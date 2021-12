Multimiljonair Peter Gillis blijft de rest van zijn leven in België wonen. Hij leidt deze krant rond in wat hij zijn 'eindstation'noemt, het pas verworven kasteel in het Belgische Achel.

Het is totaal niet des Gillis. In het voorjaar krijgt hij een telefoontje van Erik van Duffel, eigenaar van Kasteel Genenbroek in Achel. Of hij net als in 2007 nog interesse heeft in de aankoop van het kasteel met zeventien hectare grond?



De eigenaar van Oostappen Groep Vakantieparken hoeft niet lang na te denken. Natuurlijk, als de prijs maar goed is. Van Duffel vraagt 5,5 miljoen euro voor het pand waar het nodige aan moet gebeuren. Gillis biedt een kwart miljoen minder, de Belgische eigenaar houdt voet bij stuk en wint de onderhandeling.



Gillis haalt er zijn schouders over op tijdens een rondleiding op het terrein. Het is niet anders dat hij een keer degene is die water bij de wijn moet doen. Zulke kansen komen volgens hem zelden voorbij.

"Deze kon ik niet laten liggen. Je kunt dit nergens anders kopen, of je moet meer richting Frankrijk gaan. Dat wil ik echter niet. Achel is een perfecte plaats om te wonen met mooi volk, leuke restaurantjes. Top! De hele straat zwaait al naar me, alsof ik er al tien jaar woon."

Fans in de straat

Zijn toekomstige woning met 36 kamers is sinds kort met diverse bouwhekken afgezet. Een dag nadat naar buiten komt dat Gillis de nieuwe kasteelheer wordt, staan er al duizend mensen in de straat om een glimp van diens nieuwste bezit op te vangen. Fans klimmen over bestaande hekken om het van dichtbij te kunnen bewonderen.



Na dat roerige begin is de rust teruggekeerd. Hij heeft een oplossing gevonden om zowel omwonenden als fans tevreden te houden. Na de kleine twee jaar durende renovatie wil hij Genenbroek enkele keren per jaar openstellen voor iedereen. In de wintermaanden wil hij schaatsers uit de buurt toelaten op een eventueel dichtgevroren kasteelvijver.

Oude glorie

Dat is voor later, voorlopig moet eerst alles opgeknapt worden. De gele verf aan de buitenkant van het pand is er al af gezandstraald. Welke kleur het kasteel krijgt weet Gillis nog niet, ook al is partner Nicol van mening dat wit de beste keuze is.



Een van de eerste ruimtes die je passeert na binnenkomst is de kapel, waar een werknemer druk doende is om alles in oude glorie te herstellen. Gillis wil die ruimte in de toekomst gebruiken als de plek om zijn moeder te eren en om andere naasten te herdenken, onder meer door het aansteken van kaarsjes. Hij toont oude bidstoelen waar vroeger de nonnen op zaten, enkele eeuwen geleden de bewoners van Genenbroek.



Een deur verder zit de ridderzaal. Een statige ruimte met originele, houten vloer en allerlei versierselen aan de muur van bladgoud. Een ruimte waar niet zoveel aan hoeft te gebeuren. "Hier maken we een mooie eetzaal van. Huren we een privé-kok in die dan lekker voor ons komt koken", vertelt Gillis en passant.



Weer een deur verder is net zo'n statige zaal waar Gillis en zijn partner veelal overleggen voeren. Over de invulling van het kasteel, hoe de tuin eruit moet komen te zien, etcetera. Ideeën daarover zijn er in overvloed. De oude bibliotheek doet nu tijdelijk dienst als (verwarmde) kantine.

"De benedenverdieping blijft veelal in oude staat, die knappen we alleen iets op. De tweede verdieping, waar de vorige eigenaar nog woont, gaan we helemaal moderniseren zodat we daar ook goed kunnen wonen."



Buiten staat het grote koetshuis wat later is bijgebouwd. Vroeger was dat een openbare gelegenheid nabij de 9-holes golfbaan, straks staan er de Harleys en jukeboxen van Gillis; een eigen museum in de achtertuin waarvan de tekeningen voor de indeling nu worden gemaakt. Tijdens de rondleiding vertelt de hoofdrolspeler van zijn eigen reallifesoap op SBS6 dat hij nooit meer teruggaat naar Nederland. Hij voelt zich net over de Belgische grens helemaal thuis.

"Het voelt goed hier, overal waar ik op dit terrein kom. Ik dacht eerst: wat moet je met zo'n groot gebouw? Nu weet ik dat ik hier de rust voel. Nederland is een erg overspannen en gejaagd land, dat is hier niet zo. Ik wil hier nooit meer weg."

Privé-begraafplaats

Dat bedoelt hij letterlijk zo. Gillis wil onderzoeken of hij op termijn een privé-begraafplaats binnen de poorten van het kasteel mag laten aanleggen. "Maar het gat is nog niet gegraven hoor. Eerst eens kijken of het allemaal mag."



Ook zijn mogelijke pensioen komt ter sprake. Enkele jaren geleden zei hij al binnen vijf tot tien jaar te willen stoppen met zijn Oostappen Groep. Dat geldt nog steeds, mits er een keer een goed bod komt op zijn imperium. Over zijn toekomst vanuit Achel heeft hij ook al nagedacht. "Dan stap ik over op vastgoed, dat kun je met een paar mensen doen."