Alsof verkracht worden nog niet erg genoeg is, krijgt driekwart van de slachtoffers achteraf te maken met verwijtende opmerkingen. En die richten grote schade aan. Lindsay Arts (28) uit Amersfoort vertelt erover in een documentaire van Sunny Bergman.

"Ja, het gaat nu hartstikke goed met me." Lindsay Arts (28) is een vrolijke Amersfoortse vrouw met een missie. Praten over verkrachting, háár verkrachting, is nooit makkelijk. Toch deed ze al meermaals haar verhaal. "Ik word vandaag de dag liever niet omschreven als slachtoffer. Want dat wás ik. Dat ben ik niet meer."

Lindsay is één van de vele mensen die met seksueel geweld te maken kregen. In 2016 werd ze verkracht door een internetdate. Een man met wie het vriendschappelijk klikte en die ze na enkele weken contact en een gezellige avond in een café haar huis en hondje wilde laten zien.

Voor wie nu denkt: 'Je moet ook niet een man die je amper kent...' Die gedachte, daar gaat dit verhaal over. Lindsay: "De opmerking: 'Wie neemt er nou een jongen mee naar huis?', kreeg ik letterlijk naar mijn hoofd. Alsof ik onvoorzichtig was geweest. Als ik ook maar het kleinste vermoeden had gehad dat dit zou gebeuren, dat ik verkracht zou worden, denk je dan dat ik dat risico zou aanvaarden?"

"Slachtoffers van seksueel geweld zitten vaak al vol schaamte en zelfverwijt. Gemiddeld durven ze het pas na zestien jaar te vertellen. En dan moet 75 procent zich dus ook nog verantwoorden, voor wat hén is aangedaan."

Lindsay vervolgt: "Dat zie je nu ook gebeuren bij de aantijgingen tegen Marco Borsato. Natuurlijk, hij is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar mogelijke slachtoffers onderuit halen en verwijten dat ze niet eerder aan de bel trokken, is enorm schadelijk. Ik kan zo vijf redenen bedenken waarom je het, zeker als minderjarige, níet zou vertellen. Zeker in deze situatie. Niet alleen om het gegeven dat ze minderjarig is, maar ook omdat het om een bekend persoon gaat."

Over dit fenomeen, victim blaming, maakte televisiemaker Sunny Bergman een mini-docu, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Lindsay werkte mee.

Pijnlijke discussie

Bergman bracht een willekeurige groep mensen, zonder vooraf te vertellen waar het over ging, samen in één ruimte met een groep slachtoffers van seksueel geweld. Wat volgt is een soms pijnlijke discussie tussen de mensen die het meemaakten, en de mensen die hun verhalen aanhoren.

Lindsay: "Ik heb nee gezegd. Ik heb gevraagd of hij wilde stoppen."

Man: "Ja, maar het moment dat je iemand uitnodigt... ik weet niet hoe goed jullie elkaar kenden?"

Lindsay: "We hadden twee à drie weken intensief contact."

Man: "Alleen over de app, of in het echt afgesproken?"

Sunny Bergman zelf wordt ongemakkelijk van dit gesprek ('een politieverhoor', zucht een andere aanwezige) en breekt het af. Lindsay blijft rustig. "Maar toen ik na het schieten van de documentaire thuiskwam bij mijn vriend, vroeg ik hem: 'Het was toch écht niet mijn schuld hè?' Zo diep zit het dus."

Screenshot uit Victim Blaming Screenshot uit Victim Blaming

"'Je droeg een te kort rokje'. 'Was je zwaar opgemaakt?' Dat soort opmerkingen heb ik ook gehad. Het kan er zelfs voor zorgen dat slachtoffers het nooit meer aan iemand vertellen." Een vrouw in de documentaire geeft eerlijk toe dat ze, mocht het aan haar worden toevertrouwd, 'eerst maar eens het verhaal erachter wil horen, of het ook écht zo is.'

Zo'n opmerking kan het verschil maken tussen hulp zoeken of niet. Tussen je verhaal durven doen, of niet. Tussen aangifte, of niet. Zo legt klinisch psycholoog Iva Bicanic uit in het filmpje.

Lindsay: "Die pijnlijke vragen, dat doen de meeste mensen niet eens bewust. Het is een menselijke reactie die voortkomt uit angst. Dat dit je dus zomaar kan overkomen. Dat willen we niet. We willen graag geloven dat het is uitgesloten, zolang we maar bepaalde dingen wel of niet doen. Zo simpel is het helaas niet."

Wat dan wel?

De documentaire laat zien hoe belangrijk het is beschuldigende opmerkingen te voorkomen, wanneer iemand jou in vertrouwen neemt na seksueel geweld. Wat moet je dan wél zeggen? Lindsay: "Een goede reactie is: 'Dankjewel dat je dit met mij wil delen. Dat je mij dit toevertrouwt.' En ook belangrijk: 'Ik geloof je.'"

Suggereren dat een slachtoffer liegt, is niet alleen pijnlijk, maar ook niet de taak van een familielid of vriend, waarschuwen psychologen. Lindsay: "Net zo min moet je zeggen: 'Ik ga hem opzoeken, ik maak hem af.' Of: 'Je gaat nú aangifte doen.'

"Als dit je is overkomen, wil je juist zelf de regie houden. De goede vriend die ik in vertrouwen nam, zei: 'Als jij aangifte wil doen, ga ik met je mee.' Dat is een geweldige steun. En ben je toch bang iets verkeerds of onhandigs te zeggen, spreek dat dan ook gewoon uit. Het ís ook moeilijk." Lindsay deed aangifte, maar er was te weinig bewijs voor een veroordeling.

Wanneer lotgenoten nu contact met Lindsay zoeken, via het platform dat ze oprichtte, geeft ze nooit zomaar advies over wel of geen aangifte doen.

"Dat is namelijk heel persoonlijk. Maar ga wel het gesprek aan met de politie. Zorg dat je alle informatie hebt. Dan weet je wat het voor jou zou inhouden en kun je een afweging maken. Misschien komt er geen veroordeling, maar iemand wordt wel bekend in het systeem. Dat was voor mij ook heel veel waard."

Het doen van een melding bij de politie - iets anders dan een aangifte - zou ze wel adviseren. "Want misschien bescherm je daarmee toekomstige slachtoffers."

Lindsay blijft slachtoffers te hulp schieten, via haar eigen online platform. Soms krijgt ze hatelijke berichtjes. "En zelfs een keer de vraag of ik seks wilde." Tussen ongepaste reacties zit altijd wel één dankbare. "Als iemand schrijft: 'Door jou voel ik me gehoord', dan raakt me dat. Zolang ook die berichtjes binnen blijven komen, blijf ik dit doen."

De documentaire over victim blaming van Sunny Bergman is hier te zien.