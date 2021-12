Als eerste bedrijf ter wereld lijkt het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova te beginnen met het kweken van inktvissen. 'Een horrorscenario', vindt dierenwelzijnsorganisatie CIWF.

Wordt binnenkort, na de paling en de zalm, ook de octopus bedrijfsmatig gekweekt? "Dat moet je niet willen. De octopus is een heel intelligent en gevoelig dier dat solitair leeft. Zo'n inktvis als kweekvis lijkt mij een horrorscenario", zegt Annemarie Brijder van de dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF).

Toch zijn er signalen dat het bijna zover is. De vraag naar inktvis neemt sterk toe. Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, China en Japan. De prijs op de wereldmarkt stijgt, waardoor het voor bedrijven commercieel interessant wordt om een kwekerij op te zetten.

400.000 ton inktvis gevangen

Volgens cijfers van CIWF werd in 2015 wereldwijd 400.000 ton inktvis uit de zee gehaald, tien keer zoveel als in 1950. In de Middellandse Zee daalt de aanwezigheid van de octopus dusdanig, stelt CIWF, dat de Spanjaarden de octopus moeten importeren. Aziatische wateren hebben een steeds groter aandeel in de vangst van inktvis.

De Britse omroep BBC meldde onlangs dat het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova als eerste bedrijf ter wereld in de zomer van 2022 wil beginnen met het kweken van inktvissen. In grote plastic bakken zouden jonge exemplaren worden gevoerd tot ze rijp zijn voor de slacht. Als de hele productie op de Canarische Eilanden volledig op stoom is, begint een jaar later de verkoop.

De Spanjaarden hebben mogelijk de race gewonnen van concurrenten in de VS, Mexico, Japan en Australië, want tot op heden lukte het geen enkele firma om octopussen zich te laten voortplanten in gevangenschap. Het laten uitkomen van de eieren en het voeren van de jongen is complex. De vraag is of de Spanjaarden dit nu wel kunnen of kleine inktvisjes uit zee halen.

Brijder zegt dat het Britse internationale hoofdkantoor van de dierenwelzijnsorganisatie contact heeft gezocht met Nueva Pescanova. "Wij willen natuurlijk weten hoe zij de octopussen willen behandelen, maar kregen geen antwoord."

Kweken verbieden

De Nederlandse regering en de Europese Unie moeten het kweken van octopussen nu al verbieden, vindt CIWF. "Nu is het moment om het kweken van de octopus te keren. Dit dier is daarvoor ongeschikt", zegt Brijder. Zij wijst op de (met een Oscar bekroonde) documentaire My Octopus Teacher. "Daarin komen de eigenschappen van inktvissen heel goed tot uitdrukking, zoals hun intelligentie, nieuwsgierigheid en hun vermogen om van gedaante te veranderen, zodat zij zich in het water goed schuil kunnen houden."

"Of een dier in gevangenschap mag opgroeien om het daarna op te eten is een heel persoonlijke afweging", vindt hoogleraar aquacultuur en visserij Geert Wiegertjes van de Wageningen Universiteit. "Je kunt eigenschappen van een dier zoals intelligentie daarin meewegen. Maar ook een varken bijvoorbeeld is een heel intelligent dier. En is een kip minder intelligent? Het is een lastige ethische discussie."

"Bij vissen zeggen we vaak dat ze pas geschikt zijn om te houden in een kwekerij als je het idee hebt dat het dier een zeker natuurlijk gedrag kan vertonen, als je goed voer hebt en als het dier zich in gevangenschap kan voortplanten", zegt de hoogleraar. De paling is overigens een uitzondering. Daarvoor halen kwekerijen jonge aaltjes uit zee. Als je voor het kweken van octopussen kleine baby's uit zee moet halen, kan je ze net zo goed later in zee vangen, meent Wiegertjes. Maar met voortplanting van een octopus in gevangenschap kan je juist overbevissing tegengaan, voegt hij eraan toe.

Voor CIWF is het duidelijk: niet aan beginnen. Brijder: "In gevangenschap worden dieren beperkt in hun natuurlijk gedrag. Dat veroorzaakt leed. Door de fascinerende eigenschappen van de octopus is dat bij dit dier nog sterker aan de orde."