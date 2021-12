De moordenaar van Marja Nijholt is nog niet gevonden, maar de honderden burgerrechercheurs van het onderzoekscollectief Bureau Dupin geven nog lang niet op. De podcasts over de negen jaar oude nieuwjaarsmoord in Oss zijn ondertussen razend populair. 'We zijn zeker dichterbij de oplossing van het raadsel gekomen.'

Op 1 januari is het precies negen jaar geleden dat op de oprit van een woning aan de Berghemseweg in Oss het levenloze lichaam van Marja Nijholt werd gevonden. Op het lichaam van de 48-jarige vrouw uit Enschede werden tal van steekwonden gevonden, waarschijnlijk aangebracht met een mes.

Hoe kwam Marja Nijholt aan haar einde? De politie beet haar tanden stuk op het onderzoek, dat in 2014 na anderhalf jaar werd gestaakt. Maar in oktober 2020 pakte het onderzoekscollectief Bureau Dupin, vernoemd naar de detective uit de boeken van Edgar Allen Poe, de draad weer op. Honderden vrijwilligers kraken sindsdien hun hersens over de vraag wat er met de door achtervolgingswanen geplaagde Nijholt is gebeurd.

Ingewikkelde zaak

Al die verzamelde denkkracht heeft nog niet tot een oplossing van het mysterie geleid, maar initiatiefnemer Peter de Kock gelooft er heilig in dat dat nog kan veranderen. "Ik moet voorzichtig zijn, want ik wil nabestaanden geen valse hoop geven. Ik durf niet te beloven dat we het oplossen, want het is een hele ingewikkelde zaak. Maar de mensen die er nu mee bezig zijn, laten niet meer los. De politie moet op zeker moment stoppen omdat de capaciteit op is of omdat er een ander misdrijf is dat de aandacht verdient. Bij ons stopt het pas als ook de laatste persoon zegt: ik heb er geen zin meer in. Tot die tijd gaat het door."

Een slachtofferfoto van de politie die normaal gesproken nooit wordt gepubliceerd. Nu wel omdat Bureau Dupin de foto kreeg van het Openbaar Ministerie om onderzoek te kunnen doen naar de dood van Marja Nijholt. Een slachtofferfoto van de politie die normaal gesproken nooit wordt gepubliceerd. Nu wel omdat Bureau Dupin de foto kreeg van het Openbaar Ministerie om onderzoek te kunnen doen naar de dood van Marja Nijholt. Foto: OM

De Kock is oud-politieman en sinds 2019 professor of practice aan de in Bosch gevestigde Jheronimus Academy of Data Science (JADS), de datawetenschappen-dependance van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Van politie en justitie heeft Bureau Dupin ook alle telecomdata gekregen uit het strafrechtelijk onderzoek. Een berg van 90.000 telefoontjes, sms'jes en appjes, ontdaan van alle privacygevoelige gegevens. JADS-studenten brachten de patronen in beeld die in die rijstebrij te ontdekken waren.

Zwerftocht door Oss

De zes podcasts die Bureau Dupin inmiddels heeft gemaakt over 'De Nieuwsjaarsmoord' trekken steeds meer luisteraars. In de laatste aflevering, inmiddels beluisterd door meer dan een kwart miljoen mensen, proberen enkele vrijwilligers de laatste uren van Marja's leven in kaart te brengen. Ze zwerft dan in verwarde toestand door Oss, waar ze op Oudjaarsdag om twee uur 's middags met de trein uit Enschede is gearriveerd. De podcastmakers spreken met de eigenaar van de snackbar waar ze 's avonds is geweest en met de vrouw die bij het uitlaten van haar hond een koffer van Marja vond. En ze vinden de Ossenaar die ze ontmoet had bij het Huis van Gebed in Twente en naar wie ze mogelijk op zoek was.

Twee dagen voordat ze vanuit Enschede de trein naar Oss nam, verbleef Nijholt twee nachten in een hotel in het Duitse Gronau, net over de grens bij Enschede. Daar vertrekt ze halsoverkop als de eigenaar haar komt melden dat er iemand voor haar gebeld heeft. Bureau Dupin ontdekt dat het hotel is gebeld is vanaf een telefoonnummer dat Marja Nijholt zelf in gebruik had. Of ze zelf de beller was of dat haar telefoon werd gebruikt door iemand anders, wordt verder onderzocht. Wel dat ze op 30 december een sms verstuurt naar een leider van het Huis van Gebed, waar ze regelmatig kwam. De boodschap: "Ik ben vluchteling geworden, ik kan niet meer in Europa blijven."

