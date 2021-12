Vossen jagen is spoorzoeken geworden op de traditionele dag voor de Britse vossenjacht, Boxing Day Hunt. Maar de jagers laten zich niet uit het veld slaan – en verschalken toch af en toe een vos, vrezen de tegenstanders.

'Op vossenjacht? Nee, dat mag niet meer,' zittend op paard Finnegan wil Carol Cook het nauwkeurig omschrijven. 'We volgen het spoor van de vos. Dat is wat anders.' Terwijl haar nichtje het Ierse paard verwent met wortels, kijkt de 62-jarige deelneemster aan de Old Surrey, Burstow and West Kent-jacht uit naar de vier uur durende tocht door de heuvels van Kent, een graafschap ten zuiden van Londen. 'Het is erg nat, dus ik denk wat er wat valpartijen zullen zijn, maar we helpen elkaar. Broederschap, daar gaat de jacht om.'

Cookie, zoals haar roepnaam luidt, is een van de zestig ruiters die zich bij het 17de-eeuwse Chiddingstone Castle verzameld hebben voor de Boxing Day Hunt, het traditionele hoogtepunt van het Britse jachtseizoen. Door het hele land vinden ongeveer tachtig jachten plaats. Omdat Boxing Day, de benaming van Tweede Kerstdag op de Britse eilanden, dit jaar op zondag plaatsvindt, is de jacht een dag verschoven. Een andere traditie leert namelijk dat zondag een rustdag is voor de vossenjagers, en niet te vergeten, voor de vossen.

Simulatie

Eigenlijk hadden de Britse vossen al zestien jaar rust moeten hebben. Dat was althans de bedoeling van Tony Blairs New Labour dat in 2004, na 700 uur aan parlementaire debatten, een verbod op de vossenjacht door het Lagerhuis had gemanoeuvreerd. Later zou de premier zijn spijt betuigen over het verbod, omdat hij de passie ervoor in de graafschappen had onderschat. Blair beweerde bewust wat mazen in de wet te hebben gelaten zodat de jagers er nog steeds op uit konden gaan met hun jachthonden.

Niet om vossen te doden, maar om een van tevoren aangelegd reukspoor te volgen, een spoor dat goeddeels bestaat uit de urine van een vos. Zodoende is het een simulatie geworden.

Een onvoorzien gevolg van het verbod op de vossenjacht, een activiteit die door Oscar Wilde is omschreven als 'de onuitstaanbaren in volle jacht op de oneetbaren', is dat de bijeenkomsten waarbij de jagers worden uitgezwaaid, de zogeheten meets, sindsdien alleen maar populairder zijn geworden. 'Mensen komen om steun te betuigen,' zegt Hilary Vannier, een jaagster die twintig jaar geleden een van de half miljoen aanwezigen was bij de Liberty and Livelihood-demonstratie in Londen. 'Het is een manier om je stem te laten horen.'

Jacht-saboteurs

Enkele honderden plattelandsbewoners hebben op deze maandagochtend de lichte regen getrotseerd om bij het uitzwaaien aanwezig te zijn, gevolgd door een wandeling, of autorit, naar de pub. Het ongeschreven kledingvoorschrift is duidelijk: tweed, donkergroen, hoeden (met veren) en kaplaarzen. Bij tentjes zijn thee, koffie, Glühwein, brandy en plaatselijk bier te koop. De opbrengst gaat onder meer naar het dure onderhoud van de bloedhonden. Opvallende afwezige is mr. Brexit Nigel Farage, een vaste gast bij zijn plaatselijke 'meet'.

Wel aanwezig is Gregory Moss, die met zijn vrouw Zoe een kijkje is komen nemen. 'Het is altijd een indrukwekkend spektakel, heel Engels, dit is een uiting van het plattelandsleven. Mijn zoon en dochter jagen ook.' Zelf is hij meer van de fazantenjacht. 'Soms komen we de vossenjagers in het wild tegen. Het nadeel is dat ze vaak worden gevolgd door jacht-saboteurs, die vervolgens ons het leven zuur maken, bijvoorbeeld door de hokken te vernielen. Ik heb nachtcamera's opgehangen en volop bewijs, maar de politie doet niets.'

De jacht-saboteurs vormen inmiddels ook een integraal onderdeel van de jacht, al zijn ze afwezig bij Chiddingstone Castle. Ze achtervolgen en filmen de jagers, soms zelfs gebruikmakend van drones. Het vermoeden bestaat immers dat er nog steeds, al dan niet per ongeluk, vossen worden gedood. Onlangs lekte er een gehackte video van een webinar uit waarop Mark Hankinson, oud-baas van de Masters of Foxhounds Association, beweerde dat het 'sporen jagen' slechts een rookgordijn is voor een jacht die nooit echt is opgehouden.

Hankinson kreeg bij de rechtbank een boete van duizend pond, maar de imagoschade was vele malen groter. De onthulling zorgde ervoor dat de National Trust, een soort stichting Monumentenzorg, besloot haar land niet langer beschikbaar te stellen voor de jacht. Dat is een grote klap omdat deze stichting een kwart miljoen hectare land bezit. In Wales heeft Natural Resources Wales, een andere grootgrondbezitter, hetzelfde gedaan. De activisten oefenen nu druk uit op het ministerie van Defensie om deze voorbeelden te volgen.

Rebelse koningin

Wat hier gaande is, is een strijd tussen stedelingen die gruwen van het onnodige dierenleed bij deze eeuwenoude traditie en plattelandsbewoners die vinden dat de stadse 'bunny huggers' geen verstand hebben van de jacht. 'Wanneer de honden zich op een vos storten is deze meteen dood', verzekert jaagster Vannier, 'De jager snijdt de staart en hoofd eraf, om mee te nemen, waarna de honden het lichaam opeten. Het ging meestal om zwakkere vossen die zich ophielden in de buurt van boerderijen, op zoek naar kippen.'

Ze vertelt dat boeren nu vossen plegen af te schieten, wat er nogal eens toe leidt dat gewonde vossen een trage dood sterven. Haar hoop is dat de jacht ooit weer legaal wordt, maar die kans is klein. Onder de Conservatieve premiers David Cameron en Theresa May werd er gesproken over een nieuwe stemming in het Lagerhuis, maar Boris Johnson lijkt te hebben geconcludeerd dat het geen onderwerp is om de Conservatieve Partij een nieuw profiel te geven als arbeiderspartij. Bovendien is zijn invloedrijke vrouw Carrie een dierenrechtenactiviste.

Reëel gezien kunnen de vossenjagers, die beseffen dat ze een kleine minderheid zijn, slechts hopen dat de bestaande situatie gehandhaafd blijft. De Labour-oppositie wil de Hunting Act juist verder aanscherpen en andere vormen van jacht aan banden gaan leggen, zoals die op korhoenen. Op de Boxing Day Hunt zijn alle zorgen even verdwenen. De 76-jarige Geoff Stovold geeft het witte paard waarop hij zit enkele liefkozende klopjes. 'Boudicca is haar naam, je weet wel, die rebelse koningin.'

Wanneer de vrouwelijke Hunt Master, na een korte toespraak, op de hoorn blaast, zet het pak zich in beweging. 'Op naar de velden en de heggen', roept de gepensioneerde heer, 'en misschien zien we een vos.'