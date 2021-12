Tristan (12) vond begin dit jaar een Cobra in zijn woonplaats Vinkeveen en stak hem aan. Het zware vuurwerk explodeerde en kostte Tristan een deel van zijn hand. Bijna een jaar later kijkt Tristan met zijn moeder terug op de gebeurtenis die hun leven op zijn kop zette.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nu er regelmatig vuurwerkknallen klinken, denkt Tristan wel weer vaker aan zijn eigen ongeluk. "Ik was echt een vuurwerkfanaat dus als ik een harde knal hoor dan weet ik soms: dit is waarschijnlijk hetzelfde vuurwerk dat mij verwond heeft. Maar verder doet het me niet veel. Ik vind vuurwerk ook nog steeds wel leuk hoor, maar niet meer zo als voor mijn ongeluk."

De linkerhand van Tristan is door het vuurwerkongeluk flink beschadigd geraakt. De linkerhand van Tristan is door het vuurwerkongeluk flink beschadigd geraakt. Foto: Marlies Wessels

Dat ongeluk was op 3 januari van dit jaar. Tristan, een echt buitenkind volgens zijn moeder Pascale Groeneveld, loopt ook deze zondagmiddag op straat met vriendjes. De jongens vinden vlak bij de voetbalvereniging vuurwerk, dat achteraf illegaal blijkt te zijn. Ze besluiten het even verderop aan te steken. De Cobra explodeert en Tristan raakt zwaargewond aan zijn linkerhand.

Daarna worden Tristan en zijn moeder geleefd. Eerst volgt een urenlange operatie waarbij de plastisch chirurg probeert te redden wat er te redden valt. Speciale aandacht gaat uit naar Tristans duim, omdat dit de meest vitale vinger van de hand is. Of zijn duim ooit weer gaat functioneren, is dan nog onzeker. Wel is zeker dat Tristan bijna zijn hele wijsvinger moet missen, anderhalf kootje van zijn middelvinger, een groot deel van zijn ringvinger en een kootje van zijn pink.

Lachgas

Tristans hand, waarin ook botjes gebroken zijn, moet eerst in het gips. Daarna komt er verband omheen dat wekelijks in het ziekenhuis wordt vervangen. "Voor die verbandwissels kreeg ik lachgas en daarna een verdovingsspuit tegen de pijn."

In het ziekenhuis begint ook het revalidatietraject. Twee keer per week bezoekt Tristan een ergotherapeut die hem leert omgaan met zijn verminkte hand. "Ik moest dingen opnieuw leren en me aanpassen aan de nieuwe situatie waarin ik niet alle vingers meer kan gebruiken." Door oefeningen leert hij meer grip te krijgen op voorwerpen. Ook leert hij hulpmiddelen te gebruiken, zoals verbreed bestek.

De therapie vraagt veel van Tristan. In de eerste maanden na het ongeluk zit hij meer in het ziekenhuis dan op school. Ook voor zijn moeder is het intensief. "Je moet toch iedere keer rekening houden met de afspraken in het ziekenhuis en op en neer naar Amsterdam. Ik ben de tel kwijt van hoe vaak we dat ritje al hebben gemaakt."

Maar alle inspanningen hebben wel effect. "Ik kan bijna alles, zoals voetballen, fietsen en gamen." Met dat laatste is Tristan, een fervent speler van games als FIFA en Call of Duty, heel blij. "Daar zat ik in het begin nog wel het ergste mee, dat ik niet meer zou kunnen gamen. Maar ik heb de instellingen van de controller per spel zo aangepast dat het goed gaat. Eigenlijk vind ik overal wel een oplossing voor."

Handremmen

Door zijn fietsbel naar de rechterkant te verplaatsen en de werking van de handremmen aan te laten passen, kan Tristan ook weer fietsen. "Dat vond mijn moeder wel een beetje jammer", vertelt hij grinnikend. "Ze is nogal waakzaam en bang dat er iets gebeurt. Maar voor het ongeluk fietste ik vaak zonder handen aan het stuur, dus waarom zou dit nu niet kunnen?"