Politie en justitie werken samen met Bureau Dupin. Dat wil zeggen: als het kan en mag, worden de vragen van de burgerrechercheurs beantwoord. In een van de podcasts legt de Bossche officier van justitie Walter Kupers uit wat daarbij de afwegingen zijn. Privacywetgeving is leidend. Voorbeeld: Bureau Dupin zou graag het sectierapport willen krijgen dat de politie liet maken. Kupers legt uit dat dat niet kan, maar dat hij wel wil kijken of hij op gerichte vragen antwoord kan geven.

Ellie Lust

Onderzoekers van de Politieacademie brengen de samenwerking tussen Bureau Dupin en de politie ook in kaart. Dat past bij het streven van politie en justitie om burgers meer bij de opsporing van misdrijven te betrekken, zo weet De Kock. In één van de podcasts komt ook Ellie Lust aan het woord, de gewezen woordvoerder van de politie in Amsterdam die in 2018 voor een tv-carrière koos. Zij sloot zich uit nieuwsgierigheid aan bij Bureau Dupin. De meerwaarde van de vrijwilligers ligt vooral in de 'andere manier van denken' die ze met zich meebrengen, zo zegt Lust. Ze noemt het belangrijk dat mensen te horen krijgen welke juridische grenzen er bestaan, maar wijst ook op het risico: "Als je mensen te veel schoolt, verliezen ze hun creativiteit".

De Kock sluit zich daarbij aan: "Vrijwel al het werk gebeurt digitaal, er is ook maar een handvol mensen dat elkaar fysiek heeft ontmoet. Ik had verwacht dat het na een tijdje zou opdrogen, maar de belangstelling overtreft mijn stoutste dromen. Mensen pakken dingen op omdat ze dat leuk vinden en omdat ze er goed in zijn. Iedereen doet precies waar hij zin in heeft. Iedereen is deskundige in zijn straat, voor iedereen is er plek. Als je al die mensen samenbrengt, heeft dat een enorme potentie."

Trieste geschiedenis

De nabestaanden van Marja Nijholt, zo zegt De Kock, is het 'ontzettend troostend' dat zoveel mensen tijd en energie willen steken in de moord op Marja. "Het blijft natuurlijk een trieste geschiedenis, maar we zijn zeker dichterbij de oplossing van het raadsel gekomen. Wij volgen niet de regels der kunst van het opsporen, wij doen aan werkelijkheidsvinding, we proberen te achterhalen wat er gebeurd is. Stel dat we bij iemand terecht komen die zegt: ja, ik zal het maar zeggen, ik heb haar vermoord. Interessant wordt dan wat de politie daar mee gaat doen. Gaat die dan alles nog eens terugrechercheren of is het voldoende dat we weten wat er gebeurd is zónder dat iemand wordt veroordeeld? Wij praten ook niet over verdachten of daders, dat is niet aan ons. Maar iedereen die meedoet, vindt het interessant om zo'n mysterie op te lossen."

'Het Talent van Twente'

Na één van de podcasts meldde zich ook een luisteraar bij Bureau Dupin die vertelde dat hij een boek had gelezen waarin een schizofrene vrouw onderdook in een hotel in Gronau. Een scenario dat opvallende overeenkomt met het vluchtverhaal van de verwarde, aan psychiatrische stoornissen onderhevige Marja Nijholt. Het boek, 'Het talent van Twente', werd in 2011 geschreven door thrillerauteur Claus Brockhaus uit Enschede. De vraag of Nijholt het boek heeft gelezen, is nog onbeantwoord. In de koffer die in Oss werd teruggevonden, zaten wel boeken, maar niet dit boek.

In de laatste podcast wordt ook nog verteld over een zeventien jaar oude moord in Amsterdam, die opvallend veel gelijkenissen vertoont met de zaak van Marja. Een student van de kunstacademie -de opleiding die ook Nijholt volgde- wordt op 1 januari 2004 levenloos aangetroffen, met zeker veertig steekwonden.

'Mateloos fascinerend', vindt De Kock het allemaal. "Overdag heb ik mijn werk, maar in de nachtelijke uren ben ik er veel mee bezig. Ook vanuit het buitenland is er veel belangstelling, zo bijzonder is dit. Er haken mensen af omdat ze een andere baan krijgen of omdat ze vinden dat de politie meer moet doen. Maar er komen ook nog steeds mensen bij. En net als in de wetenschap kunnen die nieuwkomers gaan staan op de schouders van hun voorgangers. Alles is vastgelegd, alle informatie is terug te vinden."

Voor meer informatie zie bureaudupin.org . Het onderzoekscollectief is nog op zoek naar mensen uit de regio Oss die wel met de politie hebben gesproken over Marja Nijholt, maar nog niet met Bureau Dupin.