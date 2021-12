De politie zet een opvallend nieuw middel in om een cold case uit 2010 op te lossen: strips. Vlak voor zijn dood dacht Peter R. de Vries nog mee over het idee.

Het was stripuitgever Seb van der Kaaden bij wie afgelopen voorjaar een lampje ging branden. Hij, op dat moment druk met een glossy over ’s lands bekendste misdaadjournalist, had een ingeving: waarom zet hij zijn passie - het uitgeven van strips - niet in voor De Vries’ belangrijkste missie, ofwel het oplossen van cold cases?

Hij legt het direct aan De Vries voor. ,,Ik moest hem overtuigen, maar dat was niet moeilijk. Hij zag het verstrippen als een goede manier om opnieuw aandacht voor een zaak te genereren en wilde samenwerken.”

‘De onzekerheid vernietigt je leven’

Als De Vries in juli wordt neergeschoten, besluit Van der Kaaden door te zetten. ,,Bij de afscheidsceremonie in Carré zat ik naast een dame van wie de zus is doodgeschoten. Ze vertelde me hoe ongelofelijk belangrijk het voor slachtoffers is dat een zaak wordt opgelost. De onzekerheid, al die twijfel: het vernietigt je leven.”

Via de nabestaande komt de Groninger in contact met Daan Annegarn, een cold case-expert van de politie. Die ziet het, net als De Vries, als een kans om nieuwe doelgroepen te bereiken.

Zo ontstaat het idee om een onopgeloste zedenzaak uit 2010 te verstrippen. Deze draait om drie incidenten in Schiedam en Vlaardingen: twee verkrachtingen in kelderboxen en een poging daartoe. De zaak kwam eerder deze maand uitgebreid in het nieuws toen de politie een hologram van de dader naar buiten bracht.

‘We trekken alle registers open’

De strip is dan ook onderdeel van hetzelfde offensief, vertelt een woordvoerder. ,,We trekken nu alle registers open om deze zaak op te lossen. Het is belangrijk dat we de aandacht vasthouden. Vergelijk het met touwtrekken: het helpt niet als je nu een stukje trekt en pas volgende week wéér.”

Het is de eerste keer dat de politie een strip laat maken. ,,We zoeken continu naar manieren om een cold case onder de aandacht te brengen. Deze zaak is geschikt, omdat we zo’n duidelijk signalement van de dader hebben. De kracht zit ‘m in een beeld: dat zegt meer dan duizend woorden. We hopen zo ook mensen aan te spreken die moeite hebben met lappen tekst. Mogelijk geldt dat laatste voor de naasten van de dader. En je wilt hen kunnen bereiken.”

Van der Kaaden ziet voordelen ten opzichte van beelden bij Opsporing Verzocht. ,,Televisie is vluchtig, een strip niet. Je slaat een krant open, ziet de strip staan en wordt - als het goed is - gegrepen. Die tien seconden dat je langer naar de verdachte zit te kijken, maakt de kans vele malen groter dat hij wordt gepakt.”

Donald Duck-gevoel



Nu, ruim een maand na de eerste gesprekken met de politie, is de strip klaar. Het twee pagina’s tellende verhaal - getekend en geschreven door Meinte Strikwerda en Anco Dijkman - begint met een beeld van een agent, die aandacht vraagt voor een zedenzaak. Vervolgens vertelt de diender het verhaal in chronologische volgorde na. Specifieke scenes van de zaak zijn uitgebeeld.



De kleurstelling is bewust sober, vertelt Van der Kaaden. ,,De tekenaars hebben geen knalgeel, -rood of -groen gebruikt, maar tinten daarvan. Je wilt geen vrolijk Donald Duck-gevoel krijgen. De strip moet integer blijven.”



Om die reden is het slachtoffer niet herkenbaar afgebeeld, terwijl de agent en de verdachte juist gedetailleerd zijn getekend. ,,De tekening van de agent moet laten zien dat deze strip serious business is. De verdachte is vanzelfsprekend óók levensecht afgebeeld, omdat we willen dat hij herkend wordt.”

Eerbetoon

De politie gaat de strip via sociale media verspreiden. Als het project succesvol blijkt, zal de politie vaker met strips werken. Van der Kaaden verwacht in elk geval succes, zegt hij. ,,Laat het een eerbetoon aan Peter zijn.”