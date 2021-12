De schrik sloeg Petra van Bodegraven (34) om het hart: 'Niet mijn zoon!' Het hart van Matthijs stond stil, maar de dreumes overleefde dat wonderwel. Dankzij snel ingrijpen op de opvang.

Het was dinsdag 9 maart toen de tijd stilstond voor Petra en haar man Joris (35) uit Gouda. Hun zoon Matthijs is veertien maanden oud. Die dag was hij wat verkouden, het jongetje had een pittige nacht achter de rug.

"Dus we dachten: moeten we hem wel naar de opvang brengen?", zegt Petra. "Oké, dacht ik, als het niet gaat hoor ik het vanzelf."

"Die ochtend overlegde ik met collega's, zoals altijd. Ze vroegen: 'Hoe gaat het Matthijs?' Goed, zei ik. Matthijs heeft een aangeboren hartafwijking. We waren de dag ervoor bij de kinderarts geweest. Die was heel tevreden over hem."

"Tijdens het overleg belde Joris. Dat doet hij wel vaker als ik aan het werk ben - daardoor was ik een beetje geïrriteerd. Toen belde hij nóg een keer, en omdat ik bezig was drukte ik hem wéér weg. De derde keer nam ik op. Hij zei: 'Ze zijn Matthijs aan het reanimeren'. Ik was compleet in paniek. Ik schreeuwde: 'Nee, niet mijn zoon! Niet mijn zoon!'"

"Ik wist direct: dit kan geen goed einde hebben. Ik heb snel mijn schoenen aangetrokken. Al rennend belde ik een collega. Ik zei: 'Ik moet nú naar mijn zoon.'"

Overstuur

Als ze aankomt bij kinderopvang Twinkel in Gouda, ziet Petra twee ambulances en meerdere politieauto's staan. "Ik rende naar binnen, naar de plek waar Matthijs zou zijn. Ik zag een slap lichaampje liggen. Het was Matthijs, dat zag ik direct."

"Joris was heel rustig. Ik was overstuur, maar was me wel bewust van mijn acties. Ik liet mijn emoties er zijn", zegt Petra, ook moeder van Sarah (3).

Een verpleegkundige had alarm geslagen. Zij was bezig om de leidsters van de kinderopvang uitleg te geven over de sonde die Matthijs heeft. Het leek alsof hij in slaap viel, maar zij had gelijk door dat het foute boel was. "Ze heeft geprobeerd hem wakker te maken. Op een gegeven moment was er een 'klik' en is ze gaan handelen. Ze riep er direct een arts bij van de naastgelegen huisartsenpraktijk. Die stond toevallig aan de balie."

"De dames van Twinkel hebben 112 gebeld, en Joris. Een van de eerste dingen die ik zei was: 'Laat Sarah het niet zien'. Toen plakten ze een doek voor de ramen. De kinderen waren meteen al naar een andere ruimte geleid. Joris reanimeerde mee. Die keuze had hij bewust voor zichzelf gemaakt. 'Het is mijn zoon, ik wil er alles aan gedaan hebben', vond hij."

Generale repetitie

"Joris heeft meegeholpen tot de traumahelikopter kwam. Net als agenten. De sondeverpleegkundige is begonnen en heeft samen met de huisartsen de reanimatie geleid tot de ambulance er was. De huisarts heeft Matthijs op z'n zij gelegd toen hij moest overgeven. De ambulance nam het over en zette een masker bij hem op om zijn luchtwegen tot in zijn keel vrij te maken."

Toen de medici van de traumahelikopter arriveerden, keerde de rust terug. Ze brachten bij Matthijs een beademingsbuis in zodat zijn longen weer lucht kregen en zijn hart weer zou gaan kloppen. "Joris ging mee in de ambulance. Ik zat in de auto bij Jaimy van Twinkel. Joris en ik kenden het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam al goed vanwege de openhartoperatie van Matthijs. Dat voelde voor ons als de generale repetitie."

