Haar moeder wilde haar uithuwelijken, ze interviewde als jonge vrouw Pim Fortuyn vlak voor zijn dood en intussen is ze gelauwerd als actrice én als schrijfster: als je onder de indruk bent van Leyla Bulut in Undercover, dan komt dat ook doordat de vrouw die deze rol zo doorleefd speelt, in het echte leven minstens even sterk is als het personage dat ze vertolkt. Tegelijk blijkt Nazmiye Oral (52) de zachtheid zelve: 'Ik wil in een wereld leven waar een zorgzaam hart evenveel waard is als een universitair diploma.'

Het is een late kennismaking, maar wat voor één. We kruipen tegenwoordig wat dieper onder ons fleecedekentje wanneer Leyla Bulut in beeld komt in Undercover: ze is een bijwijlen angstaanjagende godmother. Kil, meedogenloos. "Je bent gek als je mij niet kiest", zei Nazmiye Oral tijdens haar auditie. Geen overdreven bluf: haar vertolking van de Turkse boss lady is overrompelend. "Kracht, charisma, sexappeal: dat kun je allemaal niet veinzen", zegt Nazmiye tijdens een videogesprek vanuit haar woonkamer in Arnhem. "Het gaat niet over stoer of stuurs kijken, het gaat over overwicht hebben in bepaalde situaties. Ik wist van mezelf: dat heb ik in ruime mate aan mijn achterwerk hangen." (lacht)



Nazmiye: "Leyla is een sterke, slimme vrouw. Ze lijkt ijskoud, maar ze is géén bitch. Ze doet natuurlijk best wel heftige dingen, maar ze is vooral ook een matriarch: een vrouw die haar gezin het allerbelangrijkste vindt. In mijn voorbereiding ben ik zo uitgekomen bij Matild Manukyan, een Turks-Armeense bordeelhoudster die jarenlang ook de grootste belastingbetaler in Turkije was: door zo veel te dokken aan de staat, kocht ze haar eer af. Zo zitten Leyla en haar man Serkan ook in elkaar: als het niet goed gaat met je zaak, zullen zij je wel wat geld geven. Op die manier vergaren ze eer en status, heel belangrijk in de Turkse wij-cultuur."

Hoe zijn de reacties uit de Turkse gemeenschap?

"Goed. Iedereen vindt het leuk, stoer. Ze weten ook: het is fictie. Bovendien hebben we er tijdens het draaien erg op gelet dat de motivatie van de personages echt uit henzelf komt. Serkan en Leyla doen niets omdat ze Turks zijn, ze begaan misdrijven omdat ze criminelen zijn. Met hun etnische achtergrond heeft het niets te maken."

Vlaanderen leert jou kennen, maar andersom geldt dat natuurlijk ook. Hoe bevalt het?

"Heel erg. Ik kom er nu pas achter hoe weinig ik eigenlijk weet over jullie en jullie land. Maar het was ontzettend fijn om met de Belgische cast en crew te werken. Zo zacht, zo warm en vooral: jullie zijn levensgenieters. In Nederland wordt er na afloop van opnames wel eens een biertje gedronken, maar bij jullie staan de borrelglazen steevast klaar op de set. Schol, santé, hupsakee. Bourgondisch, héérlijk."

Kende je Undercover eigenlijk al?

"Nee, geen beeld van gezien voor ik auditie deed. Mijn dochters daarentegen... Toen ik vertelde dat ik mogelijk een rol kreeg in het derde seizoen was hun gegil tot ver buiten onze straat te horen: "Wàààààààààààt? Mama in 'Undercover'!?"



"Ik heb ook snel gemerkt hoe populair Tom Waes is. Toen ik in een WhatsApp-groep met vriendinnen iets postte over mijn eerste dag op de set, kwamen er alleen maar vragen over hem: 'Hoe is hij, Naz? Is hij getrouwd? Kun je hem zeggen dat ik gerust naar België wil verhuizen voor hem?'(lacht) Vrouwen zijn helemaal gek van hem. Nu vind ik Tom ook wel een knappe man, daar niet van, maar veel leuker vind ik het nog dat hij verlegen wordt als ik hem zeg dat ook Nederlandse dames massaal voor hem vallen. Hij is geen ego-man."

Tom is pas laat acteur geworden, jij eigenlijk ook.

"Ik was midden twintig toen ik mijn eerste theaterrol speelde maar tot 2016, toen ik een Gouden Kalf (belangrijkste filmprijs in Nederland, red.) kreeg voor mijn rol in 'In vrijheid', heb ik altijd hard getwijfeld aan mijn acteertalent: ik was verlegen, zat vast in mezelf. Bovendien was ik ook altijd aan het schrijven, en niet eens zo slecht, vond ik zelf. Jarenlang heb ik me afgevraagd: wie ben ik? Wat moet ik doen? Ik balanceerde tussen twee talenten."

Maar sinds die prijs weet je: ik moet helemaal niet kiezen?