Tristan wordt door familie, vrienden en artsen regelmatig geprezen om zijn positieve instelling, maar zelf vindt hij het heel gewoon. Op het compliment dat de verslaggever tijdens het interview geeft, reageert hij dan ook zuchtend. "Ik hoor het zo vaak, maar het zou pas een rare mindset zijn als je opgeeft. Ik vind dat ik niet in een hoekje moet gaan zitten huilen, maar er wat van moet maken. Ik blijf gewoon doorgaan en doe alles wat ik al deed."

Door zijn omgeving wil hij dan ook net zo behandeld worden als voor het ongeluk. "Ik heb meteen duidelijk tegen iedereen gezegd dat ze niet anders moeten doen of uitzonderingen voor me maken. Dus ik wil niet dat vriendjes aan me vragen: 'kun je mee voetballen?' Maar ik wil dat ze gewoon vragen: 'doe je mee met voetbal?' Ik wil alles proberen en er het beste van maken."

Zo deed hij net voor de zomervakantie gewoon mee met de groep 8-musical en fietste hij zelf naar schoolkamp. Na de zomervakantie begon hij op de middelbare school in Mijdrecht. Echt spannend vond hij dat niet. "Ik kende al heel veel kinderen daar via mijn broer en uit het dorp. En veel mensen kennen mij ook."

Is Tristan door het ongeluk een soort bekendheid geworden in Vinkeveen? "Nou, heel veel mensen wisten daarvoor al wie ik was en nu nog wat meer", zegt hij lachend.

Nieuwsgierig

Toch laat Tristan zijn linkerhand niet zo maar aan iedereen zien. Hij draagt een spalk om zijn duim en een handschoen. Enerzijds om zijn kwetsbare hand te beschermen, maar ook om anderen er niet mee te confronteren. Want hoewel hij zelf al even gewend is aan zijn 'nieuwe' hand, is het voor anderen soms nog spannend of juist interessant. Die nieuwsgierigheid naar hoe zijn hand er nu uitziet, vindt hij niet erg, maar beantwoordt hij ook niet altijd. "Ik liep altijd al met mijn handen in mijn zakken en dat doe ik nog steeds."

De afgelopen maanden heeft hij stapje voor stapje zijn hand laten zien aan bekenden. "Eerst aan een vriendje, toen aan twee andere vrienden en mijn opa en oma. Op school heb ik het daarna bij gym aan de jongens uit mijn klas laten zien en uiteindelijk aan heel de klas." De reacties waren volgens hem heel positief. "Ik krijg veel steun en complimenten dat het er netjes uitziet."

Zijn vrienden steunen hem ook bij zijn verwerking. "Ik fiets soms bewust om na het voetballen, zodat ik langs de plek kom waar het is gebeurd. Dat moet ik van mezelf doen. Het liefst doe ik dat samen met vrienden. Dan vind ik het makkelijker dan alleen. Mijn vrienden gaan er sowieso heel goed mee om. Ze helpen me met alles."

Op school, Tristan zit in de brugklas mavo/havo, krijgt hij ook volop steun. "Mijn mentor helpt me heel erg en probeert oplossingen voor me te bedenken." Ook in het ziekenhuis is meegedacht om Tristan zo min mogelijk van school te laten missen door hem aan het begin van de herfstvakantie te opereren.

Deze operatie was nodig om zijn linkerhand beter te laten functioneren. "Eigenlijk zag ik dat niet zo zitten, maar nu ben ik toch blij dat het gebeurd is." Het resterende stukje knokkel van zijn wijsvinger is weggehaald, omdat deze bij sommige bewegingen in de weg zat. Van zijn ringvinger en pink is drie millimeter afgehaald waardoor de stompjes mooier zijn geworden. Verder is met een huidtransplantatie het litteken bij zijn duim verfraaid.

