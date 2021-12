Streamingdiensten als Netflix en Disney Plus smijten met geld om aantrekkelijkere films en series te maken dan de concurrentie. Winst maken kunnen ze daardoor voorlopig wel vergeten, denken analisten. ‘De markt komt er langzaam achter dat er geen pot met goud klaarstaat aan het einde van de regenboog.’

Terwijl Don’t Look Up op Netflix, met een parade aan filmsterren, de meest besproken film van het moment is, diende zich een nieuw hoofdstuk aan in de zogenoemde streaming wars. Koploper Netflix en andere grote media- en techbedrijven zullen in 2022 een bedrag van ruim 100 miljard euro uitgeven aan films en series om elkaar te beconcurreren.

Als daar sportrechten bij worden opgeteld, dan gaat het om meer dan 123 miljard euro. Dat heeft de Financial Times berekend. ‘Er is geen weg terug meer’, zegt een media-analist tegen de krant. ‘De enige manier om elkaar te bestrijden, is meer geld uitgeven dan de concurrent.’

Disney Plus, de in november 2019 gestarte streamingdienst van entertainmentbedrijf The Walt Disney Company (rond de negentig miljoen abonnees), gaat in 2022 tegen de 40 procent meer uitgeven aan streamingcontent. Dat geld gaat onder meer naar een nieuwe versie van Pinocchio (met Tom Hanks), een nieuwe serie rond Pixar-merk Cars en een nieuwe Star Wars-serie, Obi-Wan Kenobi, met Ewan McGregor als het gelijknamige hoofdpersonage. En deze week begon The Book of Boba Fett, de opvolger van The Mandalorian, eveneens een Star Wars-serie.

Het aantal abonnees neemt nog altijd sterk toe, maar die stijgende lijn is wel licht aan het afvlakken, iets wat Netflix (met sinds oktober dit jaar 214 miljoen abonnees) wijt aan de vertraging die nieuwe content heeft opgelopen door de coronamaatregelen op de vele filmsets.

Netflix gaat volgend jaar naar schatting 15 miljard uitgeven aan nieuwe films en series, 25 procent meer dan in 2021. Ondanks dit forse bedrag verwacht Netflix ergens in 2022 zwarte cijfers te gaan schrijven. Daarbij zal het ook helpen dat de kosten voor een Netflix-abonnement langzaam omhoog kruipen.

Lockdown-effect

Zakenbank Morgan Stanley verwacht echter dat bij de meeste mediabedrijven de enorme investeringen in de streamingcontent voorlopig niet in winst zullen resulteren. ‘De markt komt er langzaam achter dat er geen pot met goud klaarstaat aan het einde van de regenboog.’ Bovendien is het nog maar de vraag of na de lockdown-gerelateerde groeispurt van de afgelopen twee jaar de wereldwijde groei van het aantal abonnees wel zal aanhouden.

De oververhitte serie- en filmmarkt doet de prijzen ook nog eens flink stijgen. Het verhuren van studioruimte is een groeimarkt geworden. Het schaarse talent kan midden in deze streaming wars topcontracten afsluiten. Tom Hanks, die volgens een schatting uit 2019 al 350 miljoen waard was, is aan zijn zoveelste carrière begonnen met in hoog tempo exclusieve films op Apple TV Plus (Greyhound, Finch), Netflix (News of the World) en nu dus ook Disney (Pinocchio).

Het zijn de techbedrijven, relatieve nieuwkomers op de film- en serie markt, die de grootste bedragen uitgeven en daarmee de temperatuur opjagen. Amazon Prime Video heeft 220 miljoen euro betaald aan de erven Tolkien voor de televisierechten van The Lord of the Rings. De eerste van vijf seizoenen is aangekondigd voor september 2022 en de geschatte totale productiekosten voor de serie zou rond de miljard komen te liggen, waarmee het verreweg de duurste serie ooit wordt.

Ook in Nederland heeft de strijd op de streamingmarkt consequenties. Begin 2022 arriveren twee grote nieuwe spelers. Het Scandinavische bedrijf ViaPlay komt hier met de Formule 1-rechten als voornaamste troef, waarbij het ongetwijfeld gaat profiteren van het Max Verstappen-effect. Bijvangst: vele Scandinavische series. ViaPlay heeft al aangekondigd dat Ziggo-gebruikers vanaf 1 maart een voordelig abonnement kunnen afsluiten.

Nederlandse markt

En HBO Max, dat vorig jaar begon op de Amerikaanse thuismarkt, zal ook naar Nederland komen. Dat betekent dat de meeste grote HBO-series (The Sopranos, The Wire, Succession) in ieder geval per 1 januari van Ziggo zullen verdwijnen – om later op HBO Max weer op te duiken, inclusief de nieuwe Sex and the City en House of the Dragon, een prequel van Game of Thrones.

Vanaf die datum komt Ziggo met een vervangend pakket van ViacomCBS, waaronder de Amerikaanse kabelproducent Showtime valt. Voor die nieuwe aanbieders valt te hopen dat de analisten gelijk krijgen die suggereren dat de rek nog lang niet uit de Nederlandse streamingmarkt is, en dat die zou kunnen groeien naar tien miljoen abonnees in 2025.