdekt dat erop wees dat de producer en regisseur zelf antisemitisch was.

Ingevroren

Zijn voorliefde voor nazi's is dus nooit officieel bewezen, in tegenstelling tot zijn liefde voor sigaretten. Disney was een fervente kettingroker die voortdurend hoestte. Die passie leidde jammer genoeg tot zijn dood: in 1966 overleed het Disney-icoon aan longkanker. Na een privébegrafenis werd zijn lichaam gecremeerd en begraven in Forest Lawn Memorial Park in Californië. Al is niet iedereen daar zeker over: drie jaar na zijn dood ontstond het gerucht dat zijn lichaam ingevroren zou zijn in afwachting van de dag dat de medische technologie geavanceerd genoeg zou zijn om de filmmaker weer tot leven te wekken.

Diane, de dochter van Disney, ontkent de geruchten. "Ik betwijfel zelfs of mijn vader ooit al van cryologie (de techniek van het invriezen van een lichaam, red.) gehoord heeft", schrijft ze in een biografie. Toch blijft het verhaal hardnekkig bestaan: Disney zou helemaal niet gecremeerd zijn, maar begraven liggen onder de 'Pirates of the Caribbean'-attractie in Disneyland Californië. Volgens sommigen zou Disney Studios de film 'Frozen' zo genoemd hebben zodat je niet steeds op de ingevroren Disney-mythe uitkomt als je ernaar op zoek gaat in Google. "Let it go", moeten ze daar gedacht hebben.