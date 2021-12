Een fossiel van zo'n 110 miljoen jaar oud uit Brazilië is het middelpunt van een internationale ruzie tussen wetenschappers.

De Ubirajara jubatus is zo groot als een kip en heeft een verentooi die paleontologen in vervoering brengt; waarschijnlijk diende die om mee te pronken. De fossiele resten van de 110 miljoen jaar oude niet-vliegende dinosauriër werden gevonden in het noordoosten van Brazilië, in het Basin van Araripe, een rotsachtige streek die bekendstaat om de grote hoeveelheid fossielen die ze herbergt.



Daar ligt de ubirajara al een tijdje niet meer: het fossiel is te vinden in het Staatsmuseum voor Natuurhistorie (SMNK) in de Duitse stad Karlsruhe. Maar Braziliaanse wetenschappers beschuldigen hun Duitse collega's ervan Ubirajara jubatus op onrechtmatige wijze het land uit te hebben gesmokkeld, oftewel: de kipachtige dino is gewoon gestolen.

Twee dozen

De discussie laaide vorig jaar in alle hevigheid op, toen Ubirajara jubatus in het tijdschrift voor paleontologen Cretaceous Research omschreven werd door een groep wetenschappers, onder wie Eberhard Frey, curator van het SMNK. Frey zou in 1995 toestemming hebben gevraagd aan de Braziliaanse autoriteiten voor het meenemen van twee dozen met fossiele resten zonder enige commerciële waarde, om die in Duitsland te onderzoeken. De Duitsers stellen dat de dino-kip in die doos zat en dat ze dus toestemming hadden.



De Brazilianen geloven er geen snars van, want op geen enkele manier is volgens hen te bewijzen dat de fossiele resten in een van die dozen zaten. De zaak liep zo hoog op dat Cretaceous Research in september besloot de publicatie van eind vorig jaar terug te trekken. Maar paleontologen van de Federale Universiteit van Rio Grande do Norte vrezen dat curator Frey het er niet bij zal laten zitten en de Duitse wet zal aanvoeren om het artikel te herplaatsen.

Verkocht

De Brazilianen voeren sindsdien een campagne om hun dino-kip terug te krijgen. In eerste instantie hield de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, waar Karlsruhe deel van uitmaakt, de poot stijf: de fossiele resten van de Ubirajara jubatus zijn van de Duitsers.



Maar onlangs werd bekend dat het ministerie van wetenschap, onderzoek en kunst van de deelstaat nu toch onderzoekt of het fossiel op rechtmatige wijze in Karlsruhe terecht is gekomen. Volgens de Braziliaanse krant O Povo heeft het fossiel mogelijk niet in de dozen van 1995 gezeten, maar is het in 2006 door een private onderneming geëxporteerd uit Brazilië en in 2009 verkocht aan het SMNK.



Juridische stappen worden inmiddels niet uitgesloten. En zo is de kans groter geworden dat de dino-kip met de bijzondere veren alsnog naar thuisland Brazilië terugkeert.