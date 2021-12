Inbrekers hebben een nieuwe manier gevonden om hun werkterrein in Breda te verkennen: drones. Volgens VVD-raadslid Sven Planken worden ze ingezet in Ruitersbos.

Ook constateert de liberaal dat er de laatste tijd vaker wordt ingebroken in de wijk, die in de stad ook wel bekend staat als 'de Goudkust'.

Toegeslagen

Die laatste conclusie wordt tegengesproken door de politie. Volgens de laatste cijfers hebben inbrekers het afgelopen jaar dertien keer in Ruitersbos toegeslagen. Een jaar eerder was dat zestien keer en in 2019 veertien keer.

Toch maakt Planken zich zorgen. In een brief aan burgemeester en wethouders meldt hij dat inbrekers kort achter elkaar hun slag hebben geslagen. De wijk leent zich daar ook voor. "De straten zijn stil en 's avonds is het donker. Er zijn veel mogelijkheden om snel weg te komen of je te verschansen wanneer je vlucht of een inbraak voorbereidt'', aldus de Bredase liberaal.

Zicht op percelen

Daar komt volgens hem bij dat het inbrekersgilde aan het innoveren is. Planken: "Het lijkt er op dat gebruik wordt gemaakt van drones, om vanuit de lucht zicht te krijgen op de percelen.''

Bewoners hebben zelf ook drones gezien, zegt het raadslid. Bij het team Weerijs van de politie Midden- en West-Brabant zijn er volgens een woordvoerder tot nu toe nog geen concrete voorbeelden bekend van het gebruik van drones door inbrekers.

Drone voor slaapkamer

Dat wil niet zeggen dat ze op andere plaatsen in het land niet al eerder zijn ingezet. Zo werd een bewoonster van Nootdorp al in 2015 opgeschrikt door een drone die voor haar slaapkamer hing. Volgens de vrouw vloog het ding na een paar seconden verder naar een ander huis, om zo alle woningen in de straat een bezoekje te brengen.

De methode is simpel: inbrekers kunnen met behulp van de mini-helikopters vrij eenvoudig uitvinden wat de zwakke plekken van een woning zijn. Zo kunnen ze 'live' bekijken welke deuren en ramen openstaan en of er mensen thuis zijn. Met name grote huizen, zoals er in Ruitersbos veel staan, zijn een aantrekkelijk doelwit.

Betrapt

Drones kunnen overigens ook worden ingezet om inbrekers het werk te belemmeren. Zo lopen misdadigers sinds dit jaar het risico door zo'n apparaat te worden betrapt op het bedrijventerrein Moerdijk. Bij elk inbraakalarm vliegt een drone direct naar de melding om te kijken wat er aan de hand is.

Uit een brief die burgemeester Paul Depla recent naar de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt overigens dat het niet de wijken als Ruitersbos zijn, die in Breda te maken krijgen met inbrekers. Dat zijn vooral de 'aandachtsbuurten': Schorsmolen, Heuvel, Haagpoort, Fellenoord, Tuinzigt, Muizenberg, Kesteren, Doornbos-Linie, Biesdonk, Geeren-Noord, Geeren-Zuid en Wisselaar.