Later zou blijken dat Matthijs vernauwde luchtwegen heeft. Wat er exact is gebeurd, is niet duidelijk. Waarschijnlijk zat er slijm in zijn luchtwegen of was zijn voeding omhoog gekomen en zorgde dat voor een verstopping. Daardoor kon er geen zuurstof meer naar zijn longen. Dat bracht zijn hart tot stilstand.

'Ik wilde al mijn liefde geven'

Eenmaal in Rotterdam kwam Matthijs op de intensive care te liggen. Op kinderintensive care twee, in bedje zes, om precies te zijn. Petra weet het nog goed. "Toen leek hij stabiel. Maar het was nog steeds heel ernstig."

Op dat moment besprak Petra met haar man en schoonzus wat er gebeurde: "Hadden we het kunnen zien aankomen? Toen kwam de verpleegkundige ons halen. Dat gebeurt alleen als het echt mis is, anders laten ze je met rust. Ik zei tegen Joris: 'Dit is niet goed'."

Zijn longen namen geen zuurstof meer op. "Ik besefte direct: het is klaar, zijn leven is voorbij. Dat dacht ik heel sterk. Ik wilde bij hem zijn, want als hij nog bij bewustzijn was, wilde ik hem mijn liefde geven."

De arts koos voor het allerlaatste middel dat ze tot haar beschikking had: de hart-longmachine (ECMO). Of die redding zou brengen, was nog maar zeer de vraag. "Het was heel risicovol: er was geen back-up. Als er iets misging, en dat kon op ontzettend veel manieren, dan was het einde verhaal."

Voordat tot actie werd overgegaan, wilde de ic-arts weten hoe het hiervoor met Matthijs ging. "Toevallig was ik net bij de kinderarts geweest. Het ging goed. Toen hebben ze hem aan de ECMO gelegd."

Kusjes

Matthijs werd op de intensive care-zaal acuut geopereerd. Petra en Joris konden alleen maar wachten. "We wilden graag iets doen. We zaten voor de ic en hielden iedereen tegen: 'Nee, je mag niet naar binnen, ze zijn bezig met een operatie.' Het ziekenhuis vroeg: willen jullie niet ergens anders zitten? Maar dat was ons plekje op dat moment."

"We dachten opnieuw dat we Matthijs zouden kwijtraken. Voordat hij aan de hart-longmachine ging, zeiden Joris en ik tegen elkaar: we gaan hem veel kusjes en liefde geven. We maakten er een bewust moment van, zodat we hem konden laten gaan als dat moest. We hadden Sarah naar het ziekenhuis gehaald voor als we afscheid moesten nemen. De arts zei: 'Ze hoeft nog niet naar boven te komen.' Tot de volgende dag dachten we dat hij het niet ging overleven."

'Niet de vraag óf hij hersenschade heeft, maar hoeveel'

Woensdag 10 maart was er overleg met een andere arts. De Goudse ouders wilden weten hoe Matthijs ervoor stond.

"Het antwoord was: ze zouden dit niet doen als er geen hoop zou zijn. Dat was voor ons een lichtpuntje. Hij zat compleet onder de medicijnen. We wisten niet of hij hersenschade had, maar desondanks konden we oogcontact met hem krijgen. Dat gaf ons hoop. In het ziekenhuis zeiden ze: het is niet de vraag óf hij hersenschade heeft, maar hoevéél."

Zijn longen herstelden zich goed. Na zes dagen mocht Matthijs van de hart-longmachine af. "Er was behoorlijk wat zorgpersoneel komen kijken. Dat wilde ook zien hoe dat ging met de ECMO. Je proefde een gevoel van opluchting: het gaat echt de goede kant op."

De uitslag van de MRI-scan toonde aan dat hij geen hersenschade had opgelopen. "Die bevestiging was geweldig. Natuurlijk hebben we best wat medische uitdagingen, en daar kan ik af en toe van balen, maar als je ziet hoe goed het met hem gaat, is dat heel bijzonder."

