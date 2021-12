Na jarenlang procederen heeft veehouder Emiel Stam (41) eindelijk gelijk gekregen van de rechter. De Achterhoekse leverancier die cruciale fouten maakte bij het onderhoud van een melkrobot, draait op voor alle onkosten.

Inclusief de vergoeding van de 49 koeien die dood zijn gegaan door de fouten die zijn gemaakt in 2014, bij de installatie en het onderhoud van de melkrobot. Door ontstoken klauwen en uierontstekingen ging de ene na de andere koe dood.



"Ze glipten me gewoon tussen de vingers door. Ik ging 's ochtends met lood in de schoenen de stal in. De koeien vergingen van de pijn", zei Emiel Stam indertijd tegen de rechters.



Pas nadat hij switchte van onderhoudsbedrijf verdwenen de problemen. Al vanaf 2018 procedeert hij om alle kosten van leverancier Farmonie (voorheen MCO) uit Lichtenvoorde vergoed te krijgen.

Verlossende woord

Vorige week kwam het verlossende woord: het gerechtshof in Arnhem acht Farmonie schuldig aan alle veroorzaakte schade. De leveringsvoorwaarden waar het bedrijf zich op beriep, zijn door de rechters van tafel geveegd.





Farmonie moet alle directe en indirecte kosten vergoeden. "Een mooier kerstcadeau had ik me niet voor kunnen stellen", zegt een opgeluchte Emiel Stam.



Farmonie wil nog niet inhoudelijk reageren op de uitspraak van het hof en overweegt nog of cassatie bij de Hoge Raad mogelijk is. "Wij zijn het in ieder geval in het geheel niet eens met het vonnis van het hof", zegt Gertie Klein Hegeman, commercieel manager van Farmonie.

Schade van een miljoen euro

Het Lichtenvoordse bedrijf heeft na een eerste vonnis al een bedrag van zo'n 65.000 euro betaald. Maar indirecte kosten als omzetverlies zaten daar niet bij in. "Alles bij elkaar kan de schade wel richting een miljoen euro lopen", zegt Stam. Volgende week start hij een zogenaamde schadestaatprocedure. Met de uitspraak van het hof kan Farmonie er niet onderuit alle geleden schade te betalen.



Het hof legt de volledige schuld van de technische fouten namelijk bij de leverancier. 'Farmonie was de enige die het in haar macht had het dierenleed op te heffen en verdere schade te voorkomen, maar Farmonie heeft bewust volstrekt onvoldoende en niet met de noodzakelijke spoed invulling gegeven aan haar verplichtingen. Farmonie beheerde het melkrobotsysteem en had de verantwoordelijkheid over het functioneren, omdat zij de specifieke kennis en ervaring had', schrijft het hof in het vonnis.

Vrijwel onmogelijke zaak

Vechten tegen zo'n machtig bedrijf was geen sinecure, erkent Stam. Maar hij heeft er geen seconde aan gedacht te stoppen met procederen.



"Tegen alle adviezen in ben ik in hoger beroep gegaan. Sommige advocaten zeiden dat het een vrijwel onmogelijke zaak was. Maar ik ben blij dat ik toch heb doorgezet en dat het is gelukt. Die eerste periode waarbij Farmonie alle schuld op mijn bedrijfsvoering probeerde te gooien, heeft veel kwaad bloed gezet bij mij."

Stam kon dankzij een nauwkeurig bijgehouden prestatieboekhouding bewijzen dat hij altijd goed voor zijn dieren zorgde. Dat Farmonie de zaken niet goed op orde had, bleek uit het ontbreken van de verslaglegging van de onderhoudsbeurten.



"Later kwam ik er achter dat ze alle back-ups van de melkrobotcomputer hadden gewist om bewijs weg te poetsen. Hoe ziek ben je als je data wist?", zegt Stam. "Gelukkig had ik alles ook opgeslagen op een andere computer. Al met al is het vertrouwen in instanties en bedrijven waar je zo van afhankelijk bent, totaal verdwenen."



Dat de hoogste rechter nu Farmonie verantwoordelijk houdt voor al het dierenleed, stelt Stam gerust. "Die koeien zien lijden was het ergste van alles. Terwijl ons zoontje pas was geboren en 's nachts veel huilde. Ik was veel in de stal, en mijn vrouw stond er dus vaak alleen voor. Die tropenjaren hebben diepe sporen nagelaten."

130 koeien

Inmiddels staan er nu 130 koeien op stal aan de Spijkerweg, de dieren kunnen vrij uitlopen naar de naastgelegen wei. De melkrobot werkt nu goed, dankzij het nieuwe onderhoudsbedrijf dat Stam in de arm heeft genomen. Om zijn veestapel weer op orde te brengen heeft Stam de afgelopen jaren veel fosfaatrechten bij moeten kopen. Dit omdat hij de pech had dat op de peildatum 2015 net heel veel koeien waren doodgegaan.



Doorgroeien naar 170 koeien, wat aanvankelijk de bedoeling was, zit er dus voorlopig niet in. "We hebben er inmiddels een zuivelbedrijf bij. We maken onze eigen yoghurt en boter en andere zuivelproducten. En we hebben ook een boerderijwinkel."



Stam wil vooral inzetten op duurzame landbouw, op de helft van zijn 67 hectare land groeit een kruidenrijk grasmengsel. "Uiteindelijk wil ik helemaal van de mais af. Want je proeft het echt aan de melk als de koeien gras met een kruidenmengsel krijgen. Door naar de toekomst te kijken, is mijn plezier weer teruggekomen."