Veters strikken

Hoewel de 26 hechtingen die hij aan die ingreep overhield pittig waren, is hij 2,5 maand later blij met het resultaat. "Ik kan nu beter bestek gebruiken en bekers pakken. Het lukt nu soms ook om mijn schoenveters strak te strikken of een knoop of rits los te maken."

En als het niet lukt? "Dan vraag ik mijn moeder om hulp. Misschien kan ik het uiteindelijk wel zelf, maar dat duurt dan heel lang en daarvoor heb ik geen geduld."

Door zijn ongeduldigheid is hij nu eigenlijk ook wel klaar met de therapieën die hij nog volgt. Hij is dan ook blij dat het traject met de ergotherapeut bijna afgerond is. Over twee tot drie maanden hoopt hij ook klaar te zijn bij de fysiotherapeut. "Ik probeer nu de kracht in mijn duim nog sterker te krijgen, zodat ik straks zonder spalk kan."

Therapie voor het verwerken van dit trauma heeft Tristan ook gehad, maar dat vond hij niks. "Daar moest ik over het ongeluk praten en denken, maar daar werd het voor mij niet beter van. Ik denk liever niet aan het ongeluk en sluit me ervoor af. Soms heb ik er nog wel nare dromen over, maar verder denk ik er niet vaak aan." Zijn moeder: "Tristan kan zich met een muziekje of filmpje heel goed afsluiten voor de rest van de wereld."

Wat Tristan wel hielp was contact met lotgenoten. "Via de plastisch chirurg in het ziekenhuis kwam ik in contact met twee jongens die eerder zwaargewond zijn geraakt door vuurwerk. Het was fijn om iemand te spreken die hetzelfde heeft als jij, omdat je daardoor het gevoel hebt niet de enige te zijn. Omdat zij verder waren in het herstel konden ze me ook tips geven. Bijvoorbeeld hoe ik lekkerder kon slapen."

Met één van die jongens, die aan iedere hand twee vingers moet missen nadat hij een rookbom probeerde te maken met een gasbrander, heeft hij nog regelmatig contact. "We gamen tegen elkaar."

Waarschuwen

Tristan en zijn moeder willen met hun verhaal anderen waarschuwen dat vuurwerk levensgevaarlijk kan zijn. "Al heb ik niet het idee dat mensen die graag vuurwerk afsteken naar mij gaan luisteren", zegt Tristan. "Als je er maar eentje mee kan waarschuwen, dan is dat er wel één", vindt zijn moeder.

Ze behoeden anderen graag voor wat zij afgelopen jaar hebben meegemaakt. Want hoewel Tristan dapper en nuchter is onder zijn verwondingen, heeft hij er wel dagelijks hinder van. En momenteel nog een beetje meer, doordat hij last heeft van zogenoemde koude-intolerantie.

Zijn linkerhand is overgevoelig voor kou omdat de zenuwen van zijn vingers meer aan de oppervlakte liggen en zijn hand de eerste maanden weinig kou heeft gevoeld. Nu het kouder is buiten, reageren zijn stompjes daar op. "Ze zwellen op en doen pijn, dus dat is soms wel even doorbijten, maar het wordt al minder erg", zegt hij stoer. Binnenblijven om minder pijn te hebben, is voor Tristan geen optie. "Ik heb liever een beetje pijn, maar het wel leuk buiten met mijn vrienden dan dat ik binnen zit zonder pijn."

Pascale kijkt trots naar haar zoon. "Het is zo knap hoe Tristan alles accepteert, doorstaat en niet opgeeft. Na het ongeluk stond heel onze wereld op zijn kop. Je hebt geen idee waar je in belandt en hoe de toekomst eruitziet. Het was een vermoeiend jaar, waarin we werden geleefd. Nu komt alles een beetje op zijn plek terecht en kunnen we zeggen dat het hartstikke goed gaat met Tristan."

Tristan beaamt dat, maar zegt wel blij te zijn dat 2021 bijna voorbij is. "Een nieuw jaar is een nieuw begin en dan zien we vanzelf wel hoe het volgend jaar gaat."