Onaangenaam

Het was het moment dat Matthijs verhuisde naar de highcare. Het bleef spannend, want hij herstelde maar langzaam door een lek bij zijn linkerhartklep. Opnieuw was de situatie kantje boord. "We waren opgelucht, en hadden een adrenalinekick, tot het toen dus weer slechter ging. Dat was heel heftig. We kregen een slechtnieuwsgesprek. De cardioloog zei: 'We gaan hem niet opereren, maar het ziet er ook niet goed uit.' Achteraf gezien was dat wéér een levensbedreigende situatie."

Maar opnieuw krabbelt Matthijs op. Na een maand mocht hij naar de mediumcare: het centrum voor kinderen met aandoeningen aan bijvoorbeeld het hart of de longen.

"We wisten eigenlijk nog steeds niet wat er met hem was gebeurd. Dat gaf mij een heel onaangenaam gevoel. Ik zag het niet zitten: een zoon die elk moment een hartstilstand kon krijgen. Toen is Matthijs binnenstebuiten gekeerd. Hij had al een sonde door zijn buik naar zijn maag. Die sonde hebben ze doorgetrokken naar zijn dunne darm. Hij krijgt nu twintig uur per dag druppelvoeding. Zijn maag slaan we daarbij over. Dat heeft heel erg geholpen."

Vervolgens was het aan de artsen van het Groene Hart Ziekenhuis om hem te leren kennen. Het stel maakte afspraken voor als hun zoontje thuis zou zijn. "Op een gegeven moment dachten we: we zijn eraan toe."

Bij hun dochter Sarah is er blindelings het vertrouwen dat het goed met haar gaat. Dat is bij Matthijs niet het geval. "Matthijs kan niet slapen zonder saturatiemonitor (deze meet het zuurstofgehalte in het bloed, red.). Mensen zeggen: 'Je moet gewoon vertrouwen hebben'. Nee, dat heb ik niet. Hij heeft een hartstilstand gehad."

"Die monitor is het kompas waarop we varen. En we kennen hem zelf heel goed, onze inschattingen zijn vaak juist. We krijgen verpleegkundigen thuis. Die kunnen hem ook goed observeren. Dankzij de hulp groeit ons vertrouwen dat Matthijs het aan kan. In augustus was zijn laatste opname. Hij heeft niet veel reserves, maar hij wordt steeds sterker."

Puzzelstukjes

Daarmee groeide ook de behoefte van Petra en Joris om alle mensen te bedanken die hun zoontje hebben gered. De Gouwenaars besloten een groot hart te maken en dat in puzzelstukjes te zagen. Ook om de hulpverleners te laten zien dat het goed gaat met Matthijs.

"Eerst ben je heel erg met jezelf bezig. We hadden ook verwerkingstijd nodig. Maar ondertussen zijn we aan de slag gegaan en zijn we de puzzelstukjes gaan uitdelen. Mensen vonden het heel bijzonder om hem weer te zien. Ik praat er nu vrij gemakkelijk over: het is onderdeel geworden van ons leven. Het is een heftig verhaal, maar heeft een plekje gekregen."

"Dat het met Matthijs de goede kant op gaat, helpt daarbij. Er is meer rust gekomen in het gezin. We hebben hulp, ik werk weer. Sarah doet het heel goed. In het ziekenhuis heb ik gesproken met een psycholoog. Joris en ik praten vrij makkelijk, en we kennen elkaar goed. We hebben onze gevoelens gedeeld. Niet altijd naar elkaar, omdat we de ander niet mee wilden trekken. Als je kindje vier weken op de ic ligt, is dat écht heftig: niet alleen door Matthijs, maar ook omdat je de andere kindjes ziet. Dat was heel, heel intens. Het was hard werken om zelf overeind te blijven."

"Genieten van Matthijs en ons zorgen maken om hem is erg met elkaar verbonden. Hij kan minder aan. Het is een kindje dat veel zorg nodig heeft. Elke dag genieten we bewust van hem, geven we hem knuffeltjes, maken we lol als gezin. Het gaat goed met ons, we zijn gelukkig."