Bewoners aan de Papiermakerserf in Eerbeek én Shetlander-eigenaar Theo Jansen beleefden een ochtend die ze nog nooit meemaakten. In het holst van de nacht breken vijftien shetlanders van Theo uit en maken een tocht door Eerbeek. Ze belanden in de voortuin van onder meer Kristel Elsebroek en haar zoon. 'Ik kon niet meer stoppen met lachen. Gelukkig zijn ze veilig terug.'

Was het een droom of nachtmerrie? Nee, Steven Elsenaar zag het goed. Toen de hond vannacht begon te blaffen liep de zoon van Kristel Elsebroek naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. Zijn eerste gedachte ging uit naar inbrekers. Maar toen Steven de gordijnen open deed geloofde hij zijn ogen niet. Er stonden vijftien shetlanders in de voortuinen te grazen.

,,Ik stond wel even verbaasd en dacht eerst dat het schapen waren, dus ik liep naar buiten toe om eens goed te kijken. Mijn moeder was ondertussen ook wakker geworden en ik kon niet meer stoppen met lachen omdat al die pony’s bij elkaar zo’n gek gezicht was’’, zegt hij. Moeder Kristel vond het aanvankelijk spannend: ,,Ik dacht eerst dat het ander bezoek was, maar Steven riep al snel: ‘je moet naar buiten kijken’, het was echt een hilarisch gezicht.”

Ondertussen had de politie in de nacht het Papiermakerserf afgesloten met linten en hield de dieren goed in de gaten. Kristel besloot direct foto’s en filmpjes te maken. ,,Vanmorgen werd ik weer wakker en ik dacht dat ze wel weg zouden zijn, maar zodra ik het gordijn open deed zag ik een buurman met zijn bezem zwaaien om de pony’s uit zijn tuin te houden. Hij heeft een goed onderhouden tuin. Het was een hilarisch gezicht en ze zullen hier en daar de tuinen goed bemest hebben.”

Eigenaar Theo Jansen in het wijkje waar zijn pony’s terecht kwamen. Eigenaar Theo Jansen in het wijkje waar zijn pony’s terecht kwamen. Foto: Kristel Elsebroek

Maar waar kwamen de shetlanders nou vandaan? Steven vroeg het de aanwezige agenten. ,,De eigenaar was op dat moment nog niet gevonden, niemand wist waar ze vandaan kwamen.” Ze blijken van Theo Jansen te zijn. Hij woont anderhalve kilometer verderop in Eerbeek en wordt vanochtend nietsvermoedend wakker. Als hij rond 08.00 uur beneden komt heeft hij al een onderbuikgevoel.

,,Ik keek het weiland in, en die was leeg. Ik belde direct de politie en die wisten natuurlijk vrij snel mij te vertellen waar mijn shetlanders waren gebleven’’, zegt Jansen. Hij kan er inmiddels de humor wel weer van in zien, maar Jansen is blij dat het allemaal goed is afgelopen. ,,Er liepen er twee tussen waarvan ik wist dat ze niet zo bang waren voor stroomdraad. En dat bleek dus wel vannacht. Midden in een woonwijk waren linten gespannen door de politie, en ik kon ze daar ophalen’’, zegt hij.

Halverwege de ochtend rijdt de tractor met trailer het land op, waarna de vijftien shetlanders weer op hun vertrouwde stek kunnen grazen. Hoe het allemaal kon gebeuren? Jansen: ,,Het stroomdraad werkte niet meer goed, vermoed ik. De hele kudde ging erachteraan. Zo gaat dat. Het gras is altijd groener bij de buren. Het was nog een klus om ze veilig terug te krijgen. We hebben ze kunnen begeleiden naar een weiland dichtbij, waar we ze allemaal tegelijk in de trailer konden zetten. Ze staan weer vrolijk te grazen waar ze horen.’’

De eigenaar is blij dat hij hulp kreeg van onbekenden. ,,Volstrekt vreemde mensen voor mij waren zo behulpzaam en hadden begrip voor de situatie. Er werd alles aan gedaan om de pony’s weer thuis te brengen. Iedereen was blij dat het tafereel zonder ongelukken is verlopen.’’