"Inderdaad. Ik doe beide. Of nee: ik bén beide. Ik moet kunnen schrijven, creëren. Daar vind ik diepte. Maar ik voel ook dat mijn lichaam lacht als ik speel. Ik hou van de blinde overgave aan een regisseur. En ik hou ervan om gezien te worden op een podium."



De avond waarop Nazmiye een Gouden Kalf kreeg, was ze niet op de uitreiking. Ze stond op dat moment op de planken in 'Niet meer zonder jou', een autobiografisch stuk waarin ze in dialoog ging met haar eigen moeder. Die had haar op haar negentiende laten weten dat ze uitgehuwelijkt zou worden. Maar daar had Nazmiye geen vrede mee. Jarenlang was de relatie met haar moeder getroebleerd. Tot ze samen dat stuk opvoerden. "Tot mijn grote verbazing én vreugde zei ze meteen 'ja' op mijn vraag of ze wilde meedoen. Hoewel ze geen actrice is, en op een podium staan voor een diepgelovige moslima eigenlijk een zonde is. Ze kon bovendien en plein public afgerekend worden op alles wat ze niet goed had gedaan."

En toch stemde ze in. Dat lijkt me een kantelpunt in je leven?

"O, ja. Dat ik van mijn persoonlijke leven mijn werk kon maken, was altijd al een groot geluk. Maar dat stuk heeft ook mijn hele relatie met mijn moeder veranderd. Al was het me daar niet eens om te doen. Want het mocht zeker geen afrekening zijn, geen schuldvereffening. Er moest geen uitkomst zijn en niemand moest van het ene naar het andere kamp geluld worden. Het ging er mij gewoon om om elkaar te horen en te begrijpen. Vertel jij jou, dan vertel ik mij."

Met publiek, weliswaar.

"Héél belangrijk. Openbaarheid heelt. Door niets weg te moffelen, maar het juist aan iedereen te tonen en te laten horen, maak je van het persoonlijke iets universeels. 99 procent van de mensen ging na afloop buiten en nam de telefoon om hun moeder of dochter te bellen."

Wat is de belangrijkste les die je eruit geleerd hebt?

"Toen mijn moeder instemde, wist ik dat ik het niet langer kon ontkennen: ze houdt van mij, zoveel was wel zeker. En iets algemener: dat ieder van ons recht heeft op een eigen leven. Dat je er niets aan kunt doen als je anders bent. Laat je niet vertellen dat je er niet bij hoort of een alien bent."

'Ik heb nu pas het gevoel dat ik helemaal samen val met mezelf', zei je onlangs in een interview.

"Dat is het. 'Niet meer zonder jou' is daarin heel belangrijk geweest. Ik ben nu 52 en ken mijn kracht en mijn zwaktes. Ik weet dat ik het in me heb om magie te creëren, maar ik weet ook in welke situaties ik mogelijk verschraal."

Pakweg tien jaar geleden zou je Leyla Bulut minder goed neergezet hebben?

"Zeker. Ik had mezelf in de weg gezeten."

Ik vraag het ook omdat je twintig jaar geleden, als jonge vrouw, Pim Fortuyn nog hebt geïnterviewd. Hoe kijk je daarop terug?

"Ik herinner me dat ik het in eerste instantie doodeng vond, maar dat ik vanuit een soort naïviteit toch had toegezegd. 'Het gaat niet om winnen', praatte ik mezelf moed in tijdens de voorbereiding. Eigenlijk dus dezelfde insteek als die ik zo veel jaren later had voor de voorstelling met mijn moeder. Het werd uiteindelijk een goed, genuanceerd, diepgaand gesprek. De dag na de uitzending van het interview werd Fortuyn vermoord. Ik was perplex, net als de rest van Nederland."

Zou je het vandaag opnieuw doen?

"Alleen als er voldoende tijd, ruimte en zorgvuldigheid is. Want alleen dan kun je verbinding en begrip genereren. De media van vandaag zijn daar volgens mij steeds minder in geïnteresseerd. De meeste interviewers zijn niet eens benieuwd of nieuwsgierig. Lekker scoren volstaat vaak. Daar doe ik niet meer aan mee."

Hoe dichter je bij jezelf komt, hoe meer afstand je neemt van de wereld rond je?

"Ten dele. Ik wil in een wereld leven waar een zorgzaam hart evenveel waard is als een universitaire graad. Waar mantelzorg belangrijk is. Waar ouder worden niet betekent dat je afgeschreven wordt, maar waar het synoniem is voor een bom aan kennis en ervaring. In de wereld waarin ik wil leven, is 'nabijheid' een kernwoord. We hebben onlangs een stuk gespeeld in een asielcentrum. Eén van de mensen die meespeelde, was iemand die ooit een molotovcocktail had gegooid bij een betoging tegen de komst van een asielcentrum. Maar door te praten, door mensen te bezoeken, is hij 'bekeerd'. Als mensen met elkaar in contact komen, lost het kampjesdenken zich vanzelf op. De kracht van nabijheid is niet te onderschatten."