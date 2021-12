Naast zijn zwemcarrière heeft Thom de Boer een fulltime baan in het bedrijfsleven. De parttime topsporter bewijst dat er meerdere wegen naar succes zijn.

Hij is een unicum in de hedendaagse topsport. Naast het zwemmen werkt Thom de Boer fulltime. Ondanks die combinatie - of dankzij? - heeft hij zich de afgelopen jaren in het water enorm verbeterd. In Tokio bereikte hij de olympische finale van de 50 meter vrije slag. Daarmee behoort hij tot de acht snelste zwemmers ter wereld. Wat is zijn geheim?

Strak in het pak verraadt zijn houding dat hij geen doorsnee zakenman is. Hij loopt een beetje met de schouders naar voren, zoals de meeste borstcrawl-specialisten. De trekkracht van de bovenmatig ontwikkelde borstspier zorgt daarvoor, verklaart hij. De Boer is een goed analyticus, niet bang ook om in de spiegel te kijken. Het voorbije seizoen straalde er vooral een glimlach terug.

Ruim twee jaar geleden besloot hij de sport geen prioriteit meer te geven. "Ik vond de kans niet realistisch dat ik de Spelen zou halen. Op dat moment was ik nog niet zo goed als nu." De Amsterdammer doet zijn verhaal in een kantoor van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven, waar de elite van de mondiale zwemwereld bijeen is voor de International Swimming League. Ook De Boer (30) ontvangt daar tegenwoordig een uitnodiging voor.

Hij is een laatbloeier, en een voorbeeld dat talenten zich ook buiten de structuur van de zwembond kunnen ontwikkelen. Nooit heeft De Boer deelgenomen aan internationale jeugdkampioenschappen. Er was zelfs een periode waarin hij zich niet kwalificeerde voor de NK.

Zonder coach naar de Spelen

Toch mocht híj deze zomer een olympische finale zwemmen: een parttime topsporter, die nota bene zonder coach in Tokio zat en zich zonder financiële steun had moeten voorbereiden. Naar Japan reisden alleen trainers van de bond mee. Dus belde De Boer bijna dagelijks met clubcoach Job van Duijnhoven. "Dan vertelde ik hoe ik me voelde. Af en toe stuurde ik een filmpje. Het was best lastig, want hij moest een maand lang mijn trainingsprogramma schrijven terwijl hij niet kon zien wat ik in het water deed."

Ook in de aanloop naar de Spelen waren de omstandigheden voor De Boer anders dan voor de Nederlanders die hun baantjes trekken bij een nationaal trainingscentrum. Als hij een wedstrijd had in het buitenland mocht hij 200 euro declareren, net genoeg voor een ticket. De rest van de onkosten moest uit eigen zak komen. De anderen kregen vrijwel alles vergoed. Voor de topsportregeling vanuit sportkoepel NOC-NSF komt De Boer ook niet in aanmerking, omdat hij door zijn baan als financieel analist bij een vastgoedinvesteringsmaatschappij boven de inkomensgrens zit.

De Boer benadrukt dat hij niet wil zeuren over geld, omdat hij het financieel prima heeft. Maar het voelde soms wel scheef. Voor volgend jaar heeft bondscoach Mark Faber hem toegezegd dat er meer steun komt dan die 200 euro per wedstrijd. Dat komt mede door de prestatie van De Boer in Tokio.

Foutje bij de start

Daar in de Japanse hoofdstad heeft hij genoten. Toen hij klaar stond voor het startschot van de finale en de speaker met zware stem zijn naam omriep, realiseerde hij zich hoe speciaal dat moment was. "Wow, dacht ik, kijk waar ik sta. Vijf jaar lang heb ik naar beelden gekeken van de finale van 2016 en nu mag ik zelf meedoen."

De Boer tikte als laatste aan, na een foutje bij de start. Maar op de winnaar na was hij de enige die na afloop niet in tranen was. Voor brons had hij één honderdste van een seconde sneller moeten zwemmen dan zijn persoonlijk record. "Ik baalde wel even, maar ik heb de vrijheid om het snel te relativeren. Ik heb er nog iets naast; een medaille is niet mijn absolute levensdoel."

Doordeweeks is De Boer van 9 uur tot half 6 op kantoor - of zit hij thuis achter de computer als de coronaregels dat voorschrijven. Hij werkt veertig uur per week. Iedere avond ligt hij twee uur lang in het zwembad, waarna nog een uur krachttraining volgt. Zijn progressie de voorbije twee jaar is mede te danken aan de extra tijd die hij met gewichten in de fitnesszaal doorbrengt.

Veel lactaat aanmaken

Het feit dat hij geen fysiek werk doet, maakt de combinatie mede mogelijk. Een laptop is ook makkelijk mee te nemen naar een toernooi. Daarbij heeft hij naar eigen zeggen de mazzel dat hij een sprinter is. "Ik heb minder uren in het zwembad nodig. Mijn lichaam moet fris en explosief zijn, en heel veel lactaat kunnen aanmaken om in een seconde of twintig aan de overkant te komen."

Deze andere manier van topsport bedrijven bevalt De Boer goed. Hij hekelt het heersende hokjesdenken. "Volgens NOC-NSF is de ideale route: jong instromen in regionale en vervolgens nationale bondsprogramma's. Maar niet bij iedereen komt het talent al op jonge leeftijd bovendrijven. Bij mij gebeurde dat pas na mijn 25ste. Ik begrijp de gedachte achter de bestaande topsportprogramma's, maar ik denk dat ook andere wegen gefaciliteerd moeten worden. Misschien kan er meer geld naar de clubs terugvloeien in plaats van alles naar de bond. Het lijkt nu alsof er maar één weg naar succes is." De Boer is het bewijs van het tegendeel.